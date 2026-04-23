23 квітня 2026, 8:33

PINbank змінює модель: акцент на платежах замість кредитування

Польський фінтех-гігант ZEN.com, який нещодавно закрив угоду з придбання 100% акцій «Першого інвестиційного банку» (PINbank), представив свою стратегію розвитку на українському ринку. Головний акцент буде зроблено на цифрових платежах, тоді як класичне кредитування наразі не є пріоритетом. Про це у коментарі Укрінформу сказав директор зі стратегії та розвитку ZEN.com Мацей Ринажевський.

Транскордонні перекази замість позик

За словами Ринажевського, новий власник планує перетворити PINbank на сучасну цифрову інституцію, яка фокусуватимеься на широкому колі платіжних та транскордонних фінансових послуг, як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Експансія на український ринок є для компанії логічним кроком, адже вона вже обслуговує сотні тисяч українців, які нині проживають у Європі. За словами Ринажевського, цей сегмент насамперед потребує доступних і надійних грошових переказів, розвиток яких ZEN.com планує активно продовжувати і в Україні, спираючись на власні цифрові рішення.

Він також зазначив, що компанія орієнтується на українських підприємців, яким необхідні швидкі та зручні інструменти для транскордонних фінансових операцій. Щодо кредитування, то найближчим часом цей напрямок розвиватися не буде.

«Кредитування, принаймні найближчим часом, ми не плануємо, оскільки ці послуги не є нашою фішкою. Але згодом, якщо буде попит, можливо ми й повернемося до цього питання», — заявив Ринажевський.

Фінансові плани та завершення угоди

Генеральний директор ZEN.com в Європі Міхал Богуславський повідомив, що компанія готова інвестувати в розвиток української дочірньої структури близько 20 млн євро протягом наступних двох років.

Процес передачі акцій PINbank іноземному інвестору офіційно завершився 20 квітня 2026 року. Разом із цим банк припинив бути неплатоспроможним, а тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завершила свою роботу.

Роман Мирончук
