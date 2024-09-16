Топ-5 монет серпня: які криптовалюти зростали на фоні падіння біткоїну

Графік зміни показів індексу страху та жадібності. Джерело: Bitstat

Серед лідерів, які заслуговують на увагу, можна виділити:

Далі детальніше поговоримо про кожен із них, та акцентуємо увагу на тих показниках, які дозволять ідентифікувати подібні активи в майбутньому.

Orbler — це динамічна маркетингова платформа Web3, яка об'єднує аудиторію Web2, пропонуючи місії, ставки та стратегії зростання, керовані спільнотою.

Як взагалі це працює? Загалом все дуже просто. Приєднуєте свій криптогаманець до Orbler-платформи, створюєте обліковий запис, додаєте свою спільноту, підключивши облікові записи Telegram, Twitter і сервер Discord, та призначаєте місії. Місії можуть бути найрізноманітніші — від поширення допису в соціальних мережах до проведення вікторини. Якщо ви — власник бізнесу, ви отримаєте ефективний інструмент просування зусиллями спільноти. Якщо ви учасник спільноти, то на вас чекають винагороди за виконання місій (виплачуються в USDT та ORBR).

Із цікавих оновлень, які має незабаром провести проєкт, виділяється інтеграція з Telegram та Airdrop.

Як вже було сказано вище, токен ORBR зростав, коли на ринку цифрових активів панувала депресія, і це зростання продовжилося у вересні (з початку місяця приріст 32%). Цікава ідея проєкту дозволяє розраховувати на подальше просування вгору, особливо в умовах пом’якшення грошово-кредитної політики ФРС та зростання апетиту до ризику.

Паралельно з очікуваннями зростання вартості токену ORBR, його можна розміщувати в стейкінгу та отримувати додаткову вигоду від володіння.

ADS (Alkimi)

Використання блокчейну для токенізації реальних активів (RWA) було однією з перших спроб поєднати світи матеріальних активів і нову цифрову економічну еру. Спочатку токенізація застосовувалася до таких активів, як нерухомість і мистецтво, або тих, які було важко отримати, як-от золото.

Власники токенів володітимуть токеном, який представлятиме право власності на RWA — повністю або частково. Використання токенів спростило спільне володіння RWA, а також надало власникам токенів інші переваги блокчейну, такі як прозорість, безпека та незмінність. З розвитком цифрової ери токенізація вийшла за межі цих ранніх випадків використання. Такі протоколи, як Solana, Provenance, Centrifuge і Maple, дозволяють токенізувати більшість фізичних активів і перенести їх у блокчейн. Існують додаткові переваги для власників токенів, такі як ставки, пули ліквідності та ініціативи на основі прибутку. У Alkimi розвинули цю ініціативу ще далі.

Йдучи стопами гігантів, Alkimi підкреслили цінність цифрової реклами. Alkimi — перша в світі повністю децентралізована рекламна біржа, запустила основну мережу в грудні 2023 року, щоб вивести власників токенів на ринок цифрової реклами, поточна вартість якої становить приблизно $600 млрд, а до 2028 року прогнозується, що вона досягне майже $1 трлн.

Біржі оголошень полегшують купівлю та продаж цифрової реклами в режимі реального часу. Google, The Trade Desk, Pubmatic та інші домінують в галузі. Ця галузь зросла завдяки отриманню прибутку від рекламодавців і видавців за використання їхніх послуг. До 47% коштів рекламодавця втрачається через посередників. Alkimi покликана усунути цей недолік. Для видавців, мовників і розробників додатків біржа реклами Alkimi є дуже ефективним методом купівлі та продажу реклами. Alkimi забезпечує повну прозорість процесу заявок і пропозицій, одночасно суттєво зменшуючи витік комісії третім особам. Такі видавці, як News UK і Vice, тепер отримують більше грошей за продаж рекламного простору.

Водночас такі бренди та медіа-агентства, як GroupM, Publicis і IPG, отримують більше медіа за свої гроші та досягають KPI, що перевищують стандарти. Ads Explorer токенізує прибуток, створений стороною купівлі та продажу Ad Exchange Alkimi для власників токенів, перетворюючи кожен показ оголошення на цифрову записану транзакцію, зареєстровану в Ads Explorer.

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Тепер, коли ми розуміємо, що лежить в основі серпневих цінових коливань токена ADS, із впевненістю можемо сказати, що цей актив приховує значний потенціал завдяки суттєвому підвищенню ефективності цифрової реклами.

Якщо говорити про перспективи токену ADS, то ми не здивуємося, якщо найближчі місяці його вартість досягне 40 центів (+160%).

Bubblefong (BBF)

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