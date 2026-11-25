Біткоїн опустився в найнижчу зону індикатора Bitcoin Rainbow Chart, яка має назву «Fire Sale» («Розпродаж»). Станом на 25 листопада 2026 року найбільша криптовалюта торгувалася поблизу $59 тис. За цієї ціни модель оцінює біткоїн як суттєво дешевший від його довгострокового історичного тренду. Про це свідчать дані BlockchainCenter .

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Що означає зона «розпродажу»

Bitcoin Rainbow Chart — це індикатор, який відображає історичну динаміку ціни біткоїна на логарифмічній шкалі та поділяє її на дев'ять кольорових зон.

Нижні, сині зони традиційно асоціюються з відносно низькою оцінкою активу, тоді як верхні, червоні — з високою оцінкою порівняно з довгостроковою трендовою лінією.

Зона «Fire Sale» розташована в нижній частині графіка. Потрапляння до неї свідчить, що поточна ціна біткоїна є низькою відносно значень, які передбачає модель.

За даними окремих версій Rainbow Chart, 25 листопада біткоїн навіть опустився нижче нижньої межі кольорових діапазонів.

Що відбувається з курсом біткоїна

25 листопада вартість біткоїна знову опустилася нижче психологічної позначки $60 тис.

За даними криптовалютних аналітичних ресурсів, протягом дня криптовалюта торгувалася приблизно в діапазоні $58,8−59,8 тис.

Падіння відбулося після тривалого зниження криптовалютного ринку. Зокрема, 21 листопада під час розпродажу біткоїн короткочасно опускався приблизно до $55,1 тис. — найнижчого рівня з вересня 2024 року.

Додатковий тиск на ринок створювали відплив коштів із криптовалютних інвестиційних фондів та зниження інтересу інвесторів до ризикових активів.

Чи означає це, що біткоїн настав час купувати

Історично нижні зони Rainbow Chart часто збігалися з періодами значних просідань біткоїна, після яких ринок згодом відновлювався.

Однак цей індикатор не є точним інструментом прогнозування. Він побудований на історичних даних, а його параметри можуть змінюватися залежно від методології.

Потрапляння біткоїна в зону «Fire Sale» не гарантує, що криптовалюта досягла цінового дна.

Ціна може залишатися в нижньому діапазоні тривалий час або продовжувати падіння. Тому індикатор доцільно розглядати лише як один із додаткових інструментів оцінювання ринку, а не як самостійний сигнал для інвестування.