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18 квітня 2024, 8:46

У першому кварталі цього року капіталізація крипторинку зросла на 64,5%

У I кварталі 2024 року крипторинок відзначився приростом, згідно зі звітом експертів CoinGecko. Капіталізація сегмента зросла на 64,5%, досягнувши максимуму цього періоду в $2,9 трлн у березні, пише Incrypted.

У I кварталі 2024 року крипторинок відзначився приростом, згідно зі звітом експертів CoinGecko.
Фото:depositphotos

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Ринок криптовалют

Загалом капіталізація збільшилася на $1,1 трлн. У звіті зазначено, що це майже вдвічі перевищує приріст IV кварталу 2024 року — $0,61 трлн.

Згідно з графіком, показник став збільшуватися з кінця січня 2024 року. У цей період приплив капіталу в сектор спотових біткоїн-ETF, які були схвалені 10 січня, істотно зріс.

Цю тезу підтверджують дані з платформи SoSo Value. Як видно на діаграмі нижче, висхідний тренд розпочався наприкінці січня і тривав аж до середини березня, коли показник капіталізації досяг проміжного максимуму:

Приплив/відтік капіталу в секторі спотових біткоїн-ETF. Джерело: SoSo Value.

Експерти CoinGecko зазначили, що обсяг активів під управлінням (AUM) цих фондів зріс до $55,1 млрд. Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC), як і раніше, контролює найбільшу частку, проте iShares Bitcoin Trust (IBIT) і Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) істотно скоротили розрив із цим продуктом:

Зміна показника AUM спотових біткоїн-ETF протягом I кварталу 2024 року. Джерело: CoinGecko.
Джерело: Мінфін
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