А тепер усе інакше? Чим відрізняється нинішнє падіння крипторинку

Ринок криптовалют увійшов у гостру ведмежу фазу. Ціни падають, трейдери фіксують збитки, а фонди та великі гравці скорочують частку криптоактивів у портфелях. Це не перший такий цикл, але нинішній спад ставить незручне запитання: а раптом цього разу все справді інакше? Коли просідає не лише крипта, а й акції зростання та навіть золото, логіка «пересидіти в захисті» дає збій. То куди в такі моменти тікає капітал — і що саме змінюється у звичній картині ринку?

Крипторинок у ведмежій фазі: що відбувається з біткоїном та альтами

Поточне падіння крипторинку є болісним для багатьох учасників, однак воно не стало несподіваним. Спад розгортається вже кілька місяців і фактично почався одразу після встановлення біткоїном історичного максимуму (ATH). У жовтні 2025 року BTC підійнявся до близько $126 500, але замість традиційного для попередніх циклів осіннього ралі — так званого Uptober — ринок отримав сигнал переходу у ведмежу фазу: ціна не змогла закріпитися вище ключових зон і поступово перейшла в низхідну траєкторію.

Упродовж останнього тижня спад різко прискорився. Наприкінці січня біткоїн за короткий час пробив кілька важливих зон підтримки на рівнях $85 тис., $82 тис. і $80 тис., після чого пішов у прискорене зниження та повернувся в цінові діапазони, близькі до рівнів весни 2025 року. Тижневі втрати BTC перевершили двозначні показники, а на початку лютого волатильність зросла настільки, що денні коливання на кілька тисяч доларів стали типовими — значно перевищивши те, що вважали нормою в більш спокійні проміжки ринку.

5 лютого біткоїн опустився до близько $62 200, а згодом і до психологічного рівня $60 000, оновивши мінімум із жовтня 2024 року, і цим підтвердив, що ринок перебуває не в режимі короткої корекції, а в активній фазі ведмежого руху.

На цьому тлі індекс страху та жадібності крипторинку (Crypto Fear & Greed Index) опустився до рівня 11 пунктів, а згодом і — 9 пунктів, що відповідає зоні вкрай екстремального страху і відображає різке погіршення ринкових настроїв.

Падіння супроводжується масштабними ліквідаціями на всьому ф’ючерсному крипторинку, що суттєво посилює низхідний рух. Сукупно за останні дні обсяг примусових ліквідацій перевищив $7−9 млрд (з яких лише за останні 24 години — приблизно $2,1−2,7 млрд), що створило замкнене коло: пробиття рівнів підтримки провокувало маржин-коли, які своєю чергою викликали вимушені продажі й ліквідації та створювали подальший тиск на ціну.

Біткоїн відігравав ключову роль у цих процесах як основний ринковий орієнтир: у пікові дні на нього припадало понад 50% загального обсягу ліквідацій.

На ранок 6 лютого біткоїн торгується на рівні $65 000, що означає зниження майже на 50% після останнього пікового значення близько $126 500. Разом із біткоїном втрати поніс і ринок альткоїнів. Ethereum опустився до $1 750, що означає падіння приблизно на 35% від локальних пікових значень. Solana просіла з понад $120 до $71, втративши близько 40%, тоді як XRP знизився з рівнів вище $1,8 до $1,1 — також майже на 40%. Інші великі альти — BNB, Chainlink, Avalanche, Litecoin — також рухалися вниз слідом за BTC і просідали різкіше, оскільки у ведмежих фазах інвестори зазвичай швидше скорочують позиції в більш волатильних монетах.

Зрештою, загальна капіталізація крипторинку за лічені дні скоротилася на сотні мільярдів доларів, відкинувши ціни багатьох активів до рівнів середини минулого та навіть позаминулого року.

Втім, таке різке падіння не є унікальним для крипторинку. За свою історію він неодноразово проходив через глибокі ведмежі фази з набагато серйознішими просадками. Так, під час попереднього великого циклу 2022 року біткоїн від свого історичного максимуму втратив близько 75−78%, Ethereum — близько 80%, Solana — до 96%, а XRP в окремі періоди просідав більш ніж на 80−85% від пікових значень.

На цьому тлі поточні втрати поки є менш екстремальними в абсолютних відсотках. Водночас нинішня ведмежа фаза принципово відрізняється від попередніх не масштабом падіння, а ринковим контекстом, у якому воно відбувається.

Коли великі гроші виходять: як формується новий ведмежий цикл

Якщо в попередніх циклах ринок криптовалют формувався насамперед роздрібними інвесторами та спекулятивним капіталом, то сьогодні одним із ключових чинників стала традиційна фінансова система — з великими інституційними, корпоративними й навіть державними учасниками. Саме ця зміна контексту принципово відрізняє нинішню ведмежу фазу від попередніх й змінює не лише джерела попиту та пропозиції, а й саму логіку падінь і відновлень.

Поворотною точкою для ринку став 2024 рік, коли в США були запущені спотові біткоїн-ETF. Відтоді значна частина BTC перейшла з вільного обігу в структуровані інституційні продукти, що принципово змінило ринкову механіку. Великі емітенти на кшталт BlackRock, Fidelity та Grayscale сьогодні контролюють сукупно понад 1,28 млн BTC, або близько 6,5% усього обігу біткоїна.

Водночас інституційні потоки працюють не лише на накопичення. У січні 2026 року з ETF було виведено понад $3 млрд, а на початку лютого лише за два дні — $800 млн.

Важливо, що інституційна присутність сьогодні охоплює не лише біткоїн. Поява ETF та ETP на великі альткоїни означає, що відтоки з таких продуктів одночасно тиснуть і на BTC, і на альтсегмент, посилюючи синхронність падіння та зменшуючи шанси на локальну стабілізацію окремих монет. У режимі втечі від ризику (risk-off) це знижує спотову ліквідність і робить ринок вразливішим до великих ордерів, а далі — через деривативи — запускає каскад ліквідацій.

Окремий чинник — корпоративні баланси. Компанія Strategy (раніше MicroStrategy) залишається найбільшим корпоративним власником біткоїна — 713 502 BTC із середньою ціною купівлі близько $76 тис. Продовження закупівель на спаді створює попит у бичачих фазах, але у ведмежому циклі робить баланс компанії чутливим до волатильності: падіння ціни нижче $75 тис. вже призвело до нереалізованих втрат майже $1 млрд і підсилює ризик стратегічних переглядів.

До цього додається і державний фактор, який у попередніх циклах майже не впливав на ринок. Показовий приклад — Бутан, який на початку лютого активізував продажі біткоїна саме в момент загальної слабкості ринку: станом на 5 лютого було переміщено або реалізовано 284,8 BTC (близько $22,4 млн), з яких 184 BTC — лише за останню добу. Причина — прагматична монетизація резервів: після халвінгу 2024 року зросли витрати на майнінг, а тиск на економіку видобутку змусив частіше конвертувати запаси в ліквідність. Такі продажі не є визначальними самі по собі, але в умовах дефіциту ліквідності вони підсилюють спад і працюють як додатковий каталізатор тиску на ціну.

У сукупності концентрація «великих грошей» робить падіння не лише глибшим, а й швидшим. Коли відтоки з ETF, корпоративні ребалансування та державні продажі накладаються, формується потужний ефект доміно: великі угоди знижують ліквідність, запускають хвилі ліквідацій на мільярди доларів і підсилюють панічні настрої серед роздрібних інвесторів. Якщо раніше крипторинок ще міг певний час триматися на хвилі роздрібного ажіотажу, то тепер його динаміку визначають інституційні потоки, регуляторні сигнали та глобальні ринкові сентименти.

Макрофактори: долар, монетарна політика та апетит до ризику

Крипторинок ніколи не існував у вакуумі, але зі зростанням інституційної присутності його чутливість до макросигналів стала системною. Сьогодні біткоїн та альткоїни дедалі частіше рухаються в одному ритмі з традиційними ринками — і поточне падіння є показовим прикладом цієї трансформації.

Глибинні причини чинного спаду пов’язані з геополітичною напруженістю, нестабільністю та різким погіршенням очікувань щодо глобальної ліквідності та ставок. Ринки переоцінили сценарій «дешевих грошей» на тлі сигналів про потенційно жорсткішу монетарну траєкторію ФРС, зокрема через обговорення кандидатури Кевіна Ворша, відомого більш «яструбиною» позицією щодо балансу та темпів пом’якшення політики. Реакція була швидкою: долар різко зміцнився (DXY показав найсильніше денне зростання з травня і повернувся в район 97 пунктів), а загальний режим ринку змістився в risk-off.

У цій фазі капітал не шукає «кращий актив», а виходить із будь-якого ризику. Крипторинок опинився серед перших кандидатів на продаж: біткоїн, який ще кілька місяців тому намагалися трактувати як захисний актив, у короткому горизонті поводиться як високобета-інструмент і падає разом з альткоїнами й іншими ризиковими ринками. Гроші натомість прямують у долар США та казначейські облігації як найліквідніші інструменти збереження номіналу. Навіть золото та срібло цього разу знизилося синхронно з криптоактивами, але не через втрату статусу «тихої гавані», а через дефіцит ліквідності: у моменти стресу інвестори продають навіть хедж, щоби швидко отримати кеш.

На тлі таких умов крипторинок остаточно перестав поводитися як ізольований клас активів і став «кінцем ланцюга ліквідності»: коли ринок переходить у режим збереження капіталу, цифрові активи продають одними з перших. Далі макроімпульс швидко підсилюється внутрішньою механікою деривативів — закриттям позицій із високим плечем та каскадом ліквідацій, що здатні прискорювати спад навіть без одного домінівного негативного тригера.

Що кажуть аналітики: чи справді тепер усе інакше?

У професійному середовищі немає єдиного погляду на те, на якій саме стадії перебуває ринок, але більшість сходиться на одному: зона $60−62 тис. — ключова для поточного тесту. Саме тут біткоїн уже побував, але поки не закріпився нижче, тому ринок балансує між різними сценаріями.

Частина аналітиків — передусім ветерани технічного аналізу та ончейн-дослідники — трактують рух як фазу примусового скорочення позицій і продажів великими гравцями: Пітер Брандт звертає увагу на послідовність нижчих максимумів і мінімумів, а Кі Йон Джу (CryptoQuant) фіксує загальний песимізм і слабкість попиту за ончейн-даними.

Водночас інша частина ринку бачить у поточній динаміці ознаки капітуляції: Міхаель ван де Поппе посилається на перепродані індикатори та міжринкові співвідношення (BTC/золото, ETH/срібло) як аргумент на користь короткострокової стабілізації або фази накопичення. У практичних сценаріях це зводиться до простого: якщо $60−62 тис. втримається, можливий технічний відскок у бік $75−80 тис.; якщо ні — відкривається простір до $50−55 тис., а у найжорсткішому сценарії окремі оглядачі не виключають і $30−40 тис.

Загальний консенсус радше жорсткий, ніж апокаліптичний. Поточне падіння не «скасовує» крипторинок, але чітко показує зміну його природи: він дедалі менше живе власним циклом і дедалі більше підпорядковується логіці глобальної ліквідності. У таких умовах спад стає різкішим через деривативи та кредитне плече, а відновлення — повільнішим і більш вибірковим.

То чи справді тепер усе інакше? Так. Крипторинок більше не ізольований експеримент. Він дорослішає — стає чутливішим до макрофакторів і рішень великого капіталу, але водночас формує основу для більш стійкої, інституційної моделі в довшому горизонті, навіть якщо шлях до неї залишається болючим.