Рейтинг найстійкіших банків України: хто став лідером цього разу

Мало хто звернув увагу, але український банківський ринок переживає одну з найактивніших хвиль змін за останні роки. Присутність на нашому ринку активно посилюють фінансові групи з Франції, Польщі та Естонії, а незабаром може з’явитися ще один великий вітчизняний гравець на роздрібному ринку. Які банки в цих умовах найміцніше стоять на ногах, кому свої кошти довіряють експерти та звичайні україці, визначив «Мінфін» у новому Рейтингу стійкості банків .

Нові і старі гравці на ринку

Поточний рік відзначився цілим рядом угод на банківському ринку України. В першу чергу нашу увагу привернуло придбання банку Львів Креді Агріколь банком, адже обидві установи входять до рейтингу, а Креді Агріколь неодноразово його очолював.

На початку березня стало відомо, що Креді Агріколь підписав угоду про придбання до 100% акціонерного капіталу банку Львів. На даний момент угода ще не завершена, оскільки очікуються дозволи від Нацбанку та Антимонопольного комітету. Цілком можливо, фінальна крапка в угоді буде поставлена вже в найближчі місяці.

Креді Агріколь має французьке походження і є одним із найбільших банків іноземних груп, що працюють в Україні. Загальна сума коштів клієнтів на його рахунках перевищує 109 млрд грн., а загальна кількість клієнтів — близько 380 тис.

Банк Львів значно менший за масштабом. У нього 37 тис. роздрібних клієнтів та 8400 клієнтів малого та середнього бізнесу. Загалом вони тримають в установі близько 11,8 млрд грн.

Важливе значення для подальшого розвитку фінансового сектору в Україні може мати також вихід на наш ринок естонської групи Iute Group, яка купила збанкрутілий РВС Банк. Наразі установа вже працює під назвою Юте Банк. Крім України й Естонії, група також працює в Албанії, Болгарії, Молдові та Північній Македонії. Вона надає споживчі кредити, послуги розстрочки, страхові продукти тощо.

Як наголошує один із власників Iute Group Тармо Сілд, їх вихід на український ринок — це вияв довгострокової впевненості в майбутньому України як частини європейського економічного простору.

Ще одна міжнародна компанія, яка зайшла в банківський сектор України, — польська фінансова платформа ZEN.com. Сервіс випускає платіжні картки, проводить перекази, обмінює валюту тощо. В Україні компанія купила невеликий ПІН-банк, якому належала символічна частка банківського сектору України — близько 0,01%. Прикметно, що це перший банк, який купує польська платформа.

Історія з продажем ПІН-банку найбільш заплутана серед всіх угод цього року. До повномасштабного вторгнення контрольний пакет акцій установи належав російському бізнесмену Євгену Гінеру. Після націоналізації банк кілька років був державним, доки уряд не погодився передати установу Укрпошті, яка давно мріяла про свій банк. Несподівано різко проти угоди виступив НБУ, який спершу заявив, що Укрпошта має надто великі фінансові проблеми, аби володіти банком, а згодом визнав ПІН Банк неплатоспроможним. У такому статусі установу і було виставлено на торги.

За словами директора зі стратегії та розвитку ZEN.com Мацея Ринажевського, новий банк не планує найближчим часом розвивати кредитний напрям. Замість цього він сконцентрується на платіжних та транскордонних фінансових послугах. Власне, на тих самих послугах, які надає в Європі.

«Кредитування, принаймні найближчим часом, ми не плануємо, оскільки ці послуги не є нашою фішкою. Але згодом, якщо буде попит, можливо, ми й повернемося до цього питання», — пояснює Ринажевський.

Очікується, що вже влітку на фінансовому ринку буде ще одна гучна подія. Придбати банк готується Нова пошта, а точніше, компанія NovaPay, що входить до групи поштового оператора. Йдеться про невеликий БТА Банк. Загальна сума, яку клієнти тримають на його рахунках, — трохи більше 69 млн грн. Очевидно, що Нова пошта зацікавлена не стільки придбанні бізнесу, скільки в швидкому отриманні банківської ліцензії. NovaPay вже працює в роздрібному сегменті. Компанія випускає дебетові та кредитні картки, проводить перекази, дозволяє знімати готівку. Банківська ж ліцензія дозволить швидше масштабувати діяльність.

Грошовий потік продовжується

Інтерес іноземних та вітчизняних компаній до банківського сектору можна зрозуміти. За перші чотири місяці року прибуток банків становив 34,7 млрд грн. Це приблизно на 34% менше, ніж за аналогічний період минулого року, але все одно можна вважати значним здобутком. Приміром, у 2020 за весь рік банки заробили 41 млрд грн.

Продовжується і притік коштів вкладників. Загальна сума, яку тримають фізособи в банках, становить майже 1,49 трлн грн. Рік тому вона була 1,26 трлн, тобто на 18% менша.

Переважно українці тримають в банках кошти на поточних рахунках. Але і загальна сума строкових депозитів також зростає. Наразі вона становить 489 млрд грн., що на 14% більше, ніж рік тому.

Приріст коштів до банківської системи випереджає як інфляцію, яка минулого року становила 8%, так і зростання зарплат, які підвищилися на 8,3%. Така динаміка може свідчити про бажання значної частини наших співгромадян економити і менше витрачати.

Разом зі зростанням доступних коштів банки нарощують і кредитування. За даними Нацбанку, в першому кварталі приріст гривневого кредитування бізнесу становив 6,3%, а за рік зростання становить 31,7%. Тут важливо відзначити, що приріст відбувається переважно поза програмами державної підтримки, значення яких поступово знижується.

«Український кредитний ринок поступово виходить із режиму „штучного дихання“ державних субсидій і переходить до більш ринкової моделі», — переконаний колишній голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин.

Ще вищий темп зростання кредитування громадян — 8,1% за квартал і майже 36% за рік. Тут традиційно домінували незабезпечені кредити, хоча іпотека також демонструє позитивну динаміку.

Хто потрапив до рейтингу

У рейтингу традиційно беруть участь банки, у яких громадяни тримають не менше 1 млрд грн, з урахуванням як строкових депозитів, так і просто грошей на карткових рахунках.

Зважаючи на те, що обсяг коштів фізосіб в банківській системі зростає, цілком логічно, що ніхто із учасників попереднього рейтингу не вибув із нього. Водночас, жоден новий банк не зумів і подолати цю позначку. Тому, як і минулого разу, ми оцінювали показники 35 фінустанов.

Рейтинг стійкості

Так само, як і в попередньому кварталі, на першій сходинці опинився Креді Агріколь. Високе місце досить звичне для банку з французької групи, останнім часом, якщо він і не стає переможцем рейтингу, то потрапляє до першої трійки.

Друга позиція також не змінилася — на ній знову опинився представник іншої французької групи Укрсиббанк. А ось на третю сходинку піднявся ОТП, змістивши з неї Райффайзен.

Загалом першу п’ятірку повністю сформували «іноземці». А ось далі розмістилися вже державні та приватні українські банки. До першої десятки увійшли три державні фінустанови — Приват, Ощад і Укргаз. Серед приватних банків тут Універсал та ПУМБ.

Акціонерів Креді Агріколю також має порадувати високе місце Банку Львів, який порівняно із попереднім рейтингом піднявся на 5 сходинок і зайняв 12-те місце. Так само на 5 щаблі покращив свою позицію Ощад, а найкращий прогрес порівняно із попереднім рейтингом продемонстрував Абанк, який зайняв тринадцяте місце — на 6 позицій вище, ніж минулого разу.

Рейтинг стійкості

Оцінки експертів

При підготовці рейтингу «Мінфін» просить експертів виставити банкам оцінки, залежно від готовності розмістити в установі власні кошти. У опитуванні цього разу взяли участь ICU, IBI-Рейтинг, R&D-бюро Numior, а також фінансовий експерт «Мінфіну».

Цього разу перше місце в даній категорії здобув переможець загального рейтингу Креді Агріколь. Власне, такі ж бали, як і він отримав Укрсиб, але формально опинився на другій сходинці через врахування додаткових параметрів.

Традиційно експерти надавали перевагу «іноземцям» та державним банкам. Так, з першої категорії до першої десятки увійшли 6 установ, а з другої — 3. Єдиний приватний український банк, який потрапив до першої десятки за оцінками фахівців, — це ПУМБ. Також впритул наблизився до неї Універсал.

Значного покращення чи погіршення балів експертами для якогось із банків не виявилося. Ті, хто традиційно отримував високі бали повторили свої результати, ті в кого вони були суттєво нижчі, — так само. Це може свідчити про загальну стабільність на фінансовому ринку.

Ренкінг банків за оцінками експертів

Банк Середня оцінка експертів за 1 квартал 2026 р. Місце за 1 кв. 2026 р. Зміна місця, порівнюючи з 4 кв. 2025 р. Місце банку у загальному рейтингу Креді Агріколь Банк 4,78 1 +5 1 Укрсиббанк 4,78 2 0 2 Райффайзен Банк 4,67 3 0 4 Приватбанк 4,56 4 -3 6 Ощадбанк 4,33 5 0 7 ОТП Банк 4,22 6 +1 3 Кредобанк 4,22 7 +2 5 ПУМБ 4,22 8 +3 9 Укргазбанк 4,22 9 -1 10 Прокредит банк 4,22 10 -6 15 Універсал банк 4,11 11 -1 8 Укрексімбанк 4,11 12 +1 16 Банк Львів 4 13 +1 12 Таскомбанк 3,67 14 +2 17 Ідея Банк 3,56 15 0 19 Сенс Банк 3,56 16 -4 20 Правекс Банк 3,44 17 +1 11 Південний 3,33 18 +4 14 Піреус Банк 3,33 19 0 21 Банк Кредит Дніпро 3,33 20 +3 22 ВСТ Банк (Восток) 3,33 21 -1 23 Агропросперіс Банк 3,33 22 -5 27 Акордбанк 3,22 23 +1 18 Юнекс Банк 3,11 24 -3 24 Абанк 2,89 25 +1 13 Асвіо Банк 2,78 26 +2 25 Банк Глобус 2,67 27 -2 30 Полтава Банк 2,56 28 -1 26 Радабанк 2,56 29 0 28 МТБ Банк 2,56 30 0 29 Банк Інвестицій та Заощаджень 2,33 31 0 31 Банк Альянс 2,22 32 0 33 Індустріалбанк 2 33 0 32 Кліринговий Дім 1,89 34 +1 34 Комінбанк 1,56 35 -1 35

Лояльність вкладників

Ця частина рейтингу традиційно найбільш динамічна. В ній звична картина, коли банк порівняно із попереднім рейтингом покращує чи погіршує своє місце відразу на десять позицій, або й навіть більше. Такі стрибки зазвичай не говорять про те, що клієнти змінили свою думку про установу. Справа в тому, що для цієї частини рейтингу враховуються частка банку на депозитному ринку, а також абсолютний та відносний приріст коштів громадян. Фактично надходження коштів залежить від того, наскільки активно банк у певний період намагається залучати клієнтів — підвищує ставки за депозитами, розширює маркетингову активність тощо.

Цього разу рівну кількість балів в цій категорії отримали відразу чотири банки, тому їх розподіл за місцями досить умовний і спирається на додаткові фактори. Лідерами стали два «іноземці» Укрсиб та Райффайзен, державний Ощад та приватний Універсал.

Найсуттєвіше покращив своє місце в рейтингу Ощад — відразу на 11 місць. З початку року загальна сума коштів фізосіб в установі вже зросла приблизно на 5,5%. Також суттєво покращили свої місця Кредит Дніпро, ВСТ та Асвіо Банк — кожен з них піднявся на 10 сходинок.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників