Анатомія нового суперциклу біткоїну: чому цей бичачий ринок зламає всі старі правила

Минулого тижня у світовому криптовалютному співтоваристві сталася подія, на яку великі інвестори чекали більше року. Ведучі ончейн-аналітики та профільні видання офіційно оголосили про те, що біткоїн вийшов з фази виснажливої корекції і дав старт новому глобальному бичачому ринку. Головний глобальний цифровий акт не просто продемонстрував локальний відскок — він пробив фундаментальну лінію довгострокового тренду, відкривши дорогу до переоцінки всієї криптоіндустрії.

Проте радіти легкому прибутку зарано. Цей цикл обіцяє стати найскладнішим, непередбачуваним та політизованим в історії. Старі правила гри, коли ринок рухався зрозумілими чотирирічними рейками, більше не працюють. Інституційні гроші і велика політика перетворили біткоїн на абсолютно новий економічний організм.

Безпомилковий сигнал: чому дно офіційно позаду

Головним тригером для оптимізму аналітиків стала суто технічна, але фундаментальна подія: тижневе закриття ціни біткоїна вище за його 365-денну ковзну середню (365-day MA). Це сталося вперше із березня 2023 року. У світі професійного трейдингу цей індикатор називають безпомилковим барометром. Історично, як тільки ціна BTC впевнено закріплюється над річною ковзною середньою після затяжного падіння, це означає остаточний злам ведмежого тренду. Так було у 2015, 2019 та 2023 роках — осічок цей патерн ще не давав.

365-денна та 200-денна ковзні середні біткоїна. Джерело: TradingView.

«Сигнал до зростання ціни був сформований на основі внутрішньомережевих індикаторів. Індекс бичачого ринку CryptoQuant і індикатор циклу бичачий-ведмежий ринок вже як мінімум з середини серпня вказували на початкові стадії нового бичачого ринку. Перетин 365-денної ковзної середньої підтверджує те, на що дані всередині мережі платформи CryptoQuant

Вторять колегам і експерти макроекономічного агентства BIT Research: «Крипторинок вийшов із фази депресії. Поєднання технічного пробою тренду зі зростанням обсягів торгів підтверджує, що великі гравці почали закладати ціни очікування нового глобального аптренда».

Цю зміну парадигми підтверджує і тріада головних ончейн-індикаторів, що моделюють психологію та реальну поведінку власників монет.

MVRV Ratio: Коефіцієнт, який вимірює ставлення ринкової ціни до реальної вартості купівлі монет, відштовхнувся від безпечних рівнів накопичення та закріпився вище 1.6. Це говорить про те, що ринок вийшов із зони системного збитку, але все ще нескінченно далекий від перегріву.

NUPL: Індекс чистого нереалізованого прибутку та збитку мережі нарешті залишив сіру зону «страху та сумнівів» і перейшов у фазу «оптимізму». По суті, блокчейн Біткоїна зараз «дихає» здоров'ям — паперовий прибуток учасників зростає, але ейфорії на горизонті наразі немає.

SOPR: Індикатор фіксації прибутку витрачених монет чітко утримується вище від критичної позначки 1.0. На бичачому ринку рівень 1.0 виступає найпотужнішою психологічною підтримкою. Трейдери відмовляються продавати монети собі на збиток, що створює штучний дефіцит пропозиції при кожному локальному падінні ціни.

Від шпилів до фракталів: епоха вершин, що ускладнюються.

Якщо початок циклу виглядає класично, його подальший розвиток обіцяє бути унікальним. Головна тенденція біткоїну — його цикли стають все більш пологими, але при цьому структурно складними та зламаними.

Згадаймо історію. Цикл 2017−2018 років завершився класичною «одиночною вершиною» — вибуховим параболічним шпилем у районі $20 000, після якого ринок миттєво звалився. При цьому продавці на піку зуміли загалом заробити 400% прибутку.

У 2021 році біткоїн вже показав «двоголову» структуру: перший пік у квітні на $64 000, глибокий спад влітку та фінальний акорд у листопаді на $69 000.

Минулий же цикл 2024−2025 років і зовсім увійшов до підручників як «трьохголовий суперцикл»: березневий зліт на очікуваннях ETF ($73k), грудневий штурм психологічної позначки в $100 000 на ейфорії другого президентства Дональда Трампа і осінній фінальний акорд на $126 000.

Логіка розвитку активу підказує: у новому циклі цінових вершин може бути ще більше — чотири, п'ять або ринок перейде у формат перманентних хвилеподібних коливань.

Для пересічного інвестора це погана новина. Стежити за ринком стане у рази складніше. Більше того, класичні ончейн-індикатори, на які молилися криптани минулих років, банально не встигають за швидкістю змін. Досвід останніх піків показав, що через розмиття вершин метрики часто видають помилкові сигнали: показують «приховану слабкість» там, де ринок готовий зростати далі, або навпаки — не встигають зафіксувати миттєве виведення ліквідності великими гравцями.

Фактор ETF та алгоритми: коли ціна не має значення

Головна причина, чому біткоїн перестав рухатися за старими законами — це масштабний приплив інституційного капіталу через спотові Bitcoin ETF і глибока інтеграція крипти в політичне поле США.

Нагадаємо, біткоїн вперше у своїй історії подолав сакральну позначку $100 000 виключно на потужному політичному паливі — на тлі гучних заяв Дональда Трампа, який був обраний президентом восени 2024 року і офіційно вступив на посаду на початку 2025-го. Його обіцянки створити стратегічний біткоін-резерв США та перетворити країну на криптостолицю планети спровокували колосальний хайп.

Але тут криється пастка. Власники акцій ETF-фондів та великі корпоративні гравці діють принципово інакше, ніж класичні криптохолдери. Старий «шифропанк» купував битокін заради ідеї, вірив у цифрове золото і тримав його роками, попри просідання. Інституціонали в ETF мислять категоріями квартальних звітів та фіатної прибутковості.

Вони торгують за жорсткими математичними алгоритмами та автоматизованими ризик-моделями. Для них сама ціна біткоїна немає сакрального значення. Головне — відсоток чистого прибутку від арбітражу чи хеджування щодо індексу S&P 500.

Як тільки алгоритм бачить досягнення цільової прибутковості чи макроекономічний ризик, фонди починають холоднокровно та масштабно фіксувати прибуток. Цей рух величезних обсягів капіталу миттєво ламає локальні графіки та плутає карти роздрібним трейдерам.

Політичний маятник і крипто гаманець Трампа

Політика тепер впливає на крипту не менше ніж рішення фінансових регуляторів. І тут на горизонті починають згущуватися хмари. Особа Дональда Трампа, який активно заробляє на власних криптовалютних проектах, викликає жорстку критику з боку його опонентів.

На тлі майбутніх проміжних виборів у США аналітики не виключають ймовірної поразки республіканців та посилення позицій Демократичної партії. Якщо Демпартія поверне собі контроль за ключовими інститутами, крипторинок може зіткнутися з жорсткою риторикою.

Негативні заяви про «необхідність регулювання заради захисту клімату», розслідування проти криптобізнесу Трампа чи погрози обмежити роботу ETF-платформ можуть миттєво спровокувати масштабний відтік капіталу та відкіт цін.

Крім внутрішньоамериканських гойдалок, над ринком тяжіє глобальний макроекономічний контекст. Будь -яка ескалація великих конфліктів змушує фонди виходити з ризикових активів у готівковий долар, а зростання цін на енергоносії не тільки автоматично збільшує собівартість майнінгу, а й розганяє інфляцію, що тепер ще важливіше .

Але головний регуляторний дамоклів меч — це політика ФРС США. Якщо Федеральна резервна система зіткнеться з новим витком інфляції та продовжить підвищувати відсоткові ставки, епоха дешевих грошей закінчиться. У цьому випадку глобальні ринки почнуть стрімко «замерзати», і біткоїн ризикує достроково перервати свій бичачий цикл, тимчасово скотившись у жорстку ведмежу фазу.

Жовтневий оптимізм: чи повернеться $100 000?

І все ж незважаючи на безліч макроекономічних викликів і ускладнення структури ринку, поточний момент дає криптоінвесторам вагомий привід для оптимізму. Історично крипторинок дуже чутливий до сезонних патернів, і кінець вересня часто визначає тренд на місяці наперед.

Популярне фінансове видання Benzinga зазначає, що біткоїн демонструє сильне закриття першого осіннього місяця. Згідно з їхніми статистичними моделями, якщо біткоїн завершує вересень у зеленій зоні, це з ймовірністю понад 80% гарантує найпотужніший ралі у жовтні та листопаді (так званий «Uptober»).

Поточна консолідація активу близько $84 000 — $86 000 виглядає як ідеальний плацдарм для нового штурму. Якщо зовнішні політичні чинники залишаться стабільними, а приплив капіталу в ETF утримає поточні темпи, біткоїн має всі шанси вже наступного місяця повернутися до психологічної вершини $100 000.



Загалом, новий бичачий ринок почався, з чим усіх і вітаємо, але слід пам'ятати, що виживуть у ньому тільки ті, хто вміє адаптуватися до правил гри великих фондів та великої політики. А якщо говорити про ринок альткоїнів, то криптоінвестору необхідно мати максимально повну інформацію про функціональність активу, його токеноміку і регулярно відстежувати новини про ринок, що постійно кількісно і якісно зростає.