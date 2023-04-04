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4 квітня 2023, 8:27 Читать на русском

Який банк став найстійкішим — за версією FinAwards 2023

Титул найстійкішого банку в Україні отримав Укрсиббанк. Про це стало відомо у ході церемонії нагородження престижною премією FinAwards 2023, яка відбулася 31 березня у Києві.

Титул найстійкішого банку в Україні отримав Укрсиббанк.

Як обирали переможця

В цій номінації премію може отримати лише один номінант. Премія «Стійкий банк» присуджується фінустанові, якій вкладники довіряють найбільше. Переможець визначається на базі Рейтингу стійкості банків, який щоквартально готує «Мінфін».

Місце фінустанови у рейтингу визначає комплексна оцінка його показників:

  • рівень стресостійкості,
  • приріст депозитного портфеля,
  • лояльність вкладників,
  • платіжна репутація
  • якість і ліквідність активів банку,
  • можливість зовнішньої підтримки.

Цього разу за комплексною оцінкою усіх вагомих показників перемогу здобув Укрсиббанк. До речі, банк не просто вперше здобув лідерство у номінації, але й зумів потіснити незмінного лідера минулих років — Райффайзен Банк.

«Для Укрсиббанку перемога у номінації FinAwards 2023 «Стійкий банк» — це результат, перш за все, відданої команди, а також прагнення довгострокового позитивного внеску для подальшого відновлення та сталого розвитку економіки України, довіри клієнтів та повної підтримки акціонерів.

У 2022 році ми використали попередній досвід сovid-19, щоб продовжувати обслуговувати наших клієнтів як у наших відділеннях, так і через канали віддаленого обслуговування: банкомати, інтернет платформи UKRSIB online та UKRSIB business. Ми посилили наші цифрові рішення віддаленого обслуговування у чудовій комбінації з мережею відділень банку", — наголосив Лоран Дюпуш, голова правління UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Банкір розповів, що на 2023 рік Укрсиббанк має великі плани як щодо власного розвитку, так і щодо впровадження нових можливостей для клієнтів.

«Ми будемо продовжувати посилювати цифрові рішення для збільшення можливостей багатоканального обслуговування. Ми діємо гнучко та маємо амбіційну мету сталого розвитку — мати позитивний вплив на наших клієнтів, суспільство, довкілля. Ми також зосередимося на можливих рішеннях для наших клієнтів, фізичних осіб, приватних підприємців, малих і середніх підприємств, а також корпорацій для підтримки їхніх проєктів. Щоб задовольнити ці потреби, ми продовжимо наш шлях до впровадження гнучких способів роботи, оптимізації моделі дистрибуції продуктів, зосереджуючись на віддалених і цифрових каналах, додатково до нашої мережі відділень, і розширимо наші ініціативи із залучення клієнтів. Це буде дуже насичений бізнес-рік», — переконаний Лоран Дюпуш.

Найближчими конкурентами Укрсиббанку на лідерство у номінації були Райффайзен Банк та Креді Агріколь Банк.

Про премію FinAwards

FinAwards 2023 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 6-ий рік поспіль. Його мета — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг.

«Сьогоднішня премія особлива, адже ми будемо вітати тих, хто вистояв визначний період в історії України — рік незламності, рік повномасштабної війни. Український фінансовий сектор справився та зміг підтримати фінансову життєдіяльність, забезпечити банківські перекази, готівковий обіг, страхові послуги та навіть відновити кредитування в умовах воєнного стану. Це точно було непросто, але це наше досягнення, наш вклад у велику перемогу. Дякую вам, учасники ринку», — наголосила CEO Treeum Валерія Луньова.

Цього року представники фінансового сектору України отримали заслужені нагороди в 39 номінаціях. Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2023 тривав два місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.

Засновники премії — сайти «Мінфін» і finance.ua. Організатор — один з провідних конференц-майданчиків країни у сфері фінансів і технологій — компанія BankOnline.

Джерело: Мінфін
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