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9 листопада 2026, 8:48

Nvidia розпочала розслідування щодо гендиректора через можливі зв'язки з китайською розвідкою

Рада директорів американського технологічного гіганта Nvidia 8 листопада оголосила про незалежне розслідування щодо співзасновника та генерального директора компанії Дженсена Хуанга. Причиною стали повідомлення про його близькі стосунки з китайською бізнесвумен Еліс Хуан, яку американські спецслужби підозрювали у співпраці з розвідкою Китаю. Про це повідомляє BBC. Інформацію про початок перевірки також підтвердила сама Nvidia.

Рада директорів американського технологічного гіганта Nvidia 8 листопада оголосила про незалежне розслідування щодо співзасновника та генерального директора компанії Дженсена Хуанга.
У Nvidia заявили, що наразі не мають підстав вважати, що корпоративні секрети компанії або національна безпека США були скомпрометовані.
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Що відомо про розслідування

Компанія створила спеціальний комітет із незалежних членів ради директорів. До перевірки також залучать зовнішніх юридичних консультантів.

У Nvidia заявили, що наразі не мають підстав вважати, що корпоративні секрети компанії або національна безпека США були скомпрометовані. Водночас перевірка має встановити всі обставини можливого іноземного розвідувального впливу.

Рада директорів висловила довіру Хуангу, а сам керівник пообіцяв співпрацювати з розслідуванням.

Хуанг визнав подружню зраду

У зверненні до співробітників Nvidia Дженсен Хуанг визнав, що був невірним дружині, та попросив вибачення у своєї родини, колег і акціонерів.

«Я зрадив дружину. Мої вчинки завдали болю їй та нашим дітям. Цьому немає виправдання. Мені дуже шкода», — заявив керівник компанії.

Він також наголосив, що підтримує внутрішню перевірку та має намір продовжувати керувати Nvidia.

У чому підозрюють китайську бізнесвумен

За даними The New York Times, американські спецслужби розслідували діяльність Еліс Хуан — колишньої керівниці сінгапурської компанії Megaspeed, яка закуповує чипи Nvidia для дата-центрів.

Американські посадовці підозрювали жінку в передачі інформації китайській розвідці.

Сама Megaspeed також перебувала під увагою американської влади через підозри у сприянні доступу Китаю до передових чипів штучного інтелекту, експорт яких обмежений Вашингтоном.

Водночас публічно не встановлено, яку саме інформацію Еліс Хуан могла передати китайській стороні та чи отримувала вона доступ до комерційних секретів Nvidia.

Конгрес США вимагає пояснень від керівника Nvidia

Історією зацікавилися американські законодавці.

Керівники трьох комітетів Палати представників США — із закордонних справ, розвідки та питань Китаю — запросили Дженсена Хуанга на закритий брифінг 18 листопада 2026 року.

Конгресмени хочуть отримати пояснення щодо його контактів з Еліс Хуан та механізмів захисту Nvidia від іноземного шпигунства.

На думку законодавців, повідомлення про можливу співпрацю бізнесвумен з китайською розвідкою порушують питання щодо безпеки американських технологій.

Чому це важливо для Nvidia

Nvidia є одним із провідних світових виробників процесорів для штучного інтелекту, які використовують найбільші технологічні компанії.

Її продукція відіграє ключову роль у технологічному суперництві США та Китаю. Вашингтон запровадив обмеження на постачання передових американських чипів китайським компаніям через ризики їхнього використання у військових і розвідувальних цілях.

За даними Reuters, розслідування створює додаткову невизначеність для інвесторів Nvidia. Аналітики зазначають, що можливі зміни в керівництві можуть вплинути на настрої ринку, оскільки Хуанг відіграв визначальну роль у розвитку компанії.

Наразі розслідування триває, а звинувачення щодо шпигунської діяльності Еліс Хуан залишаються непідтвердженими судовим рішенням.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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