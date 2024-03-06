Біткоїн встановив новий рекорд: коли закінчиться ралі «цифрового золота»

5 березня 2024 року біткоїн повторно досяг історичного максимуму — $69 тис. Знадобилося 847 днів для того, щоб ціна першої криптовалюти знову опинилася на піку. Вперше в своїй історії BTC досягнув ATH напередодні халвінга, проте зустрічний вітер завадив просунутися далі. Всього за 5 годин після цієї події перша криптовалюта втратила понад 14% і залишається нижче на момент написання матеріалу. Чи означає це, що ралі біткоїну закінчилося?

Хронологія подій

11 січня, коли було схвалено десяток спотових ETF на біткоїн, здавалося, що цифровий актив надовго застряг у корекційному русі. Було очевидним, що учасники ринку криптовалют, починаючи з літа 2023 року, купували BTC виключно на чутках про можливу появу фондів, і факт їх запуску мав призвести до розпродажу.

Загалом, так і сталося, але корекція була неглибокою і закінчилася через десять днів. Шалений попит на спотові ETF призвів до дефіциту біткоїну та стрімкого зростання його вартості. Дійшло до того, що 28 лютого 2024 року на OTC-платформах (платформи для торгівлі великими кількостями активів поза біржами, щоб угоди не впливали на ринкову ціну. Використовуться інституціональними гравцями) залишилося 40 BTC для продажу. Зрозуміло, що далі в хід пішли біткоїни, що знаходилися на біржах, і це дозволило досягти цінових історичних максимумів.

Індикатори кричать про можливу корекцію

Індекс страху та жадібності 5 березня досяг позначки 90. Такі настрої на ринку востаннє спостерігалися у 2021 році. Ринкові гравці досягли стану «надмірна жадібність», що збільшує ймовірність корекції. Висока волатильність та угоди «на емоціях» вже можемо спостерігати на графіках (у день досягнення ATH обсяг ліквідованих позицій на ринку деривативів перевищив $1 млрд.).

Інвестори, що купили біткоїн на піках у 2021 році, зараз мають змогу продати актив в «нуль» або із незначним прибутком. Багато з них саме так і роблять, з огляду на падіння BTC на 14% після досягнення історичних максимумів. Проте, їм варто б було себе спитати: «Чи був сенс тримати актив 2 роки, щоб нічого не заробити?»

Індекс страху та жадібності

Джерело: Bitstat

Інший фактор, що підсилює ймовірність корекції, — серійність. За всю свою історію існування найдовша серія зростання біткоїну не перевищувала 6 місяців. У поточному імпульсі березень буде 7 місяцем поспіль, коли вартість «цифрового золота» підвищувалася.

BTC/USD — місячний графік

Джерело:Bitstamp

Далі йдуть осцилятори. Такі індикатори, як RSI (індикатор технічного аналізу, що визначає силу тренду та ймовірність його зміни), вже тривалий період сигналізують про перекупленість біткоїну. Якщо раніше ці сигнали поступали з денного та тижневого графіків, то зараз вони вже присутні й на місячному графіку.

Показник RSI на місячному графіку BTC/USD

Джерело:Bitstamp

Низка корекційних сигналів повинна призвести до падіння, але в реальності цього не відбувається. Що ж не так?

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Твердий фундамент

Жоден індикатор не може встояти перед «сухою» статистикою. А вона така, що навряд чи посіє сумніви в подальшому ралі біткоїну.

Починаючи з моменту схвалення, очікувалося, що ажіотаж навколо спотових ETF на біткоїн швидко згасне і вони залишаться пересічним інвестиційним активом, який користується поміркованим попитом.

Частково цей сценарій був реалізований, бо вже на третій день після запуску спостерігався відтік капіталу з цих фондів, здебільшого завдяки GBTC. Проте з кінця січня розпочалася нова хвиля купівлі акцій ETF. 28 лютого зафіксовано добовий рекорд залученого капіталу розміром у $673 млн. Загалом, із 11 січня біткоїн-ETF залучили майже $8 млрд. Середньодобовий розмір залученого капіталу коливається біля півмільярда доларів, а тенденції на зменшення цього потоку не спостерігається.

Залучення капіталу спотовими біткоїн-ETF

Джерело: SoSo Value

Всі продані акції ETF вимагають забезпечення у вигляді BTC, це створює попит, який неможливо забезпечити.

Як вже було сказано вище, на OTC-платформах біткоїн закінчився, далі справа за роздрібними біржами, але й тут пропозиція скорочується. Згідно даних Glassnode, біткоїн-баланс Coinbase опустився нижче рівнів 2015 року.

Біткоїн-баланс криптобіржі Coinbase

Джерело: Glassnode

На інших біржах ситуація аналогічна.

Чи можуть майнери забезпечити зростаючий попит? — Навряд чи. Зараз майнери видобувають 900 біткоїнів на добу, а після халвінгу (квітень 2024 року) ця цифра зменшиться до 450 BTC. Водночас, покупки емітентами ETF сягають 9000 монет на добу (у десять разів більше).

Можна також припустити, що роздрібний інвестор зможе збільшити пропозицію та завадити подальшому ралі біткоїну. Але і тут ми маємо цифри, що свідчать про зворотнє. Щоквартальні перекази з централізованих бірж на некастодіальні гаманці зросли до 180000 BTC, що вдвічі перевищує кількість монет, які добуваються майнерами.

Вивід BTC із централізованих бірж на некастодіальні гаманці

Джерело: Glassnode

Отже, маємо беззаперечні фактори, які сприятимуть подальшому ралі біткоїну.

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Корекція

В міру того, як перша криптовалюта стає традиційним інвестиційним інструментом завдяки ETF, кореляція між цифровим активом та фондовим ринком зростатиме. Відповідно, на біткоїн все більше впливатимуть ті фактори, які впливають на реальну економіку.

Зараз у нас на передньому плані очікування зниження ключової ставки ФРС. Судячи з останніх даних, раніше червня цього не відбудеться, а це означає, що ралі біткоїну та фондового ринку триватиме до червня, і тільки тоді ми можемо очікувати корекції. ЇЇ причини лежать в поведінці інвесторів, котрі напередодні пом’якшення грошово-кредитної політики «переливають» капітал із дольового ринку (фондовий) у борговий (облігації).