У 2023 році біткоїн зріс на 160%: що покаже «цифрове золото» у 2024-му

Понад десять років тому, коли я здійснив свою першу операцію з криптовалютою і отримав перші BTC, я вирішив ризикнути і залишити їх як інвестиції. Так, саме ризикнути — на той час ще ніхто не міг сказати, що буде з Bitcoin у майбутньому, уся екосистема та інформація навколо неї виглядали інакше. Прогнози були розмиті й ні на чому не ґрунтувалися.

Сьогодні все інакше. Ми знаємо, який шлях пройшов Bitcoin і вся індустрія за ці роки. Ми бачимо циклічність на графіку BTC і знаємо, як ті чи інші події впливають на курс. І в цій колонці, на основі свого досвіду, я розповім, що чекає на біткоїни у 2024.

Цикли Bitcoin

У 2009 році, коли Bitcoin вперше став торгуватися на біржі, за $1 можна було придбати близько 1 300 BTC. Уже в лютому 2011 його курс досяг паритету з доларом — 1 до 1. Тоді вперше про криптовалюту почали писати в журналах. У листопаді 2013 року її вартість становила вже $1 000.

Цей період заведено вважати першим бичачим ралі Bitcoin — кратним зростанням курсу. За ним послідувало стрімке падіння — на 80% від пікових значень, що спричинило безліч розмов про загибель біткоїна. Але у 2017 ситуація повторилася — Bitcoin сягнув нової висоти в $19 100, а весь ринок криптовалют протягом року зріс у 33 рази. На початок 2019 року ціна біткоїна знову втратила 75% від свого піку.

Як ви вже здогадалися, ті, хто «запізнився на поїзд», радісно видихнули. А вже у 2021 курс Bitcoin досяг свого нинішнього максимуму — $69 000. Після монета втретє втратила майже 80% своєї вартості та затихла в очікуванні нових рекордів.

Циклічність ринку набула форми, що переконало багатьох у тому, що четвертий бичачий цикл рано чи пізно почнеться.

Що запустить бичачий ринок біткоїна

Останній повний рік почався для BTC з рівня в $16 500, а завершився на позначці $42 300. Біткоїн закрив 2023 рік, як один із найприбутковіших активів (160% зростання), обігнавши за прибутковістю акції NASDAQ, SP500 і навіть золото.

Аналітики з Matrixport заявили, що новий бичачий ринок почався вже 22 червня 2023 року. Я ж думаю, що про рамки нового циклу говорити ще рано, але драйвери зростання можна назвати вже зараз. Найголовніші з них: запуск Bitcoin-ETF і халвінг.

Запуск спотових Bitcoin-ETF

Восени 2023 року головною темою обговорення і джерелом багатьох новин став можливий запуск спотових Bitcoin-ETF — фондів від традиційних фінансових компаній, що дають змогу опосередковано володіти біткоїном. У теорії запуск таких фондів здатний залучити новий капітал у криптовалюти, відкривши можливість інвестувати в нього тим людям і компаніям, що віддають перевагу класичним активам.

Так у Standard Chartered заявили, що Bitcoin-ETF принесуть до $100 млрд у 2024. А Coinbase схвалення фондів назвав «переломним моментом» у розвитку індустрії.

Протягом кількох місяців SEC США та 11 компаній працювали над запуском ETF. 10 січня 2024 року регулятор схвалив одразу всі 11 заявок — Bitcoin-ETF офіційно вийшов на ринок. За перші три дні обсяг торгів фондами склав майже $10 млрд, що в 21 раз вище, ніж сукупний обсяг 500 ETF, запущених у 2023 році ($450 млн).

Деякі експерти вважають, що в перспективі ETF може завдати шкоди Bitcoin і його децентралізації. Проте зараз запуск фондів став одним із двох головних драйверів зростання курсу BTC, який матиме довгостроковий ефект.

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Четвертий халвінг мережі Bitcoin

Другим головним драйвером зростання курсу біткоїна стане халвінг у квітні 2024 року.

Ми не дарма на початку статті приділили увагу циклічності графіка BTC — трьом фазам зростання, які припали на 2013, 2017 і 2021 роки. Усім їм передували халвінги — зменшення вдвічі винагороди майнерів, що веде до зменшення пропозиції, тобто зниження інфляційного тиску, що історично призводить до зростання ціни.

І перші три халвінги відбувалися перед початком бичачого циклу. Перший халвінг сети — у листопаді 2012, другий — у червні 2016, а третій раз — у травні 2020. Згідно з даними аналітичної компанії Glassnode, після кожного халвінгу, курс BTC зростав протягом, як мінімум, 365 днів.

Саме через майбутній халвінг багато спікерів прогнозують швидке зростання криптовалюти. Так, екс-CEO BitMEX Артур Хейєс вірить, що курс BTC складе від $750 000 до $1 млн до 2026 року, а CEO Blockstream заявив про $100 000 ще до халвінгу.

Всерйоз ставитися до таких заяв не треба, але вловити загальну тенденцію і настрої на ринку можна. Також варто зазначити, що якщо раніше глобальні прогнози курсу були долею маргіналів, то зараз ми все частіше чуємо думки великих гравців. Наприклад, CEO Ark Invest, Blockstream, інших компаній або ж Майкла Сейлора, засновника MicroStrategy — власника 1% усіх Bitcoin у світі.

Ще 4 фактори впливу

Схвалення ETF і халвінг мережі — два основні драйвери для Bitcoin у 2024 році, але не єдині. Так аналітики Matrixport відзначили ще кілька важливих подій, серед яких:

Проведення IPO Circle — у 2024 році емітент стейблкоїна USDC готується до виходу на фондовий ринок. У січні 2024 року компанія повідомила про подання заявки;

Перезапуск FTX — криптобіржа FTX, яка заявила про банкрутство в листопаді 2022 року, готується до перезапуску в США і компенсації коштів клієнтів. Очікується, що FTX поверне собі позицію в ТОП-3 бірж протягом дванадцяти місяців;

Оновлення EIP-4844 — команда розробників Ethereum готує до запуску глобальний апдейт, який у теорії дасть змогу сильно знизити комісії мережі;

Зниження ставки ФРС США — у червні 2024 співтовариство очікує пом’якшення політики і зниження ключової ставки, яка стабільно впливає на крипторинок.

Усі ці причини є не такими сильними каталізаторами зростання, як халвінг і ETF, але також можуть зіграти свою роль, що особливо стосується монетарної політики США.

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Чого чекати від першої криптовалюти далі

Протягом тих років, що минули з дня моєї першої транзакції, світ прийняв Bitcoin як засіб заощадження, а криптовалюту загалом як платіжний засіб. Про це свідчить і досвід Сальвадору, і ЦАР, і громадян багатьох країн, які оцінили перевагу цифрових активів перед національними валютами.

Щодня в Tether відбуваються тисячі транзакцій — справжній бум, у якому українці вчаться здійснювати покупки за криптовалюту, донатити, витрачати її в магазинах, заправках, фітнес-клубах. Усе те саме, що вони робили за допомогою звичайних грошей, вони роблять за допомогою крипти, запустивши справжній злам парадигми.

Тричі в історії Bitcoin брав нові вершини, а потім падав на десятки відсотків. Щоразу він відновлювався і набував дедалі більше прихильників. І сьогодні є всі підстави вважати, що в найближчі 1,5 року станеться те ж саме.