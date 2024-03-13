13 березня планується оновлення мережі Ethereum: як плануємо на цьому заробити

На 13 березня 2024 року заплановано оновлення мережі Ethereum під назвою Dencun. Апдейт призначено для масштабування мережі шляхом створення нового типу транзакцій. В результаті, комісії для L2-рішень мають зменшитися приблизно в 10 разів. На підході також схвалення спотових Ethereum-ETF. Отже, ETH та пов’язані з ним токени найближчим часом опиняться в центрі уваги. «Мінфін» вирішив адаптували свій криптопортфель під поточні умови — розповідаємо, як.

Зміни в управлінні портфелем

Із появою спотових біткоїн-ETF ринок криптовалюти змінився. Вперше в своїй історії BTC досяг чергового історичного максимуму напередодні халвінгу. Ключова причина цих змін полягає в значних капіталовкладеннях в першу криптовалюту через фонди, схвалені в січні.

Детальніше про причини ралі цифрового золота ми писали тут.

Зміна чистих грошових потоків, залучених спотовими біткоїн-ETF

Джерело: The Block

Розуміючи, що біткоїн продовжуватиме зростати, ми змінили план управління портфелем: скасовано фіксацію прибутку при досягненні біткоїном області $52 088-$55 777. Перша криптовалюта пройшла ці цінові позначки без жодних натяків на розворот і досягла нових історичних максимумів.

Відмова від попереднього плану дозволила залишитися в ринку, збільшити прибуток та докупити нових вибухових активів до портфелю.

Як завжди, гостро стоїть питання фіксації прибутку, особливо коли він досягає значних розмірів щодо депозиту. Проте, ми відклали розв'язання цього питання, оскільки жодних ознак зміни висхідного тренду за біткоїном не спостерігається.

Спотові біткоїн-ETF, окрім колосальних грошових потоків, посилили зв’язок між ринком цифрових активів та фондовим ринком. Ймовірно, їхня корекція відбуватиметься паралельно.

Наразі фондовий ринок виглядає дуже потужно на фоні хорошої макростатистики США: сильний споживач, ринок праці поволі остигає, спадаюча інфляція, багатообіцяльні звіти компаній, попереду зниження ключової ставки ФРС. Вірогідно, зміна настроїв може відбутися у квітні, в період квартальної звітності, коли негативний вплив жорсткої грошово-кредитної політики може проявитися повною мірою.

Інший фактор, який може стати причиною розвороту, — відтермінування першого зниження ключової ставки Федрезерву. Наразі цю подію очікують на червневому засіданні ФРС. Якщо до цього часу відбудуться фундаментальні зміни, які стануть на заваді планам регулятора (зростання інфляції та заробітних плат, наприклад) і максимальні ставки залишаться незмінними, реакція ринку буде негативною. Тривала жорстка монетарна політика неодмінно болюче вдарить по результатам діяльності компаній і може призвести до рецесії.

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Інвестиційні результати

Інвестори люблять порівнювати результати капіталовкладень на різних ринках, але в поточній ситуації це виглядає некоректно. Деякі активи, які ми купили минулого місяця, приносять нам понад 100% прибутку. Загалом, фундаментальні монети дають близько 50% прибутку, а швидкозростаючі — наближаються до позначки в 100%. Індексу S&P 500 знадобиться 5 років або навіть більше для такого приросту, борговим цінним паперам — ще більше. Зрозуміло, що і ризики різні, проте, така дохідність варта уваги.

В деталях інвестиційні результати виглядають так:

З дев’яти фундаментальних блокчейнів, на які ми зробили ставку, тільки один показує нереалізований збиток — TIA.

Це наймолодший блокчейн у нашому портфелі, відповідно, для нього характерні висока волатильність та турбулентність в процесі займання своєї ніші в галузі. Ми до цього готові, й у разі значного зниження вартості (понад 30%) позицію буде усереднено.

Попри свій «молодий вік», Celestia (TIA) вже у полі зору відомих інвестиційних компаній. Нещодавно Grayscale Investments презентувала фонд (GDIF), який щоквартально виплачуватиме акціонерам дивіденди зі стейкінгу.

Серед активів, що генеруватимуть прибуток, є і наша монета — TIA. Загалом, фонд інвестуватиме у 9 токенів:

APT

TIA

ETH

ATOM

NEAR

OSMO

DOT

SEI

SOL

Найкращим у фундаментальній частці криптопортфелю є біткоїн. Інвестиції, зроблені в середині літа минулого року, дають понад 120% прибутку.

З тих монет, що куплені в лютому, ADA, SOL та DOT йдуть пліч-о-пліч, додавши близько 50% за місяць.

Стан фундаментальної частки криптопортфелю «Мінфіну»

Джерело: «Мінфін»

Швидкозростаючі токени почали виправдовувати очікування. Нереалізований прибуток в частці криптопортфелю, що сконцентрований на таких активах, наблизився до 100%. Дохід за деякими токенам за місяць утримання перевищив 100% і продовжує зростати.

Найкращим серед швидкозростаючих токенів був MDT, місячне зростання якого досягло майже 150%.

Нагадаємо, що цей проєкт сконцентрований на монетизації даних. Завдяки йому вигоду отримують як продавці, так і покупці товарів, дістаючи винагороди за надану інформацію.

Планку в 100% за місяць також подолали FIL (децентралізоване зберігання даних) та GRT (ШІ та великі дані).

Стан швидкозростаючої частки криптопортфелю «Мінфіну»

Джерело: «Мінфін»

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Акцент на Ethereum

У понеділок, 11 лютого, ETH вперше з грудня 2021 року подолав позначку в $4 000. Він відстає за показником зростання від першої криптовалюти, яка ще 5 березня оновила історичний максимум. Проте, в найближчому майбутньому ми очікуємо на ралі Ethereum та досягнення нових ATH. На це є низка причин, про які й піде мова далі.

Денний графік ETH/USDT

Джерело: Binance

15 вересня 2022 року відбувся історичний перехід блокчейну Ethereum із механізму роботи PoW на PoS (The Merge). Це суттєво скоротило витрати енергії на роботу мережі, збільшило пропускну здатність та швидкість. Наразі розробники Ethereum готуються провести ще одне покращення блокчейну під назвою Dencun, яке має вирішити проблему масштабування та знизити розмір комісії за транзакції у 10 разів.

За підсумками минулого тижня, комісійні збори в мережі Ethereum наблизилися до $200 млн на фоні ажіотажу навколо мем-коїнів. Завдяки механізму спалювання комісії пропозиція ETH за цей період скоротилася на 33 000 ETH (приблизно $125 млн).

Це оновлення вже проведено в тестових мережах Goerli (17 січня 2024 року), Sepolia (31 січня 2024 року) та Holesky (7 лютого 2024 року). Проблеми виникли тільки на початковому етапі, через що оновлення довелося відтермінувати.

Офіційно апгрейд Dencun в основній мережі буде проведено 13 березня о 15:55 за київським часом. Ключова складова цього оновлення — EIP-4844. Вона включає опцію Proto-Danksharding, призначену для масштабування мережі шляхом створення нового типу транзакцій великих масивів даних (BLOB). Ці «блоби» стискають дані поза ланцюжком, що дозволить збільшити пропускну здатність та зменшити розмір комісії.

Зрозуміло, що від апгрейду виграє безпосередньо ETH, тож ми докупили його до портфелю. Покупку було здійснено 7 березня на суму $40 за ціною $3 760 за монету. Загальний обсяг інвестицій в другу за капіталізацією криптовалюту досяг $100. Загалом, для інвестицій в фундаментальні блокчейни у нас залишилося $276,75, які буде використано для нарощення позицій за вже купленими монетами.

Окрім ETH, бенефіціарами оновлення стануть рішення другого рівня, що побудовані на Ethereum та працюють на базі технології Rollups. Більшість із них добре відомі аудиторії:

Polygon (MATIC),

Optimism (OP),

Immutable (IMX),

Arbitrum (ARB),

Starknet (STRK),

та інші.

Три проєкти з перерахованих вище також потрапили до нашого портфеля: MATIC, STRK та IMX. Покупку здійснили 7 березня на суму $60 кожного.

IMX куплено за ціною $3,179 (18,87 токена), MATIC — $1,1225 (53,45 токена), STRK — $2,348 (25,55 токена).

Наразі у швидкозростаючій частці криптопортфелю маємо 10 токенів, в які інвестовано $580, ще $853,19 маємо у вигляді вільного капіталу, які будуть інвестовані в майбутньому.