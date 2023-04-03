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3 квітня 2023, 17:44 Читать на русском

FinAwards 2023: А-Банк визнали народним банком

31 березня у Києві відбулася церемонія нагородження престижною премією FinAwards 2023. Звання «Народний банк» отримав А-Банк.

31 березня у Києві відбулася церемонія нагородження престижною премією FinAwards 2023.

Новий народний улюбленець

Титул «Народний банк» вперше за час існування премії змінив власника. Цього разу він дістався А-Банку, який після запеклої конкуренції впродовж кількох років таки зумів вибороти перемогу. Наприкінці минулого року А-Банк очолив Народний рейтинг «Мінфіну» за якістю обслуговування клієнтів і вже кілька місяців як утримує лідерство.

За словами керівника напряму «Операційний центр» А-Банку Антона Забутного, фінустанова приділяє величезну увагу зверненням клієнтів, усі отримані скарги та зауваження співробітники банку детально вивчають та аналізують причини їх виникнення.

«При отриманні скарги ми у режимі online аналізуємо процес на наявність проблеми. Основне правило — це масштабувати сигнал, тобто не розглядати його на рівні одного клієнта. За будь-якою скаргою є рішення — зміна існуючого процесу або побудова нового. Вдячні кожному клієнту за вибір та участь у розвитку банку!», — наголосив представник А-Банку.

Антон Забутний також повідомили, що минулого місяця зробили ще один крок на шляху до зближення з клієнтом.

«В оновленій версії АBank24 ми запустили stories, де будемо знайомити з нашими новинками та крутими фішками. Що чекає наших клієнтів попереду? — Ми поступово будемо розкривати у наших stories, трохи терпіння», — заінтригував керівник напряму «Операційний центр» А-Банку.

За крок від перемоги

Друге місце отримав monobank. П’ять років поспіль банк виборював перемогу у номінації «Народний банк», але цього року поступився першістю.

У трійку лідерів потрапив ще один необанк sportbank.

Як визначали переможця

Переможця у номінації «Народний банк» визначає унікальний рейтинг сайту Minfin.com.ua, побудований винятково на базі відгуків відвідувачів про якість їх обслуговування в банках.

Чим банк уважніший до проблем клієнтів і швидше реагує на їхні запити, тим кращу він отримує оцінку й посідає вищу сходинку у рейтингу.

Звання «Народного банку» — це не про фінансові показники, це насамперед якісний сервіс, кваліфікована робота персоналу та оперативне вирішення проблем клієнтів.

Про FinAwards

FinAwards — це щорічна премія, яка відзначає топ-менеджерів банків, мікрофінансових і страхових компаній за впровадження кращих продуктів, технологій і сервісів.

Вдруге церемонія нагородження відбувається в екстремальних умовах воєнного часу. І те, як учасникам банківського, фінансового та страхового ринку вдалося підлаштуватися під нову реальність і гідно втримати фінансовий фронт, заслуговує на повагу та відзнаку.

«Сьогоднішня премія особлива, адже ми будемо вітати тих, хто вистояв визначний період в історії України — рік незламності, рік повномасштабної війни. Український фінансовий сектор справився та зміг підтримати фінансову життєдіяльність, забезпечити банківські перекази, готівковий обіг, страхові послуги та навіть відновити кредитування в умовах воєнного стану. Це точно було непросто, але це наше досягнення, наш вклад у велику перемогу. Дякую вам, учасники ринку», — наголосила CEO Treeum Валерія Луньова.

Представники фінансового сектору України отримали заслужені нагороди в 39 номінаціях. Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2023 тривав два місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.

Засновники премії — сайти «Мінфін» і finance.ua. Організатор — один з провідних конференц-майданчиків країни у сфері фінансів і технологій — компанія BankOnline.

Джерело: Мінфін
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