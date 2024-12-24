Європа відмовляється від Tether: чим це загрожує місцевому ринку та інвесторам

До кінця року USDT, здається, в Європі поза законом. Через це європейські інвестори можуть пропустити бум криптовалют, який очікується за часів президентства Дональда Трампа, пише Bloomberg.

Новий закон Markets in Cryptoassets (MiCA), який набуде чинності наприкінці року, змінить ринок цифрових токенів, потенційно послаблюючи привабливість цих активів для інвесторів. MiCA вимагає, щоб стейблкоїни, які розміщені на централізованих біржах, випускалися організаціями з ліцензією електронних грошей.

Емітенти зобов'язані зберігати до двох третин своїх резервів у незалежних банках та відстежувати всі транзакції, що здійснюються з метою платежів.

Circle Internet Financial Ltd., головний конкурент Tether, отримала таку ліцензію у липні. А ось Tether поки що не отримала її і не розкрила планів щодо цього. Регульовані біржі повинні виключити USDT із лістингу до 30 грудня, якщо Tether залишиться без ліцензії.

Що відбувається зараз

Деякі криптобіржі, які працюють у ЄС, вже виключили USDT, щоб відповідати режиму Markets in Cryptoassets (MiCA). Це викликало зміни на ринку стейблкоїнів: нові емітенти намагаються заповнити порожнечу, а інвестори переходять на торгівлю з використанням євро для транзакцій із криптовалютами.

Нові правила ЄС спрямовані на те, щоб дати регуляторам більший контроль за рухом криптоактивів та запобігти таким злочинам, як відмивання грошей, для чого, за даними експертів із блокчейн-аналітики, часто використовується USDT. Проте представники криптоіндустрії попереджають, що MiCA може призвести до втрати ліквідності на ринках, не досягнувши своєї мети, що підірве привабливість блоку для трейдерів цифрових активів.

«Я певною мірою розумію, чому це робиться, але це досить винятковий і обмежуючий крок для клієнтів ЄС, тому що [USDT] — це найліквідніший стейблкоїн», — заявив Усман Ахмад, генеральний директор криптотрейдингової компанії Zodia Markets Holdings Ltd., яка підтримується Standard Chartered Plc.

Стейблкоїни, зазвичай, прив'язані до активів, таких як долар або євро, і відіграють ключову роль для трейдерів криптовалют при переході між позиціями або переказі коштів між платформами. Вони також стають дедалі затребуванішими для компаній, які здійснюють транскордонні платежі, прискорених та дешевших цифрових розрахунків, а також торгівлі традиційними активами, такими як облігації, з використанням блокчейн-технологій.

Проте їх популярність супроводжується побоюваннями щодо їх незаконного використання. Раніше цього місяця британська поліція повідомила про ліквідацію російських мереж, які переказували мільярди доларів для олігархів, банд і шпигунів, ймовірно, використовуючи USDT. Tether заявила, що «категорично засуджує незаконне використання стейблкоїнів і повністю віддана боротьбі з незаконною діяльністю».

Що прописано в MiCA

Навіть із заходами безпеки MiCA місцевій владі необхідно оновити свої інструменти моніторингу, щоб ефективно запобігати незаконним транзакціям, зазначила Ізабелла Чейз, старший політичний радник компанії TRM Labs, яка займається аналітикою блокчейну. «Прозорість забезпечується не MiCA, а інструментами, до яких є доступ», — додала вона.

У звіті TRM Labs за березень було зазначено, що USDT був найпопулярнішим стейблкоїном для кримінальної діяльності, як-от фінансування тероризму, у 2023 році, особливо на блокчейні Tron. Після публікації звіту Tether оголосила про партнерство з Tron і TRM Labs для створення «Підрозділу боротьби з фінансовими злочинами», націленого на незаконне використання USDT.

Натомість криптоіндустрія в США готується до змін. Перемога Дональда Трампа на виборах у листопаді викликала ажіотаж на ринку, що призвело до зростання біткоїна понад $100 тис. вперше в історії і спонукало ралі дрібних токенів. Інвестори очікують м'якшого підходу до регулювання при Трампі, який призначив на ключові пости декількох прихильників цифрових активів, включаючи Говарда Лутника для керівництва Міністерством торгівлі.

Ця ситуація різко контрастує зі становищем у ЄС, який ризикує стати другорядним гравцем у криптоіндустрії. За даними PitchBook, венчурні інвестиції у криптостартапи в Європі у 2024 році можуть знизитися до мінімального рівня за чотири роки, тоді як у Північній Америці спостерігається зростання.

Проте є й позитивні сигнали. За даними ЄЦБ, володіння криптовалютами в єврозоні з 2022 року зросло понад удвічі і досягло 9%. Однак ЄЦБ попередив, що зміни в методології могли вплинути на результати, і назвав поточний рівень поширення «порівняно низьким».

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Проблеми з ліквідністю

Видалення Tether із платформ ЄС, ймовірно, призведе в короткостроковій перспективі до значного зниження ліквідності для трейдерів, які звикли до USDT. Глобально торгових пар із USDT значно більше, ніж із USDC від Circle, другим за величиною стейблкоїом.

«Більшість криптоактивів торгується в парі з USDT. Витрати для інвесторів, які мають вийти з пари з USDT, щоб купити той самий актив у парі з іншим стейблкоїном, викличуть перебої», — заявив Паскаль Сент-Жан, генеральний директор компанії 3iQ Corp.

На біржі OKX, яка виключила USDT у ЄС у квітні, трейдери перейшли на фіатні торгові пари, а не на інші стейблкоїни, повідомив генеральний директор OKX Europe Еральд Гус.