У серпні ринок криптовалюти втратив понад 11% капіталізації, біткоїн впав на понад 8%, ефіріум ковзнув на 22%, решта ключових цифрових активів зазнали аналогічних збитків. За перші вісім днів вересня відтік капіталу зі спотових біткоїн-ETF склав $1,2 млрд, найдовша серія з моменту запуску. Здається, негатив заполонив ринок цифрових активів, проте це тільки оболонка, яку всі бачать, а всередині запалюються маленькі зірки, про перспективи яких розповідає інвестиційний експерт Академії «Мінфін» Михайло Серюга.
Топ-5 монет серпня: які криптовалюти зростали на фоні падіння біткоїну
Які монети зросли у серпні
В той час як увага ринку була прикута до фундаментальних блокчейнів, а індекс страху та жадібності опускався до позначок надмірного страху під тиском можливої рецесії в США, менш вагомі гравці показували двозначний, а подекуди й тризначний приріст.
Графік зміни показів індексу страху та жадібності. Джерело: Bitstat
Серед лідерів, які заслуговують на увагу, можна виділити:
- HNT (Helium). Приріст 45% у серпні. Продовжив зростання у вересні;
- SUN (Sun Token). Приріст 258% минулого місяця;
- BBF (Bubblefong). Серпневий приріст — 345%;
- ADS (Alkimi). Плюс 68% попереднього місяця;
- ORBR (Orbler). Додав 17,5% у серпні та продовжив зростання у вересні.
Далі детальніше поговоримо про кожен із них, та акцентуємо увагу на тих показниках, які дозволять ідентифікувати подібні активи в майбутньому.
Orbler (ORBR)
Orbler — це динамічна маркетингова платформа Web3, яка об'єднує аудиторію Web2, пропонуючи місії, ставки та стратегії зростання, керовані спільнотою.
Як взагалі це працює? Загалом все дуже просто. Приєднуєте свій криптогаманець до Orbler-платформи, створюєте обліковий запис, додаєте свою спільноту, підключивши облікові записи Telegram, Twitter і сервер Discord, та призначаєте місії. Місії можуть бути найрізноманітніші — від поширення допису в соціальних мережах до проведення вікторини. Якщо ви — власник бізнесу, ви отримаєте ефективний інструмент просування зусиллями спільноти. Якщо ви учасник спільноти, то на вас чекають винагороди за виконання місій (виплачуються в USDT та ORBR).
Із цікавих оновлень, які має незабаром провести проєкт, виділяється інтеграція з Telegram та Airdrop.
Як вже було сказано вище, токен ORBR зростав, коли на ринку цифрових активів панувала депресія, і це зростання продовжилося у вересні (з початку місяця приріст 32%). Цікава ідея проєкту дозволяє розраховувати на подальше просування вгору, особливо в умовах пом’якшення грошово-кредитної політики ФРС та зростання апетиту до ризику.
Паралельно з очікуваннями зростання вартості токену ORBR, його можна розміщувати в стейкінгу та отримувати додаткову вигоду від володіння.
ADS (Alkimi)
Використання блокчейну для токенізації реальних активів (RWA) було однією з перших спроб поєднати світи матеріальних активів і нову цифрову економічну еру. Спочатку токенізація застосовувалася до таких активів, як нерухомість і мистецтво, або тих, які було важко отримати, як-от золото.
Власники токенів володітимуть токеном, який представлятиме право власності на RWA — повністю або частково. Використання токенів спростило спільне володіння RWA, а також надало власникам токенів інші переваги блокчейну, такі як прозорість, безпека та незмінність. З розвитком цифрової ери токенізація вийшла за межі цих ранніх випадків використання. Такі протоколи, як Solana, Provenance, Centrifuge і Maple, дозволяють токенізувати більшість фізичних активів і перенести їх у блокчейн. Існують додаткові переваги для власників токенів, такі як ставки, пули ліквідності та ініціативи на основі прибутку. У Alkimi розвинули цю ініціативу ще далі.
Йдучи стопами гігантів, Alkimi підкреслили цінність цифрової реклами. Alkimi — перша в світі повністю децентралізована рекламна біржа, запустила основну мережу в грудні 2023 року, щоб вивести власників токенів на ринок цифрової реклами, поточна вартість якої становить приблизно $600 млрд, а до 2028 року прогнозується, що вона досягне майже $1 трлн.
Біржі оголошень полегшують купівлю та продаж цифрової реклами в режимі реального часу. Google, The Trade Desk, Pubmatic та інші домінують в галузі. Ця галузь зросла завдяки отриманню прибутку від рекламодавців і видавців за використання їхніх послуг. До 47% коштів рекламодавця втрачається через посередників. Alkimi покликана усунути цей недолік. Для видавців, мовників і розробників додатків біржа реклами Alkimi є дуже ефективним методом купівлі та продажу реклами. Alkimi забезпечує повну прозорість процесу заявок і пропозицій, одночасно суттєво зменшуючи витік комісії третім особам. Такі видавці, як News UK і Vice, тепер отримують більше грошей за продаж рекламного простору.
Водночас такі бренди та медіа-агентства, як GroupM, Publicis і IPG, отримують більше медіа за свої гроші та досягають KPI, що перевищують стандарти. Ads Explorer токенізує прибуток, створений стороною купівлі та продажу Ad Exchange Alkimi для власників токенів, перетворюючи кожен показ оголошення на цифрову записану транзакцію, зареєстровану в Ads Explorer.
Читайте також: Чому біткоїн не став новим золотом
Тепер, коли ми розуміємо, що лежить в основі серпневих цінових коливань токена ADS, із впевненістю можемо сказати, що цей актив приховує значний потенціал завдяки суттєвому підвищенню ефективності цифрової реклами.
Якщо говорити про перспективи токену ADS, то ми не здивуємося, якщо найближчі місяці його вартість досягне 40 центів (+160%).
Bubblefong (BBF)
BBF Limtied [BabyShark BubbleFong Friends] — це гра P2E (грай та заробляй), заснована на IP-ліцензії Baby Shark компанії Pinkfong.
Baby Shark Bubble Fong Friends — це гра, яка поєднує в собі популярний класичний жанр баббл-шутерів, який знайомий і подобається всім, і стиль гри Battle Royale, у якому декілька користувачів змагаються один проти одного в режимі реального часу.
Baby Shark Bubble Fong Friends складається зі 101 королівської битви, командних битв, режиму одиночної гри тощо.
Персонажі, обладнання та предмети, придбані в грі, можна випускати як NFT, які можна використовувати для майнінгу за допомогою «GameFi». Ця система дозволяє здійснювати відкриті транзакції NFT між гравцями.
Baby Shark Bubble Fong Friends планує випустити та працювати з двома типами віртуальних валют: «BBF» — монета управління, і «FRD» — монета корисного призначення.
Загалом настрої та вподобання в ігровій індустрії швидко змінюються, тому потрібно бути обережними з такими видами інвестицій.
Sun Token (SUN)
Криптовалюта мережі TRON зросла на вражаючі 258% у серпні. Cплеск почався після того, як засновник TRON Джастін Сан написав у Twitter 13 серпня про запуск SunPump, підвищивши ціну SUN до максимуму в $0,044.
Токен SUN, запущений понад чотири роки тому, спочатку був розроблений, як альтернатива біткоїну. Однак після великого краху у 2021 році через надмірну пропозицію токен переніс фокус на децентралізоване фінансування (DeFi) на платформах Justwap та Justlend. Тепер, із новими варіантами використання, SUN прагне досягти ринкової капіталізації в $1 млрд.
Джастін Сан стимулює цей сплеск за допомогою стратегій, які включають використання мем-токенів і коригування мережевих зборів. Його нова платформа SunPump швидко перевершила свого конкурента Pump.fun від Solana за кількістю запущених токенів і щоденним доходом.
Нещодавно SUN вийшов із фази консолідації та має тенденцію до зростання, знайшовши підтримку в області $0,025. Якщо вдасться утримати цей рівень, то не виключено зростання до $0,05 за токен (~100%).
Навчись ефективно управляти особистими фінансами вже за 14 днів із Академією Мінфіну
Нещодавно Джастін Сан відповів критикам, які зробили негативні заяви про токен SUN, опублікувавши допис у своєму обліковому записі. Він кинув виклик цим людям, запропонувавши купити всі їхні токени SUN за ціною $0,03.
Зростання Sun Token відображає сильний ринковий ентузіазм і відновлення інтересу до його програм DeFi. Завдяки зміні фокусу та новим сценаріям використання SUN має хороші можливості для майбутнього зростання.
Helium (HNT)
Helium — це децентралізована мережа на базі блокчейну для пристроїв інтернету речей (IoT).
Основна мережа HNT, запущена в липні 2019 року, дозволяє малопотужним бездротовим пристроям спілкуватися один із одним, і надсилати дані через свою мережу вузлів.
Вузли бувають у формі так званих гарячих точок, які є комбінацією бездротового шлюзу та пристрою для майнінгу. Користувачі, які керують вузлами, таким чином майнять і заробляють винагороду в рідному токені криптовалюти Helium — HNT.
Простими словами, HNT можна назвати мобільною мережею, що працює на блокчейні.
Токен Helium (HNT) використовують як валюту для оплати послуг у мережі, а також для виплати винагород власникам точок доступу.
Нещодавній стрибок ціни на HNT насамперед викликаний помітним збільшенням кількості абонентів мобільного зв’язку Helium, кількість яких наразі перевищила 112 тис., а також новиною, що два великі перевізники США хочуть випробувати розробку компанії, щоб покращити свій мобільний трафік.
Це зростання є особливо вражаючим, з огляду на те, що всього за два місяці до цього кількість передплатників перевищила 100 тис. Це вражаюче 300-кратне зростання за минулий рік, що підкреслює швидке впровадження та розширення децентралізованої бездротової мережі Helium.
Поточна ціна HNT коливається біля позначки у $8 за токен, а добовий торговий обсяг коливається в межах $300 тисяч. З огляду на стрімкий розвиток проєкту та конкурентноздатність, з технічного погляду, зростання до $20 за токен виглядає цілком реалістичним.
Читайте також: Крипта для «чайників»: 10 корисних сервісів для новачків
Загалом серпень став місяцем випробувань для криптовалютного ринку, який пережив значне зниження капіталізації та коливання ключових активів. Однак, навіть у такій складній ситуації, деякі менш відомі монети змогли показати вражаючі результати, демонструючи свою життєздатність та потенціал. Серед них виділяються ORBR, ADS, BBF, SUN та HNT — токени, які не лише зросли в ціні, але й мають перспективні бізнес-моделі та технічні оновлення, що підтримують їхній подальший розвиток. Попри загальні ринкові труднощі, інноваційні проєкти, такі як децентралізовані рекламні біржі, платформи для ігор та мережі IoT, продовжують приваблювати увагу інвесторів. Це підкреслює важливість індивідуального аналізу активів та пошуку нових можливостей у криптовалютному просторі, навіть в умовах ринкової нестабільності.
Коментарі - 1