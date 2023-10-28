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28 жовтня 2023, 16:01 Читать на русском

Біткоїн досягне $125 000 до кінця 2024 року — Matrixport

П’ятий бичачий ринок біткоїна офіційно розпочався 22 червня 2023 року, а до грудня 2024 року котирування можуть досягти $125 000. Таких висновків дійшли аналітики Matrixport.

П’ятий бичачий ринок біткоїна офіційно розпочався 22 червня 2023 року, а до грудня 2024 року котирування можуть досягти $125 000.
Фото: pixabay.com

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Старт нового зростаючого тренда експерти пов’язали з оновленням річного максимуму (22 червня 2023 року).

За їхніми розрахунками, після спрацьовування цього сигналу прибутковість інвестицій у біткоїн у середньому становила +310%. Відштовхуючись від цих цифр, аналітики підрахували, що ціна може досягти $125 000 до грудня 2024 року.

Оптимальною точкою входу вони назвали період за 14−16 місяців до халвінгу — у жовтні 2022 року, коли біткоїн торгувався по $17 000. На той момент фахівці рекомендували відкривати довгостроковий лонг.

Як драйвери передбачуваного зростання фахівці вказали очікування інституційного прийняття першої криптовалюти і нестійкість співвідношення боргу США до ВВП.

За словами експертів, установи побачили в біткоїні такий самий «актив-притулок» як золото і казначейські облігації США. Вони стали розглядати його для диверсифікації інвестиційного портфеля.

Перший бичачий ринок у 2011 році зародився завдяки прийняттю біткоїна як нового платіжного механізму. Другий спровокував Китай, коли цифрове золото отримало визнання як альтернативна форма грошей.

Третій цикл ознаменувався зростанням кількості ICO як нового засобу створення і фінансування компаній. Четвертий — характеризувався «DeFi-літом», за яким послідувало повальне захоплення випуском NFT.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ціна біткоїна 24 жовтня ненадовго піднялася до $35 000. Станом на сьогодні, 28 жовтня, перша криптовлаюта коштує понад $34 000.

Запрошуємо на найбільшу конференцію щодо інвестицій від Мінфін — «Жити на відсотки». Це унікальний шанс вивчити таємниці інвестицій від експертів: найактуальніші стратегії, практичні поради та можливість поповнити свій інвестиційний арсенал. Простими словами про важливе. Приєднуйся до нас за цим посиланням!

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
youknow
youknow
28 жовтня 2023, 16:32
#
Youknow до кінця грудня 2024 МОЖЕ полетіти в космос☻
«Як драйвери передбачуваного зростання фахівці вказали очікування інституційного прийняття.
За словами експертів, установи побачили в youknow такий самий „актив-притулок“ як золото і казначейські облігації США. Вони стали розглядати його для диверсифікації інвестиційного портфеля.»
☻☻☻
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 жовтня 2023, 16:33
#
Кто купил биткоин по $50тыс теперь
мечтает продать его по $125тыс.
А сейчас может продать всего за $34тыс
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
28 жовтня 2023, 16:46
#
График можно было бы и повыше протянуть. протянули бы стрелочку до $500.000.
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