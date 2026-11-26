У четвер, 26 листопада, середня ціна бензину А-95 на українських АЗС знизилася на 8 копійок — до 81,49 грн за літр. Дизельне пальне подешевшало на 42 копійки — до 96,55 грн за літр, а автогаз — на 35 копійок, до 61,53 грн за літр. Про це свідчать дані « Мінфіну ».

Середня ціна бензину А-95 на українських АЗС знизилася на 8 копійок — до 81,49 грн за літр.

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Як змінилися ціни на пальне

За даними моніторингу, 26 листопада середні ціни на українських заправках становили:

Бензин А-95 преміум — 85,09 грн/л, подешевшав на 4 копійки.

Бензин А-95 — 81,49 грн/л, подешевшав на 8 копійок.

Бензин А-92 — 77,94 грн/л, ціна не змінилася.

Дизельне пальне — 96,55 грн/л, подешевшало на 42 копійки.

Автогаз — 61,53 грн/л, подешевшав на 35 копійок.

Таким чином, пальне продовжує дешевшати третій день поспіль.

Зокрема, 24 листопада бензин А-95 коштував у середньому 82,26 грн за літр, а дизель — 97,55 грн. За два дні бензин А-95 подешевшав на 77 копійок за літр, а дизельне пальне — на 1 грн.

Де найдешевший бензин А-95

Серед зазначених мереж АЗС найнижчу ціну на бензин А-95 пропонує «Авантаж 7» — 77,95 грн за літр.

На заправках БРСМ-Нафта бензин коштує 79,04 грн, а в мережі «Укрнафта» — 79,90 грн за літр.

На АЗС UPG літр бензину А-95 продають за 80,90 грн, тоді як у мережі BVS — за 81,90 грн.

Найвищі ціни серед наведених операторів зафіксовано на ОККО та WOG — по 84,90 грн за літр.

Різниця між мінімальною та максимальною ціною бензину А-95 у цих мережах становить 6,95 грн за літр.

Отже, заправка 50-літрового бака на найдешевшій із наведених АЗС обійдеться майже на 348 грн дешевше, ніж на найдорожчій.

Скільки коштує дизельне пальне

Найнижча ціна дизельного пального серед зазначених мереж також зафіксована на «Авантаж 7» — 92,95 грн за літр.

На БРСМ-Нафта дизель продають за 93,29 грн, на UPG — за 95,33 грн, а на «Укрнафті» — за 95,90 грн.

У мережі BVS літр дизельного пального коштує 96,90 грн.

Найдорожче дизель продають на АЗС ОККО та WOG — по 99,90 грн за літр.

Таким чином, різниця між цінами дизельного пального в зазначених мережах сягає 6,95 грн за літр.

Як змінилися ціни на автогаз

Автогаз також продовжує дешевшати.

Найнижчу ціну серед наведених мереж пропонує «Авантаж 7» — 59,45 грн за літр.

На БРСМ-Нафта автогаз коштує 59,85 грн, на BVS — 59,90 грн, а на UPG — 60,90 грн.

У мережі «Укрнафта» ціна становить 61,05 грн за літр.

Найвищу вартість зафіксовано на ОККО та WOG — по 62,90 грн за літр.

Скільки коштує заправити повний бак

За середніми цінами станом на 26 листопада заправка автомобіля з баком об'ємом 50 літрів обійдеться приблизно:

Бензином А-95 — 4 075 грн.

Дизельним пальним — 4 828 грн.

Автогазом — 3 077 грн.

Порівняно з попереднім днем заправка 50 літрів дизелю стала дешевшою на 21 грн, бензину А-95 — на 4 грн, а автогазу — на 17,50 грн.