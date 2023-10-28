Біткоїн досягне $125 000 до кінця 2024 року — Matrixport

П’ятий бичачий ринок біткоїна офіційно розпочався 22 червня 2023 року, а до грудня 2024 року котирування можуть досягти $125 000. Таких висновків дійшли аналітики Matrixport.

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Старт нового зростаючого тренда експерти пов’язали з оновленням річного максимуму (22 червня 2023 року).

За їхніми розрахунками, після спрацьовування цього сигналу прибутковість інвестицій у біткоїн у середньому становила +310%. Відштовхуючись від цих цифр, аналітики підрахували, що ціна може досягти $125 000 до грудня 2024 року.

Оптимальною точкою входу вони назвали період за 14−16 місяців до халвінгу — у жовтні 2022 року, коли біткоїн торгувався по $17 000. На той момент фахівці рекомендували відкривати довгостроковий лонг.

Як драйвери передбачуваного зростання фахівці вказали очікування інституційного прийняття першої криптовалюти і нестійкість співвідношення боргу США до ВВП.

За словами експертів, установи побачили в біткоїні такий самий «актив-притулок» як золото і казначейські облігації США. Вони стали розглядати його для диверсифікації інвестиційного портфеля.

Перший бичачий ринок у 2011 році зародився завдяки прийняттю біткоїна як нового платіжного механізму. Другий спровокував Китай, коли цифрове золото отримало визнання як альтернативна форма грошей.

Третій цикл ознаменувався зростанням кількості ICO як нового засобу створення і фінансування компаній. Четвертий — характеризувався «DeFi-літом», за яким послідувало повальне захоплення випуском NFT.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ціна біткоїна 24 жовтня ненадовго піднялася до $35 000. Станом на сьогодні, 28 жовтня, перша криптовлаюта коштує понад $34 000.

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