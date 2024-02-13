Китайський «ефір» і Селестія: як змінився криптопортфель «Мінфіну»

У понеділок ціна біткоїна підвищилася до позначки $50 тис. і досягнула найвищого рівня за понад два роки. Слідом за «цифровим золотом» зростали й інші криптовалюти. «Мінфін» вирішив доєднатися до цього ралі й наповнив свій криптопортфель. Розповімо, які криптовалюти купили та на що звертали увагу при виборі.

План із управління криптопортфелем

Спочатку план із управління криптопортфелем виглядав так:

Розпродаж значної частини портфелю при досягненні першою криптовалютою цінової позначки в $47 тис. (прогноз справдився, активи розпродано). Повторне наповнення портфелю при корекції біткоїну до $33 тис. (прогноз не справдився).

Ми вважали, що факт запуску спотових біткоїн-ETF призведе до розпродажу (фіксації прибутку). Загалом, так і сталося, але глибина корекції була суттєво меншою, ніж передбачалося (біткоїн впав до $38 555). Підтримка прийшла з боку традиційних фінансів, коли виявилося, що економіка США залишається сильною, попри жорстку грошово-кредитну політику: історично мінімальне безробіття, високі споживчі витрати, сповільнення інфляції. На основі цього було прийнято рішення «діяти», виходячи з того, що є по факту.

7 лютого було помічено формування горизонтального трикутника на 4-ох годинному графіку BTC/USDT.

Формація горизонтального трикутника, здебільшого, є сигналом продовження попереднього руху. У нашому випадку це був рух вгору.

Чотиригодинний графік BTC/USDT

Джерело: Binance

Це підтвердило помилковість нашого прогнозу глибокої корекції. Тому до плану управління криптопортфелем довелося вносити зміни.

Перше, що ми зробили, це скасували шорт-ордер ф'ючерса BTCUSDT, який розмістили на попередньому етапі роботи з криптоактивами. Вивільнені кошти ($35,81) переказано на спотовий гаманець, і вони будуть інвестовані в фундаментальні криптопроєкти.

Загалом, для інвестицій в фундаментальні блокчейни у нас є $905,18, включно із вже інвестованими коштами. Швидкозростаючі — $1 335,81.

Далі ми визначили обсяги інвестицій: 60% із запланованої суми під кожен актив буде інвестовано на даному етапі.

І останній крок нового плану управління криптопортфелем — фіксація прибутку. Ми, як і раніше, вважаємо, що біткоїн піде у глибшу корекцію — ціль ведмедів залишається на тому ж рівні — приблизно $33 тис. Але до того, як це станеться, біткоїн із великою ймовірністю зафіксує нові річні максимуми. Ми виділили три зони, де перша криптовалюта може змінити середньостроковий тренд на низхідний:

$48 548-$50 449; $52 088-$55 777; >$59 090.

Денний графік BTC/USDT

Джерело:Binance

При потраплянні біткоїну до другої зони фіксуватимемо прибутки. З фундаментальної частки криптопортфелю продаватиметься половина активів, зі швидкозростаючої — 100%, якщо вони приноситимуть прибуток. Крім того, будуть виставлені лімітні ордери на продаж, персональні під кожен токен.

Інноваційний блокчейн

З моменту, коли монета мережі Celestia (TIA) стала доступною для торгівлі (31 жовтня 2023 року), вона зросла на 900% (за три місяці). Висхідний тренд зберігається і зараз.

Графік зміни вартості TIA

Джерело: coinmarketcap

Що ж такого особливого в цьому блокчейні та чому він викликає неабиякий інтерес серед інвесторів?

Celestia (TIA) — це перша модульна блокчейн-мережа, яка дозволяє будь-кому легко розгорнути власний блокчейн із мінімальними витратами. Зробивши стек блокчейнів модульним, будь-хто може запустити власний блокчейн, не потребуючи набору валідаторів. Celestia масштабується, переосмислюючи архітектуру блокчейну з нуля. Це блокчейн, який відокремлює виконання від консенсусу.

Оскільки Celestia не накладає жодних обмежень на виконання чи врегулювання, розробники можуть вільно визначати власні середовища виконання та врегулювання. Це відкриває нові, нереалізовані можливості для творців та розробників.

Celestia — це відхід від монолітних блокчейнів (Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano та ін). Монолітні блокчейни стикаються з труднощами масштабування, оскільки виконують усі основні функції (обробка транзакцій, забезпечення правильності транзакцій, узгодження мережевих вузлів щодо дійсності та порядку транзакцій). Модульні блокчейни, яким є Celestia, представили поняття відокремлення консенсусу від виконання транзакцій, таким чином досягаючи більшої масштабованості без втрати безпеки чи децентралізації.

Модульний підхід до блокчейнів відкриває світ нових можливостей. Експерименти стають набагато легшими та дешевшими, оскільки нові блокчейни спеціального або загального призначення можуть розгортатися в Celestia та негайно отримувати безпеку від набору валідаторів Celestia.

Селестія — це як інноваційний чип для ШІ в галузі напівпровідників, тільки у світі криптовалюти. Саме цим пояснюється жвавий інтерес інвесторів до цієї монети.

Тому ми вирішили також додати до свого криптовалютного портфелю цю революційну монету: 7 лютого купили 4 монети TIA за ціною $17,4. Вона віднесена до фундаментальної частки криптопортфелю.

Інші покупки фундаментальних блокчейнів

До нашого фундаментального криптопортфелю ми додали ще 4 монети, про які писали раніше:

ADA

SOL

TRX

INJ

Кожної на 60 USDT. Деталі угод представлено в таблиці.

Стан фундаментального криптопортфелю «Мінфіну»

Джерело: «Мінфін»

Загалом, зараз у цьому портфелі 9 активів із нереалізованим прибутком близько 15%. Найвищі прибутки показують монети, які були придбані влітку минулого року.

Купівля швидкозростаючих токенів

Відразу після запуску спотових біткоїн-ETF домінація криптовалюти номер один почала зростати. На момент написання матеріалу вона досягла 53,8%. Такі періоди, здебільшого, є сприятливими для зростання вартості монет фундаментальних блокчейнів (біткоїн, етеріум, солана, кардано).

Швидкозростаючі проєкти у такі періоди торгуються в діапазоні або зазнають низхідної корекції. В певний момент гравці починають фіксувати прибуток за фундаментальними блокчейнами і капітал перетікає до менших за капіталізацією, швидкозростаючих токенів. Саме це ми прагнемо використати для отримання прибутку.

«Мінфін» очікує, що домінація першої криптовалюти зросте десь до 57%. Після цього розпочнеться короткостроковий альтсезон, який призведе до зростання вартості токенів швидкозростаючого портфелю.

Зміна домінації біткоїну

Джерело: Cryptocap

До швидкозростаючого криптопортфелю куплено:

MDT

CFX

FIL

GRT

BAT

Більшість з них ми вже купували, а от CFX (Conflux) вперше додано до портфелю.

Conflux — це загальнодоступний блокчейн першого рівня, створений для підтримки децентралізованих програм, електронної комерції та інфраструктури Web3. Платформа базується на механізмі консенсусу Tree-Graph і поєднує алгоритми Proof-of-Work і Proof-of-Stake для досягнення консенсусу. Протокол використовує смарт-контракти Тьюрінга, написані на Solidity, як і в Ethereum, і він сумісний з EVM (віртуальна машина Ethereum). Його ще називають «Китайським ефіріумом».

На початку 2023 року Conflux Network уклала угоду з China Telecom — другим за розміром оператором зв'язку в Китаї. Вони зайнялися розробкою Web3 SIM-картки (BSIM), яка зможе зберігати приватні ключі, підписувати транзакції, здійснювати платежі. З її допомогою компанії розраховують знизити вхідний бар'єр до Web3-технологій та метавсесвітів.

Зараз активно обговорюють, що в Китаї розпочалися продажі SIM-карток із підтримкою блокчейну. SIM-картка (BSIM) від оператора China Telecom може зберігати приватні ключі. Поки що підтримується лише мережа, яка брала участь у розробці картки і співпрацювала з держустановами Китаю, — Conflux Network. Картка може під'єднувати гаманець до Web3-застосунків і, в теорії, може спростити доступ до Web3.

Загалом, при виборі токенів до швидкозростаючого портфелю робився акцент на потенціал та занижену вартість. Наразі ми не плануємо утримувати ці активи довго і продаватимемо їх у випадку досягнення біткоїном області $52-$55 тис. або рівня тейк-профіт.

Деталі угод представлено в таблиці.

Швидкозростаючий криптопортфель «Мінфіну»

Джерело: «Мінфін»