Крипторинок після халвінгу: що відбуваєтья з цінами на біткоїн та акціями майнерів

20 квітня в мережі біткоїн було видобуто 840000 блок, після якого винагорода за майнінг першої криптовалюти зменшилася наполовину (з 6,25 до 3,125 BTC). Офіційно відбувся халвінг біткоїна. Розповідаємо, як ця подія вплине на крипторинок .

Перші жертви халвінгу: хороша можливість придбати акції майнерів

Першими негативний вплив халвінгу, що наближався, відчули публічні майнінгові компанії. Інвестори, знаючи про зменшення видобутку BTC, і як наслідок, зменшення доходу відповідних компаній, доволі інтенсивно продавали їхні цінні папери. Акції найбільшого за капіталізацією майнера Marathon Digital Holdings (MARA) протягом двох місяців впали більше, ніж на 50%.

Вартість акцій Marathon Digital Holdings

Джерело: NASDAQ

В аналогічній ситуації опинилися й конкуренти MARA.

Зараз, після халвінгу, весь негатив від цієї події вже в ціні акцій таких компанійі, а це хороша можливість купити акції майнерів з дисконтом.

Після халвінгу 2020 року акції CleanSpark зросли на ~1800%, Marathon Digital Holdings ~10000%…

Загалом,перша десятка публічних майнерів за капіталізацією виглядає так:

Джерело: companiesmarketcap

Тож, у потенційних інвесторів широкий вибір і хороші можливості попереду.

Майнери мають оновитися або закритися

За розрахунками CEO CryptoQuant Ки Юн Джу, після халвінгу собівартість добутої монети досягне $80 тисяч. За менших цін на ринку майнерам доведеться відключати обладнання. Найбільш рентабельними будуть майнерні установки останнього покоління S21: собівартість кожного добутого BTC за допомогою цього пристрою складе близько $56 тис.

Оскільки халвінг запрограмована подія, то майнери, звичайно, готувалися до неї заздалегідь. У грудні минулого року Riot Platforms, компанія що займається видобутком біткоїнів, придбала майже 67 тисяч установок для майнінгу у виробника MicroBT.

Це було одне з найбільших розширень хешрейту в історії компанії. Marathon Digital нещодавно оголосила про свої плани придбати 200-мегаватний майнінговий комплекс Bitcoin у Техасі за $87,3 млн. Тож, можна не турбуватися, що не буде кому додавати нові блоки та піклуватися про безпеку мережі. Крім того, у разі відключення майнера від мережі складність видобутку зменшується, що дозволяє менш рентабельним установкам включатися в роботу.

Ціна BTC до та після халвінгу

З середини 2023 року розпочалося ралі біткоїну, яке підтримувала інтрига навколо запуску спотових ETF. Загалом з початку запуску фонди залучили більше $12 млрд з врахуванням відтоку з GBTC.

Далі публіка переключилася на халвінг і зараз ця подія підтримує подальший імпульс. Згідно Google trends, інтерес користувачів до халвінгу знаходиться на рекордному рівні.

Кількість пошукових запитів зі словосполученням «bitcoin halving»

Джерело: Google trends

Проте ріст біткоїну припинився: ринок зіграв з криптоінвесторами злий жарт. Гравці відверто жадали запуску спотових біткоїн ETF в надії, що ті залучать значний капітал та зроблять цифрові активи частиною традиційного інвестиційного простору. Так і сталося, але криптани не оцінили наслідків — цей інвестиційний інструмент пов’язав між собою фондовий та криптовалютний ринки. Тепер те, що погано для фондового ринку, погано для крипти і навпаки.

Зараз інвестори фондового ринку втікають від ризику на фоні зростання інфляції та ймовірності подальшого утримання ключової відсоткової ставки ФРС на максимальному рівні (не виключено навіть її підняття). Відповідно, під розпродаж потрапляють спотові біткоїн-ETF, створюючи ведмежий тиск на ціну першої криптовалюти.

На скріні нижче ми порівняли динаміку BTC/USDT та SPY (чорно-білі свічі), синхронність цінових коливань можна побачити неозброєним оком.

Згідно даних The Block, кореляція біткоїну відносно золота знижується та зростає по відношенню до S&P 500 і Nasdaq.

Джерело: The Block

Протягом минулого тижня спостерігався відтік капіталу зі спотових ETF. На ринку з’являється все більше ознак рецесії, поки біткоїн тримається добре, але якщо падіння фондових індексів продовжиться, навряд чи «цифрове золото» зможе продовжити імпульс. Криптовалютний ринок аналогічно фондовому розраховував на пом’якшення грошово-кредитної політики (потрібен дешевий ресурс та ріст апетиту до ризику), а воно, як мінімум, відтерміновується.

Інвесторам рекомендуємо звернути увагу на цінову позначку в $59тисза монету. Якщо котирування BTC знизяться нижче цієї відмітки,розраховуйте на глибшу корекцію в область $38тис-$50тис.

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Перспективи

Незалежно від того, буде більш глибока корекція вартості першої криптовалюти чи ні, халвінг біткоїну створює дефіцит монети на ринку. А попит? — Попит буде зростати. Про це свідчать чимало факторів. Є висока зацікавленість зі сторони роздрібного інвестора, про що свідчать дані Google Trends.

Всередині квітня відразу кілька керуючих компаній повідомили, що отримали від регуляторів дозвіл на запуск спотових біржових фондів (exchange traded fund, ETF) для біткоіну і Ethereum в Гонконзі. Згідно попередніх оцінок вони мають залучити щонайменше $25 млрд.

Зростає кількість встановлених біткоїн-банкоматів, що сприятиме залученню нових користувачів та додатковим інвестиціям (спочатку 2024 року встановлено 1469 біткоїн ATM).

Стримати подальший ріст можуть продажі майнерів, у котрих виникла необхідність оновлення обладнання, але цей вплив буде тимчасовим. Під час попереднього халвінгу майнери розпродували «цифрове золото» протягом 4 місяців, після чого біткоїн показав зростання на 500%.

Щодо інших альткоїнів то вони традиційно поводяться по аналогії з біткоїном. Інвесторам важливо вчасно відчути найгарячіші течії і вчасно в них інвестувати. Зараз видаються перспективними напрямки розумних контрактів на біткоїн та пов’язані зі штучним інтелектом.