Чому біткоїн не став новим золотом

Майже з моменту його створення оглядачі почали називати біткоїн «новим золотом», мовляв, завдяки тому, що криптовалюта існує в обмеженій кількості, вона стає сучасним захистом від інфляції. Чи дійсно крипту можна розглядати, як захисний актив, і як вона впливає на портфель інвестора, розповіли старші ринкові стратеги Всесвітньої ради золота Джозеф Каватоні та Джон Рід. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Безсумнівно, початок серпня 2024 року запам’ятається надовго. Ефективність активів, особливо ризикових, викликала серйозні запитання, оскільки інвестори відчували волатильність, якої не бачили з початку COVID.

Ринкові події такого характеру є хорошою нагодою зрозуміти, наскільки різні класи активів виправдали очікування. У цьому контексті збільшився рівень риторики щодо криптовалют і використання біткоїна, як «засобу захисту від інфляції» або засобу збереження вартості. Дехто навіть каже, що біткоїн — це «цифрове золото». Але численні дослідники ринку дійшли висновку, що це не так.

Ми вважаємо, що найкращий спосіб порівняти біткоїн і золото — це подивитися на цифри, починаючи з прибутковості. За останні п’ять років золото та біткоїн забезпечили значну віддачу. Та давайте копнемо глибше і спершу зосередимося на волатильності. У розрізі п'яти років дані показують досить чітку картину: золото менш волатильне.

Середня щоденна волатильність золота та основних активів за 5 років — у річному вимірі

Золото давно продемонструвало свою роль безпечного активу, який підтримується чіткими варіантами використання центральними банками, довгостроковими інвестиційними холдингами та глобальними заощадженнями, тому його волатильність знаходиться на нижньому кінці спектра порівнюваних активів. Найсильніший варіант використання біткоїна — це його позиція, як індикатора загального впровадження блокчейну, що робить його ефективність і волатильність ближче до технологічних акцій.

Щотижнева волатильність золота та основних активів на різних горизонтах

Тепер розглянемо кореляцію. Знову ж таки, цифри демонструють, що біткоїн і золото мають різні рушійні сили, і в часи підвищеної напруги на ринках золото забезпечує унікальний вплив на диверсифікований портфель. Дивлячись на дані з поточного року та усереднені за останні п’ять років, ефективність золота забезпечує позитивну кореляцію на ринках зростання та негативну кореляцію на ринках падіння.

Історичні кореляції з S&P 500

І нарешті, давайте розглянемо доходи, з урахуванням ризику, використовуючи диверсифікований портфель, щоб продемонструвати це. Ми змоделювали вплив на ефективність цього портфеля, додавши розподіл від 2,5% до 10% і оцінивши вплив на різних рівнях розподілу. З нашого аналізу стає зрозуміло, що розподіл золота зменшує волатильність, водночас, забезпечуючи покращену віддачу, і робить це стабільно навіть із підвищеним рівнем розподілу. Однак це не стосується біткоїна. Чим більше ви розподіляєте, тим вищий ризик.

Біткоїн же не демонстрував таких характеристик, як золото в критичні моменти.

Додавання золота до портфеля забезпечує диверсифікацію, тоді як біткоїн не пропонує жодної справжньої диверсифікації: додавання біткоїна діє так само, як збільшення ризикованих акцій.

Розподіл золота в портфелі забезпечує зростаючий рівень прибутку з поправкою на ризик на будь-якому рівні розподілу. Тримання його протягом останнього десятиліття (ребалансування за потреби) збільшило б доходи з поправкою на ризик і знизило волатильність.

Розміщення біткоїна в портфелі та утримання його протягом останнього десятиліття (перебалансування) збільшило б прибутковість з поправкою на ризик. Однак волатильність портфеля була б вищою, а просадки більші.

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Дані демонструють, що золото та біткоїн — це дуже різні інвестиції, кожна з яких має унікальні характеристики та ризики. Хоча біткоїн може принести певні переваги диверсифікованому портфелю, дані показують, що він не є еквівалентною інвестицією до золота чи заміною золоту, оскільки він додає ризику через підвищену волатильність і прибутковість, подібну до високоризикованих акцій.