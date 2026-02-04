Ралі золота та срібла триває: які ціни побачимо наприкінці лютого

Ціни на золото та срібло переживають драматичні ралі, на яких багато спекулянтів заробили мільярди. Всьому провиною чергове зростання геополітичних, військових та економічних ризиків, що провокує то значний приплив спекулятивного капіталу на ринок дорогоцінних металів, то не менш активний відтік «гарячих» грошей у моменти фіксації прибутку. Які сценарії зміни ціни золота ми побачимо найближчим часом, розповідає «Мінфін».

1 лютого 2026 року на ринку дорогоцінних металів стався різкий обвал цін, що торкнувся золота та срібла після досягнення ними історичних максимумів — $5 608 за унцію золота наприкінці січня і близько $121 за унцію срібла. Ціна на жовтий метал впала до рівня дна близько $4405 вранці 2 лютого, а срібло провалилося за цей же період до позначки $71,85. Такі темпи провалу дорогоцінних металів стали антирекордними з 80-х років минулого століття.

Графік золота



Графік срібла

Але ралі по дорогоцінних металах триває. Вже буквально в кінці торгової сесії 2 лютого золото і срібло почали швидко відігравати втрачене, що частково продовжилося і 3-го числа. На тлі цього у інвесторів зараз продовжує залишатися відчуття певного шоку. Причому двоякого.

З одного боку, ті, хто вклався в золото і срібло ще рік тому і більше, тобто до лютого 2025 року або навіть трохи пізніше, залишилися в значних плюсах, хоча і з відчуттям, що вони «не дотиснули» всіх можливостей заробити на піку вартості. Справа в тому, що ще рік тому — в лютому 2025 року золото продавалося за ціною близько $2814 за унцію, а срібло і зовсім за $31,58. Тобто навіть після рекордного обвалу до $4405 і $71,85, якби інвестори продали активи на мінімумах, вони заробили б близько $1591 за рік на унції золота і близько $40,27 за рік на сріблі. А це склало заробіток на золоті більш ніж в 1,57 рази від початкових вкладень і на сріблі більш ніж в 2,28 рази. Тобто таким інвесторам явно «гріх скаржитися».

З іншого боку, така вже природа людини, що навіть заробивши рекордні прибутки, власники золота і срібла, купленого рік тому, тепер «шкодують», що не продали його в кінці січня на пікових рівнях, адже тоді вони заробили б в 1,99 рази більше початкових вкладень на золоті і майже в 3,83 рази більше на сріблі.

Крім цього, інвестори побачили, що і ринки дорогоцінних металів на страху і при вмілому «підігріві» можуть коливатися в «різні» боки. Правда, з огляду на капіталомісткість цього ринку — спекулятивні ставки для таких ралі повинні становити навіть не мільярди доларів, а десятки мільярдів.

Що обвалило метали

Що стосується безпосередньо обвалу 1−2 лютого, то мені здається, що проти золота і срібла спрацювали кілька факторів, які за рахунок своєї синергії і призвели до такого рекордного просідання ціни.

З одного боку, Дональд Трамп нарешті визначився з наступником чинного глави ФРС Джерома Пауелла. Ним став Кевін Уорш, який у світових фінансових колах вважається прихильником жорсткої монетарної політики і, швидше за все, займе більш рішучу позицію щодо боротьби з інфляцією на посаді глави ФРС США з травня 2026 року.

Уорш у 35 років став наймолодшим членом ради керуючих ФРС, працюючи в період кризи 2008 року і тоді впорався з цією нелегкою місією. Але для інвесторів таке рішення Дональда Трампа означає, що темпи зниження ставок Федрезервом і, головне, терміни зниження ставок у 2026 році можуть бути істотно скориговані. Тому чи варто робити 100-відсоткову ставку на швидкий початок циклу нового зниження ставок Федрезерву — зараз «під питанням». Таким чином, цей драйвер зростання вартості дорогоцінних металів може спрацювати не на повну силу і буде ще більше розтягнутий у часі.

З іншого боку, варто визнати, що одну з ключових ролей у провокації розпродажів дорогоцінних металів зіграло і підвищення CME Group вимог до заставного забезпечення за ф'ючерсами. Тобто, багато спекулянтів, які активно використовують кредитне плече при торгівлі дорогоцінними металами, не змогли забезпечити його «живими грошима» в тому обсязі, який вимагала CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group), як найбільший у світі ринок фінансових деривативів.

Нагадаю, що ця група включає Чиказьку товарну біржу (CME), Чиказьку торгову палату (CBOT), Нью-Йоркську товарну біржу (NYMEX) і Commodity Exchange, Inc. (COMEX). Саме CME Group забезпечує кліринг і розрахунки, надаючи доступ до глобальних ринків для хеджування ризиків і спекулятивної торгівлі. Тому своїм рішенням про підвищення вимог щодо заставного забезпечення CME Group практично змусила спекулянтів закривати свої позиції. А інші варіанти ліквідності для продовження спекуляцій в цей момент виявилися для них «дорогими».

А ось швидке відновлення цінників на золото і срібло, яке вже спостерігається, — це швидше за все вплив «тихих» покупок центробанків багатьох країн (той же Китай, Туреччина, Польща, Азербайджан тощо), які в цьому просіданні побачили шанс купити метали (в першу чергу, золото) дещо дешевше. Цифри таких «непомітних» покупок ми побачимо в статистиці центробанків вже за лютий. До них, без «зайвого шуму», приєдналася і частина найбільших світових приватних фондів, які при диверсифікації своїх активів роблять ставку і на дорогоцінні метали.

Що буде з цінами до кінця лютого

Проблеми у світовій економіці, підвищені військові ризики навколо протистояння США-Іран і США-Китай, війна РФ в Україні та непроста ситуація на Близькому Сході в секторі Газа — нікуди не поділися. Все це буде стимулювати обережні нові покупки невеликими інвесторами золота і срібла після їх просідання в тих обсягах, які вони зможуть забезпечити своїми грошовими ресурсами в межах підвищених вимог CME Group. Частково продовжать свої покупки і центробанки. Правда, знову це будуть робити «потайки», щоб не підігрівати ціни.

Тому, деяке підвищення цін на золото і срібло після обвалу можна розглядати як корекцію ринків після серйозної спекулятивної атаки.

Частина інвесторів вже відкрито говорить про те, що вважає ситуативний провал цінників на срібло сигналом до його покупки перед черговим зростанням до мети в $100 і вище за унцію. Саме такий сценарій закладає той же Роберт Кійосакі.

З прогнозом щодо поведінки цін на золото в лютому складніше, оскільки після закриття значних спекулятивних позицій на ситуативно звуженому ринку, значну роль у подальшому формуванні тренду гратиме позиція центральних банків щодо купівлі металу в резерви, а також поведінка великих приватних інвесторів у золоті ETF.

Я прогнозую, що такі країни, як Китай, Польща, деякі арабські країни до кінця лютого скористаються шансом ситуативного просідання ринку золота і відтоку з нього великих обсягів спекулятивного капіталу. Вони продовжать знову «без зайвого шуму» скуповувати золото в резерви. А якщо до цього додасться реальна війна США-Іран, то золото швидко повернеться до рівнів близько $4950-$5250 за унцію, що підтягне і ціни на срібло до позначок в $85-$100 за унцію.

На що звернути увагу

На місці тих інвесторів, хто розглядає нові вкладення в дорогоцінні метали (особливо в золото), я б поставив цей процес «на паузу» і уважно простежив би за поведінкою цін в найближчі 5−7 робочих днів.

Якщо корекція в бік зростання продовжиться, то це вкаже на те, що центробанки знову почали докуповувати золото в резерви.

Якщо ж ринок найближчих 3−7 робочих днів після поточного невеликого злету цінників продемонструє «бічний тренд» або знову почне зниження, то я б уже чекав подальшого розвитку подій і не поспішав би з новими покупками, оскільки це вказуватиме на його можливе просідання на $200-$350 до кінця лютого.

Щодо срібла, я б подивився в ці ж 3−5 днів за загальним трендом. І якщо срібло знову знизиться до рівнів $62-$70 за унцію, то я б його докуповував. Якщо ж котирування срібла будуть в цей період «в бічному тренді», то я б також не поспішав з його купівлею до більшого розуміння ситуації.

При зростанні котирувань срібла я б почав обережні його покупки, так як ймовірність його повернення до рівнів $95-$110 до кінця лютого стане сценарієм з дуже високою ймовірністю.