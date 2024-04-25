Крипта для «чайників»: 10 корисних сервісів для новачків

В Україні станом на 2023 рік близько 5 млн українців використовують криптовалюти. За цим показником ми попереду багатьох країн світу. Як почати користуватись криптою, NV розповів Вадим Груша, CEO криптовалютного сервісу Trustee Plus.

Майже десять років тому, коли я тільки потрапив до криптоіндустрії, я почав проводити свій невеличкий експеримент: щоразу, сплачуючи за каву або інші товари в новому місці, я запитував, чи можна оплатити їх криптовалютою.

До 2017 року майже ніхто не знав, що це таке. У 2017 році ситуація змінилася — люди знали про Bitcoin і навіть могли назвати його приблизний курс. У 2024 році понад 90% людей знають про криптовалюту, володіють нею або навіть використовують у звичайному житті.

У 2024 курс Bitcoin досяг нового історичного максимуму, вкотре звернувши на себе увагу. Це означає, що маса нових людей незабаром прийде в індустрію, і наше завдання — передати їм свої знання. Я думаю, що у майбутньому криптовалютою користуватиметься кожен — і разом ми можемо наблизити цей момент.

Криптосервіси для зберігання та управління

Криптовалютні гаманці

Основним інструментом будь-якого новачка в криптосвіті має стати криптогаманець — програма для зберігання та управління цифровими активами. По-перше, якщо ви купили свою першу валюту, то її потрібно десь зберігати. По-друге, обравши гарний, функціональний гаманець, можна легко розібратися в тонкощах блокчейн-операцій, правилах роботи зі стандартами та комісіями й особливостях різних мереж.

Для безпечного зберігання та ефективного занурення в новий світ найкраще використовувати децентралізовані рішення, такі як гаманець за підтримки Binance Safepal, інструмент для роботи з DeFi Metamask i гаманець від Trustee Wallet.

Мобільні криптосервіси

Але якщо функціональність гаманців, зазвичай, обмежена можливостями блокчейну, то сучасні криптовалютні сервіси пропонують значно більше — наприклад, миттєві перекази та нульові комісії на певні операції, виведення коштів на банківські картки, оплату товарів і послуг у всьому світі за допомогою криптокартки. Такі централізовані застосунки — ідеальна точка входу для новачків. Із їхньою допомогою можна легко почати використовувати цифрові активи і при цьому уникнути найчастіших помилок.

Це не означає, що гаманець більше не потрібен. В ідеалі варто зберігати свої активи на децентралізованому гаманці, а невелику частину депозиту використовувати в житті та роботі за допомогою сервісів — для оплати та переказів. Прикладом такого сервісу є платформа цифрових фінансів Trustee Plus, платіжна система Whitepay, що надає послуги еквайрингу, інтеграції криптоплатежів, або Bitpay.

Централізовані біржі

Найчастіше новачки починають свій шлях саме з криптовалютних бірж. Проте, важливо розуміти, що біржі — це сервіси з централізованим управлінням, які зберігають ваші ключі доступу та активи на своїх рахунках. Користувач не володіє ними на 100% — тобто не отримує того, що забезпечує блокчейн. Але використовувати їх усе ж таки можна. Біржі мають широкий функціонал для торгівлі, що може бути цікаво трейдерам-початківцям. Це чудовий інструмент для вивчення правил, розуміння ринку та його особливостей.

Досвідченішим користувачам варто звернути увагу на DEX-біржі — децентралізовані майданчики, що дають змогу торгувати активами без посередників у вигляді сервісу. У цьому випадку ваші кошти перебувають тільки під вашим контролем, але кожна операція вимагає оплати комісії.

Джерела корисної інформації

Агрегатори даних

Це сайти, на яких можна знайти інформацію майже про будь-яку монету або токен, запущені з 2009 року. У режимі реального часу вони збирають дані з криптобірж і відображають курс цифрового активу, його капіталізацію, обсяг торгів та ціновий графік. Також у їхній базі ви знайдете всю інформацію про проєкт — історію створення, принцип роботи, емісії та багато іншого. Тут же будуть вказані посилання на офіційні джерела та соціальні мережі, що може знадобитися для глибшого вивчення проєкту. Саме про це і поговоримо в наступному пункті.

Найпопулярнішими агрегаторами сьогодні є CoinMarketCap та CoinGecko.

Джерела для DYOR

Якщо ви намагаєтеся зрозуміти, які перспективи має конкретна криптовалюта, то зверніть увагу на її офіційні ресурси. Це не якийсь конкретний інструмент, а просто набір джерел, який може бути корисним при використанні стратегії DYOR (акаунти в соціальних мережах, канали в месенджерах, офіційний сайт). Ця абревіатура розшифровується як «Do your own research», що означає «Проводь своє дослідження». Тобто необхідно завжди самостійно збирати та перевіряти інформацію, та на її основі ухвалювати рішення, усвідомлюючи всі ризики та взявши на себе всю відповідальність.

Також стежте за новинами на криптовалютному ринку. У цьому вам, наприклад, може допомогти щоденна новинна добірка Trustee Plus або найактуальніші новини зі світу криптовалют у профільному виданні Incrypted.

Майбутні події індустрії можна відстежувати за допомогою CoinMarketCal та Coindar.

Блокчейн-оглядачі

Майже кожна мережа (за винятком анонімних, як Monero) зберігає історію всіх транзакцій з моменту запуску, яку може переглянути будь-який користувач. Зробити це можна за допомогою спеціального інструменту — оглядача блокчейну. Він виглядає як звичайний сайт і дає змогу знайти будь-який блок мережі та отримати дані про операції в ньому — статус транзакції, адреси відправника й одержувача, розмір комісії. А також загальні дані — ціна активу, швидкість хешування, кількість здобутих блоків, розмір мем-пулу.

За допомогою оглядачів користувачі можуть перевіряти статус переказів і баланс гаманців, майнери — відстежувати видобуток блоків, розробники — аналізувати показники, шукати причини проблем. Для аналітиків — це взагалі джерело знань.

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Прикладні інструменти

Whitepaper блокчейну Bitcoin

Це головний документ першої криптовалюти та всієї індустрії. Він був опублікований 31 жовтня 2008 року за два місяці до запуску мережі. Незалежно від того, як ви ставитеся до самого Bitcoin — вважаєте перший блокчейн застарілим, таким, що не відповідає можливостям нових проєктів, — він однаково залишається важливою віхою у світовій історії. Усього на дев’яти сторінках автор Сатоші Накамото описав суть криптовалюти — опис алгоритму консенсусу PoW (Proof-of-Work), правила роботи блокчейну, емісії BTC, обробки транзакцій.

Якщо ви новачок в індустрії, то обов’язково ознайомтеся з цим документом. Він дасть розуміння самої ідеї блокчейну, його фундаментальних принципів і правил.

Криптовалютні індекси

Сервіси, що дають змогу оцінити настрої на всьому крипторинку або в конкретному секторі. Найпопулярнішим індексом є «Fear&Greed» — індекс страху і жадібності. Він визначає рівень інтересу до BTC та інших валют на основі аналізу торгів, пошукових запитів і соцмереж від рівня страху до рівня жадібності за шкалою 1−100. Також варто відзначити індекс альтсезону — Altcoin Season Index, та CIX100 — індекс продуктивності ТОП-100 криптовалют.

Інструменти для автоматизації

Сервіси, що дають змогу запускати торгових ботів на централізованих і децентралізованих сервісах для швидкої та ефективної торгівлі, або ж просто перевірки торгової стратегії в тестовому форматі. Також до цього списку можна віднести копітрейдинг — біржовий інструмент для копіювання угод успішних трейдерів за невеликий відсоток від прибутку.

Попри гадану простоту, для налаштування ботів і копітрейдингу потрібно володіти певним рівнем знань про ринок і його будову. Використовуйте їх тільки після досконалого дослідження та аналізу (DYOR).

Лаунчпади для інвестицій

Ще один біржовий сервіс для вкладів у молоді проєкти. З його допомогою інвестори вкладаються у створення продукту на стадії розробки, а натомість отримують токени. У разі лістингу та успіху проєкту вони можуть продати їх і отримати прибуток. Найбільшою платформою лаунчпадів на сьогодні є Binance Launchpad — він ретельно відбирає проєкти і має один із найвищих показників ROI на ринку (коефіцієнт окупності).

Криптовалютні картки

Trustee Plus

Картка для оплати цифровими активами через Google або Apple Pay у 60 млн торгових точок у всьому світі. Дозволяє оплачувати покупки онлайн, знімати готівку в будь-якому банкоматі з NFC-модулем. Комісія за розрахунки, поповнення балансу криптовалютою — 0%. Обслуговування безкоштовне.

ByBit Card

Дебетова картка Mastercard, що також дає змогу оплачувати товари в різних частинах світу. Як і в Trustee, кошти автоматично конвертуються у фіат у момент здійснення платежу. Має фізичну версію.

Crypto.com

Ще одна дебетова «передплачена» картка, баланс якої не прив’язаний до основного рахунку гаманця, а потребує постійного поповнення. Картка має декілька тарифів, від яких залежатимуть комісії та ліміти на виведення.