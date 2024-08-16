Яку криптовалюту купити новачку у 2024 році

Інвестори, які прийшли на ринок криптовалют наприкінці минулого року, одразу потрапили на справжні американські гірки. Біткоїн почав впевнене зростання в жовтні 2023 року, і до березня 2024 зріс з позначки $28 732 до $73 000. Весь криптовалютний світ у цей період чекав чергового халвінгу Біткоіна, який, як правило, стає стартом бичачого тренду для ринку цифрових активів. У квітні халвінг стався, і останні чотири місяці курс Біткоїна залишається дуже нестабільним. Волатильність BTC впливає і інші цифрові активи. Але це не привід відмовлятися від інвестицій у перспективні криптовалюти . У новачків є шанс отримати чудовий досвід. Головне — правильно підійти до вибору торгової стратегії.

Перспективні криптовалюти 2024 року: яку криптовалюту купити?

Ми підібрали для вас список токенів, які заслуговують на увагу інвесторів. Серед них і криптовалюти, що входять до десятки кращих пропозицій, та дешеві криптовалюти на етапі попереднього продажу. Останні мають усі шанси на значне зростання після відновлення ринку.

Bitcoin — перша децентралізована криптовалюта, розроблена у 2008 році Сатоші Накамото. Ethereum — перша криптовалютна платформа та її власний токен, які значно розширили використання технології блокчейн. TON — криптопроект, біля витоків якого стояв Павло Дуров. Solana — одна з найбільш швидко зростаючих криптовалют 2023 року. XRP — власний токен проекту, який має стати альтернативою SWIFT. Pepe Unchained — нова криптовалюта, заснована на мемі про жабу Pepe, що проходить стадію пресейлу. Meme Games — мем-коїн, присвячений літній Олімпіаді у Парижі. Base Dawgz — мем-коїн з підтримкою мультиланцюжка, якому прогнозують 100-кратне зростання після лістингу. PlayDoge — криптовалютний проект, що об'єднав мем про сіба-іну та ігровий додаток у форматі тамагочі. Dogecoin — мемна криптовалюта, яка понад 10 років утримує лідируючі позиції у цій ніші.

Розкажемо про кожен із проектів докладніше, щоб допомогти з вибором, яку криптовалюту купити.

2.1 Біткоїн

Біткоїн — це цифровий актив, який понад 15 років тому справив цілу революцію у технологіях зберігання та передачі цінностей. BTC став альтернативою фіатним грошам та цінним паперам. Біткоїн неможливо підробити, він децентралізований, і користувачі самі вирішують, як розпоряджатися своїми BTC. Транзакції з використанням Біткоїна займають лічені хвилини та коштують дуже дешево. Незважаючи на високу волатильність, BTC є криптовалютою із найвищою ринковою капіталізацією, і на нього припадає велика частка інвестиційних портфелів досвідчених гравців криптовалютного ринку.

Альткоїни, які почали з'являтися після запуску Біткоїна та поширення технології блокчейну, сильно залежать від стрибків ціни BTC. Тому курс Біткоіна — це те, за чим варто насамперед стежити новачкам. Зараз експерти прогнозують першій криптовалюті коливання між рівнями підтримки в районі $55 000 і $49 000. Це може бути підходящим моментом для покупки позицій. Якщо BTC вдасться закріпитися вище позначки $67 000, то ймовірним є продовження висхідного тренду. Інвестори можуть пристойно заробити на коливаннях ціни Біткоіна і альтернативних криптовалют, що стоять у списку одразу за ним. На момент написання статті ціна BTC складає $54745.

2.2 Ethereum

ETC — друга за популярністю криптовалюта. Якщо Біткоїн став першою децентралізованою валютою, то розробникам Ethereum вдалося створити першу децентралізовану економіку. Смарт-контракти блокчейну Ethereum розширили можливості криптовалют та стали надійним способом ведення бізнесу. Смарт-контракти управляються алгоритмом власного коду, тому їх неможливо скасувати, а за будь-якої спроби внести зміни до коду, алгоритм незворотно зміниться і буде відхилений блокчейном. Жодних третіх осіб у вигляді банків та державних структур, але при цьому безпечні, швидкі та дешеві транзакції.

ETC — криптоактив, який зазвичай стає першою альтернативою BTC при виборі, яку криптовалюту купити. За рік Ethereum виріс більш ніж на 30%, а за останню добу втратив близько 12%. Зона підтримки ETC зараз перебуває на рівнях близько $2 800 і $2 450. Бичаче зростання активу можливе при проходженні вище за відмітку в $3 200. Зараз Ethereum торгується по $2 453 за одиницю.

2.3 TON

TON — криптопроект, розроблений командою Telegram, але після низки розглядів з Комісією з цінних паперів розробники були змушені передати права незалежному співтовариству. Проект був запущений у 2021 році та став цілою екосистемою децентралізованих додатків та сервісів. А через кілька місяців після запуску блокчейн TON поставив рекорд за кількістю оброблених транзакцій — 55 000 в секунду. Менше ніж за рік екосистема досягла ринкової капіталізації у розмірі понад $5 млрд, зараз цей показник перевищує $13 млрд.

Зв'язок із Telegram, успішна рекламна компанія, а головне, переваги Toncoin у вигляді рекордної кількості швидких транзакцій, низьких комісій та неймовірної масштабованості зробили токен однією з криптовалют у списку ТОП-10. За останній рік ціна токена TON зросла на понад 350%. І хоча зараз його курс стрибає разом із усім криптовалютним ринком, токен має всі шанси на подальше зростання. Тим більше, що на базі блокчейну TON запущено велику кількість ігор у форматі Play2Earn, а цей напрямок криптоіндустрії завойовує все більшу популярність у користувачів. Ціна токена TON на момент написання статті досягла позначки $5,46.

2.4 Solana

Solana — ще одна криптовалюта з ТОП-10 у нашому списку. Блокчейн було запущено у 2020 році. Solana використовує у своїй роботі унікальний алгоритм Proof-of-History, який дозволяє значно збільшувати швидкість транзакцій та продуктивність блокчейну. Розробники постійно вдосконалюють Solana за рахунок оптимізації протоколів та алгоритмів, створення вбудованих смарт-контрактів та масштабування. Низькі комісії та швидкі транзакції роблять Solana потенційним конкурентом Ethereum.

Запуск на базі блокчейну Solana успішних мем-коїнів та новини про ймовірне створення Solana ETF зробили екосистему та її власний токен SOL одним із найпопулярніших проектів цього року. Багато інвесторів вважають, що токен може оновити історичний максимум вже восени, а до кінця року досягти позначки $300. За останню добу SOL зріс на понад 10% і торгується по $138,31.

2.5 XRP

XRP — головний платіжний засіб екосистеми Ripple. Платформа використовує альтернативний транзакційний протокол і здійснює швидкі та дешеві процедури обміну валюти по всьому світу.

Криптовалюта далеко не новачок на ринку, і була запущена у 2013 році. 2020 року проект привернув увагу SEC. Регулятор запідозрив Ripple у шахрайських діях із цінними паперами та подав проти компанії позов, у якому звинуватив Ripple у торгівлі незареєстрованими цінними паперами під виглядом токена XRP. Але комісія з цінних паперів та бірж США програла апеляцію і була змушена зняти всі звинувачення проти Ripple. XRP після рішення суду зріс на 80%.

Після припинення судового розгляду Ripple уклала низку стратегічних партнерств у Великій Британії, Азії та Африці. Розширення бізнесу, ймовірно, сприятливо позначиться на прогнозі XRP. Крім того, компанія готується до IPO, якому наразі нічого не перешкоджає. Випуск власних цінних паперів проекту може стати відправною точкою зростання ціни XRP, яка зараз становить $0,502.

2.6 Pepe Unchained

Pepe Unchained — перший у нашому списку мем-коін на етапі попереднього продажу. І його збори на пресейлі вражають. За тиждень після старту пресейл залучив понад $1 млн інвестицій, на момент написання статті сума перевищила $7,4 млн.

Токен PEPU може стати покращеною версією легендарного PEPE. Мемна криптовалюта буде використовувати власний блокчейн, а значить швидкість транзакцій буде вищою, ніж у Ethereum. Комісії при цьому залишаться низькими. Розробники Pepe Unchained у перспективі планують розширити екосистему за рахунок розробки на її базі DeFi та NFT проектів, запуску нових криптовалют та додатків на основі ШІ.

Ранні інвестори можуть заробляти на Pepe Unchained вже на етапі пресейлу. Для цього достатньо відправити токени PEPU до стейкінгу та отримувати пасивний дохід з APY у 654%. Зараз мем-коін можна купити на сайті попереднього продажу за вартістю в $0,0089105. На наступному етапі токен подорожчає, до збільшення вартості залишилося трохи більше доби.

Перейти на сайт Pepe Unchained

2.7 Meme Games

Meme Games — найдорожчий мемний токен у нашому списку, який також доступний для покупки на пресейлі.

Проект вже в перші дні після старту попереднього продажу привернув велику увагу криптоспільноти та зібрав $165 000. Користувачів явно зацікавила унікальна концепція Олімпійських ігор серед популярних мемів. Doge, Pepe, Turbo, Brett та інші легендарні меми змагатимуться у різних дисциплінах.

Інвесторам достатньо вибрати один із проектів та вболівати за нього на мемній Олімпіаді. У разі перемоги на користувачів Meme Games чекає олімпійська нагорода у вигляді токенів $MGMES.

Стати учасником цікавого мемного проекту за мінімальною ціною можна лише до 8 вересня. Пресейл токена $MGMES завершиться одночасно з Олімпійськими іграми. І вже 10 вересня мем-коін вперше торгуватиметься на DEX. А поки що інвестори можуть купити його по $0,00915 за токен на офіційному сайті проекту. І почати заробляти на стейкінгу $MGMES, річна прибутковість у цьому випадку становитиме майже 4000%.

Перейти на сайт Meme Games

2.8 PlayDoge

PlayDoge — мемна криптовалюта з перспективним ігровим додатком, який стане рімейком Тамагочі. Після запуску криптогри PlayDoge користувачам доведеться піклуватися про віртуальних вихованців — собак породи сіба-іну. Все як у популярній грі з 90-х, але цього разу цікава концепція Тамагочі принесе геймерам дохід у вигляді своїх токенів проекту — $ PLAY.

Попередній продаж мем-коїна продовжується. Зараз він доступний до покупки за $0,00526 і став найдешевшим токеном у нашому списку. Але стане дорожчим уже завтра. На сьогоднішній день збори PlayDoge практично досягли позначки $6 000 000. Багато криптовалютних інфлюенсерів додали проект у власний топ перспективних криптовалют. Потенційний лістинг на біржі Binance може значно збільшити ціну $PLAY. Тим більше, що ігри у форматі Play2Earn приваблюють все більше користувачів.

Вже на етапі пресейлу проект PlayDoge пропонує інвесторам стейкінг токенів із прибутковістю у розмірі 2074%. $PLAY може стати чудовим варіантом для новачків, які вибирають, яку крипту купити.

Перейти на сайт PlayDoge

2.9 Base Dawgz

Base Dawgz — черговий мем коін зі списку «найперспективніші криптовалюти». Цей проект швидко набрав популярності у криптоспільноти завдяки можливості мультичейну та крутої стратегії просування «Share-to-Earn». Токен $DAWGZ об'єднає відразу п'ять блокчейнів — Base, Solana, Ethereum, BSC та Avalanche. Після покупки мем-коїну інвестори можуть отримати додатковий заробіток, просто створюючи унікальний контент про Base Dawgz і розміщуючи його у своєму акаунті в Х. Ще одна можливість для отримання бонусних токенів $DAWGZ — реферальна програма проекту.

Наразі токен можна купити на офіційному сайті пресейлу. $DAWGZ вже значно подорожчав та його вартість на момент написання статті складає $0,007414. Для покупки $DAWGZ до наступного підвищення вартості у користувачів залишилося трохи менше тижня. Збори проекту становлять понад $2,8 млн.

Перейти на сайт Base Dawgz

2.10 Dogecoin

Dogecoin (DOGE) — це мем-кін, чия ціна в основному залежить від соціальних аспектів, а не економічних. Наприклад, останніми роками зростанню монети сприяли твіти американського бізнесмена Ілона Маска. Однак, незважаючи на своє походження, DOGE став визнаною цифровою валютою. Так він є дев'ятою за величиною монетою з ринкової капіталізації.

Одна з головних особливостей Dogecoin — швидкі та дешеві транзакції. З цієї причини не дивно, що альткоїн часто використовується для здійснення мікроплатежів.

Хоча монета торгується на 86% нижче за свій рекордний максимум, настрої ринку щодо DOGE залишаються позитивними. Відповідно до аналізу платформи CFGI, «соціальний» показник демонструє позитивну динаміку. У зв'язку з цим можна припустити, що інвестори мають низьку ціну для накопичення DOGE.

Таким чином, новачкам, які не знають, яку криптовалюту купити, вкладення в Dogecoin дозволять не лише розширити свої компетенції у торгівлі токенами, а й заробити.

Яку криптовалюту купити зараз?

До відповіді на питання — в яку криптовалюту вкластися, варто підходити, дотримуючись принципу диверсифікації інвестиційного портфеля. Однією з найкращих стратегій у цьому випадку стане його розподіл на три умовні частини. Велику з них досвідчені інвестори вкладають у стабільніший у порівнянні з альткоїнами Біткоїн.

Трохи меншу частину рекомендується розподіляти між цифровими валютами з ТОП-10, наприклад Ethereum, який нещодавно увійшов до складу ETF. Токен SOL також може стати гарним варіантом для вкладення на тлі новин про можливе створення Solana ETF.

Третя частина портфеля може бути спрямована на дешеві перспективні альткоїни. Тут варто придивитися перш за все до проектів на етапі пресейлів, які за рахунок низької вартості власних токенів значно мінімізують початкові інвестиції. Багато хто з них пропонує ряд цікавих переваг у вигляді стейкінгу токенів, еірдропів і розіграшів.

Завершення

Нині ситуація на криптовалютному ринку дуже залежить від політичних та економічних подій у світі. Нещодавній крах Біткоїна припав на публікацію статистики за рівнем безробіття в США. У той час як заяви Дональда Трампа про можливу легалізацію криптовалют, навпаки, сприятливо впливали на ринкову ситуацію. Інвесторам однозначно варто стежити за новиною та курсом Біткоіна. Це дозволить робити хай і короткострокові, але актуальні прогнози подальшого зростання чи падіння цифрових активів. На волатильність ринку впливають обидва згадані вище фактори.

Крім того, пам'ятаємо, що ведмежий тренд — не привід для паніки. За ним обов'язково прийде зростання. У періоди корекції вигідно купувати активи, що подешевшали, щоб потім заробити на різниці курсів.

І найважливіший принцип, якого варто дотримуватись інвесторам — розподіл вкладень між різними пропозиціями криптоіндустрії.