FinAwards 2023: Банкіром року став співзасновник monobank Олег Гороховський

Нагородження переможців відбулося 31 березня у Торгово-промисловій палаті України (Chamber Plaza).

Удруге титулований

Олег Гороховський вже не вперше стає переможцем у даній номінації. У 2020 році він також отримав титул банкіра року.

«Це дуже приємно і я дуже вдячний. Дякую! Але, чесно кажучи, я тут ні до чого — це все Кіт. Точніше Котики з Монобанку — мої колеги та наші клієнти. Це їхня нагорода — я просто їхній представник. І як їхній представник я вкотре хочу звернути увагу на основні моменти, які варто враховувати банкірам», — прокоментував Олег Гороховський свою перемогу.

Головний банкір 2023-го року звернув увагу, що насамперед для клієнтів важливо і за що вони обирають банки.

«Клієнтам не потрібні банківські продукти — за допомогою них вони лише задовольняють свої базові потреби — купити те, що вони хочуть; переказати комусь гроші; зберегти та примножити свої заощадження; щось купити, коли не вистачає грошей на покупку. Власне, все. Надійність банку це важливо, але це must have — вибирають банки не стільки за надійність, а насамперед за зручність та простоту. Ну і найголовніше — час, коли банки вибиратимуть клієнтів, а не клієнти вибиратимуть банки, не настане ніколи. Клієнт важливіший за банкіра!», — серед іншого виділив співзасновник monobank.

Хто змагався за титул найкращого банкіра

Загалом у номінації «Банкір року» брало участь 16 претендентів:

Як обирали переможця

У номінації брали участь топ-менеджери банків (голови правлінь або заступники голів правлінь), під чиїм керівництвом у 2022 р. банк досяг значних якісних показників у своєму розвитку в цілому.

Зокрема, журі оцінювало такі показники як приріст валюти балансу, зростання кількості клієнтів, висока рентабельність, хороший фінансовий результат, успішні угоди по злиттю банків, розширення каналів обслуговування клієнтів.

Про FinAwards 2023

FinAwards 2023 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 6-ий рік поспіль. Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.

«Сьогоднішня премія особлива, адже ми будемо вітати тих, хто вистояв визначний період в історії України — рік незламності, рік повномасштабної війни. Український фінансовий сектор справився та зміг підтримати фінансову життєдіяльність, забезпечити банківські перекази, готівковий обіг, страхові послуги та навіть відновити кредитування в умовах воєнного стану. Це точно було непросто, але це наше досягнення, наш вклад у велику перемогу. Дякую вам, учасники ринку», — наголосила CEO Treeum Валерія Луньова.

Цього року представники фінансового сектору України отримали заслужені нагороди в 39 номінаціях. Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2023 тривав два місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.