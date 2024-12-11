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11 грудня 2024, 14:13

Частина країн ЄС не встигне запровадити MiCA до дедлайну — ЗМІ

Регулювання Європейського союзу для криптовалютних компаній, відоме як Markets in Crypto Assets (MiCA), має набути чинності наприкінці 2024 року. Однак, є країни, які ще мають адаптувати місцеве законодавство для впровадження MiCA. Мова йде, зокрема, про Бельгію, Італію, Польщу, Португалію, Люксембург та Румунію. Про це повідомляє Coindesk.

Регулювання Європейського союзу для криптовалютних компаній, відоме як Markets in Crypto Assets (MiCA), має набути чинності наприкінці 2024 року.
Фото: pixabay.com

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Торгові організації, що представляють криптокомпанії, висловлюють занепокоєння тим, що керівництво Єврокомісії та Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA) недооцінюють серйозність ситуації щодо готовності країн до впровадження MiCA.

«Імплементація MiCA в національне законодавство відбувається не так, як це має відбуватися», — сказав Роберт Копіч, співзасновник Blockchain for Europe, брюссельської організації, до правління якої входять керівники Coinbase (COIN),Binance, Ripple і Ava Labs.

Двохетапний процес

Реалізація MiCA, яка набула чинності минулого року, розділена на два етапи. Перший стався в червні, коли емітенти стейблкойнів повинні були переконатися, що вони мають правильний дозвіл на роботу в країні.

Другий — дедлайн у грудні — стосується постачальників послуг криптоактивів (CASP), таких як біржі, постачальники гаманців і кастодіани.

Ці фірми мають бути зареєстровані та розташовані принаймні в одній країні Європейського Союзу, щоб подати заявку на отримання ліцензії згідно з MiCA, яка дозволяє їм працювати в усьому блоці ЄС.

Згідно з даними кількох торговельних асоціацій криптоіндустрії, основною проблемою для деяких національних регуляторів, так званих національних компетентних органів, є короткий проміжок часу між крайнім терміном і жовтнем, коли певні регуляторні технічні стандарти були завершені. Було лише два місяці, щоб впоратися з документами та складнощами.

Криптокомпанії просять відтермінувати набуття чинності положень MiCA на шість місяців та впровадження санкцій у разі продовження діяльності без необхідного дозволу. ESMA відхилила запит, але питання встановлення крайнього терміну щодо набуття чинності MiCA розглянуть на засіданні 11 грудня.

За словами співзасновника Blockchain for Europe Роберта Копітча журналістам, деякі компанії можуть бути змушені припинити криптовалютні операції через відсутність ліцензії.

Копітч також назвав Ірландію, Португалію, Польщу та Іспанію країнами, які можуть не встигнути привести законодавство до вимог регламенту до дедлайну.

Троє інших людей, які побажали залишитися анонімними, погодилися з думкою Копітча, а також згадали Італію, Мальту, Кіпр, Литву та Бельгію.

Незважаючи на наявні успіхи в регулюванні криптовалют, ЕМА розглядає Німеччину як країну, що має проблеми через необхідність нового законодавства для відповідності специфікаціям MiCA, процес, який може зайняти час.

Мальта також має криптовалютну систему, яку потрібно узгодити з MiCA, заявили в EMA.

Нагадаємо

Рада ЄС затвердила єдині правила для криптоактивів MiCA в червні 2023 року. Нормативний акт спрямований насамперед на боротьбу з відмиванням коштів за допомогою криптовалют і захист інвесторів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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