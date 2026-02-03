Стратегія активної купівлі біткоїна веде до краху MicroStrategy

Стратегія, яка ще нещодавно заохочувала компанії накопичувати криптовалюти, тепер працює проти них. Біткоїн, ефір та інші цифрові токени дешевшають, а разом з ними знижуються й акції компаній, які пішли шляхом Strategy — колишньої MicroStrategy — і зробили ставку на корпоративне накопичення криптовалют. Розпродаж тримає інвесторів у напрузі: ринок стежить, чи не призведе тиск до того, що великі власники почнуть продавати активи, посиливши падіння. Про це пише Wall Street Journal.

Обвал біткоїна

У суботу біткоїн опустився нижче за $76 000, залишивши компанію Майкла Сейлора Strategy з паперовими збитками за криптоактивами.

Курс біткоїну та акції Strategy. Джерело: Wall Street Journal

Ризики переорієнтації корпоративних стратегій на відносно нові та свідомо волатильні активи були очевидні від початку. Проте минулого року біткоїн та інші токени продовжували дорожчати — частково на очікуваннях, що адміністрація президента США Дональд Трамп зніме регуляторні бар'єри та прискорить інтеграцію криптовалюти у традиційну фінансову систему. Все більше компаній наслідували приклад Strategy, впевнені в довгострокових перспективах ринку, а їх покупки лише підштовхували ціни нагору.

Тепер ситуація розгортається навпаки. Наприкінці минулого року інвестори почали виходити із ризикованих активів — технологічних акцій та криптовалют. Розпродаж вдарив по акціях так званих «крипто-казначейських» компаній та обмежив їхню здатність залучати новий капітал для подальших покупок токенів. Затримки з ухваленням ключового закону про регулювання крипторинку лише посилили невизначеність.

Що відбувається на ринках

У минулі вихідні біткоїн опускався нижче за $76 000 — приблизно до середньої ціни, за якою Strategy формувала свої позиції. Це означає, що компанія опинилася у зоні паперових збитків. Акції Strategy, що володіє більш ніж 700 000 біткоїнів, у понеділок знизилися на 7% і втратили 61% з моменту досягнення біткоїном історичного максимуму 6 жовтня.

Ефір — друга за капіталізацією криптовалюта — впав приблизно до $2 300. Це принесло компанії BitMine Immersion Technologies, яка зробила ставку на накопичення ефіру, паперові збитки понад $6 млрд по портфелю майже з 4,3 млн токенів. Акції BitMine у понеділок знизилися на 9% та обвалилися на 57% від піку ефіру минулого літа.

Не краще виглядали й інші крипто-казначейські компанії. Папери Strive впали на 12%, а акції Forward Industries, що накопичувала Solana, — на 11%.

Після різкого обвалу в суботу і біткоїн, і ефір стабілізувалися. У понеділок біткоїн торгувався близько $78 000 — на 38% нижче за жовтневий пік понад $126 000. Ефір утримувався близько $2 300, що на 53% нижче за максимуми минулого літа.

Криптовалютна рулетка

Протягом більшої частини минулого року Strategy, BitMine та інші подібні компанії розміщували нові акції та боргові інструменти на мільярди доларів, щоб купувати біткоїн, ефір та інші токени. Це перетворило їхні акції на свого роду проксі з плечем на криптовалюти, що залучило хвилю приватних та інституційних інвесторів, які прагнули посилити свої ставки на зростання ринку.

Тепер ринок все частіше говорить про можливу точку перелому. Інвестори сумніваються у довгостроковій стійкості таких компаній та побоюються, що подальше падіння цін може змусити їх розпродавати криптоактиви. Це, у свою чергу, здатне спровокувати більш глибоке та затяжне зниження.

«Та модель, яку першою реалізувала Strategy, по суті, мертва для всіх, крім найбільших гравців, які мають масштаб для випуску привілейованих акцій, — сказав Алекс Блюм, генеральний директор інвестиційної компанії Two Prime. — Всім іншим доведеться вибудовувати реальний операційний бізнес, або вони просто не виживуть».

Стратегія тріщить по швах

Сама Strategy почала подавати тривожні сигнали ще наприкінці минулого року. Майкл Сейлор, який довгий час просував принцип «ніколи не продавай біткоїн», стривожив ринок, припустивши, що компанія може продати частину своїх запасів біткоїна або похідних інструментів, якщо показник mNAV (ставлення ринкової вартості компанії до вартості її криптоактивів) опуститься нижче за одиницю.

Компанія з mNAV вище 1 торгується з премією вартості своїх криптоактивів, що відображає довіру інвесторів до її здатності продовжувати залучати капітал і купувати токени. Якщо ж mNAV падає нижче 1, акції починають торгуватися з дисконтом, і фірма може бути перед необхідністю продавати криптовалюту, щоб викуповувати власні папери.

Заяви Сейлора збіглися з новиною про те, що Strategy залучила $1,44 млрд за рахунок розміщення акцій, щоб забезпечити майбутні виплати дивідендів та відсотків за боргом. Зараз на балансі компанії понад $2 млрд готівкою.

На даний момент mNAV Strategy становить близько 1,1 проти більш ніж 2 рік тому. В останні тижні компанія продовжувала покупки, придбавши 855 біткоїнів приблизно за $75,3 млн за ціною $87 974 за монету за сім днів, що завершилися в неділю. У четвертому кварталі Strategy зафіксувала нереалізований збиток у $17,44 млрд і має опублікувати повну звітність у четвер. Її ринкова капіталізація скоротилася з пікових $128 млрд у липні до приблизно $40 млрд зараз.

BitMine — великий «ефір-казначейський» гравець, який підтримує Пітер Тіль і керує ветеран Уолл-стріт Том Лі, — зараз зазнає близько $6,4 млрд нереалізованих збитків. Компанія придбала ефір на суму $16,4 млрд за середньою ціною $3826, випливає з даних аналітичної платформи DropsTab. За останній тиждень BitMine купила ще 41788 ефірів.

«BitMine продовжує купувати Ethereum, оскільки ми розглядаємо поточну корекцію як привабливу можливість на тлі фундаментальних факторів, що зміцнюються», — заявив Лі в понеділок, оголошуючи про останню покупку.

Більшість аналітиків та інвесторів сумніваються, що Strategy, BitMine та інші «крипто-казначейські» компанії почнуть продавати активи доти, доки їхні акції не опустяться значно нижче mNAV. Strategy має конвертований борг із погашенням через кілька років, причому цей борг незабезпечений. Це означає, що біткоїн може помітно подешевшати, не спричинивши примусової ліквідації. BitMine боргового навантаження немає.

«Вся їхня бізнес-модель будується на накопиченні ефіру і підтримці наративу про його зростання, — зазначив Джефф Дорман, директор з інвестицій криптоуправляючої компанії Arca. — Продаж навіть невеликої частки ефіру, хай навіть для викупу акцій, став би настільки сильним негативним сигналом, що завдав би збитків і BitMine, і самому ефіру — і ця шкода переважила б будь-яку короткострокову вигоду».

На думку аналітиків, головні акціонери, які програли в цій ситуації, платять премію за володіння проксі-активами замість самих токенів.

«Збиток BitMine майже $7 млрд виглядає вражаюче, враховуючи, що компанія по суті нагадує закритий інвестиційний фонд», — сказав Маркус Тілен, генеральний директор дослідницької фірми 10x Research.