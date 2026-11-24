Криптовалютний користувач повідомив про втрату понад $610 000 із гаманців Trezor Safe 7 та Exodus, якими він користувався на одному iPhone 17 Pro Max. За даними блокчейн-аналітиків Onchain Lens, кошти були виведені з рахунків у мережах TRON і Solana, а також із програмного гаманця Exodus.

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Як повідомляє Onchain Lens, найбільша частина втрат припала на гаманець у мережі TRON — близько $580 000 у USDT. Зокрема, 21 листопада з нього було здійснено транзакцію на 49 999 USDT. Ще приблизно $23 400 у USDC було виведено з гаманця в мережі Solana, а з Exodus зникло близько $9 500.

Власник стверджує, що не погоджував ці перекази. За його словами, апаратний Trezor Safe 7 він використовував близько двох місяців, пристрій був придбаний у запечатаному вигляді, а seed-фразу під час налаштування записав на папері та ніколи не зберігав у цифровому форматі. Доступу до пристрою сторонні особи, за його твердженням, не мали.

Обидва гаманці використовувалися на одному iPhone 17 Pro Max із iOS 27.2.1. Trezor підключався до смартфона через Bluetooth за допомогою Trezor Suite.

Транзакції використовували повноваження власника гаманця

Аналіз транзакцій викликає додаткові питання щодо механізму крадіжки. За даними Onchain Lens, досліджені перекази не були типовою схемою викрадення коштів через попередньо надані дозволи стороннім смартконтрактам.

На TRON під час переказу USDT використовувалося стандартне право власника рахунку, а в дослідженій транзакції Solana гаманець потерпілого виступав авторизатором, підписувачем і платником комісії. Окремого делегата, який міг би самостійно розпоряджатися коштами, аналітики не виявили.

Це не означає, що власник особисто підтвердив транзакції: блокчейн фіксує використані криптографічні повноваження, але сам по собі не встановлює, хто саме фізично ініціював операцію.

Частину коштів відстежили до адреси, пов'язаної з Bybit

Onchain Lens також досліджувала рух викрадених активів. За її даними, адреса, пов'язана зі зловмисником, перед переказом коштів у Solana отримала близько 0,76 SOL із Binance. Після цього частину викрадених USDC перемістили на адресу, яку аналітики пов'язують із Bybit.

Власник повідомив, що звернувся до Bybit щодо цієї транзакції. Водночас рух коштів на адресу, пов'язану з біржею, не означає, що біржа причетна до крадіжки.

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Чи міг бути причиною злам смартфона?

Наразі конкретного механізму компрометації не встановлено. Серед можливих версій — витік ключів або recovery-даних, несанкціоноване підписання транзакцій чи проблема з пристроєм або програмним забезпеченням.

Однак сам факт використання одного смартфона для апаратного та програмного гаманців не доводить, що саме iPhone став причиною крадіжки. Апаратний гаманець Trezor призначений для зберігання приватних ключів у захищеному середовищі, а телефон використовується для взаємодії з ним.

Смартфон потерпілого працював на iOS 27.2.1, випущеній Apple 9 листопада. Оновлення містило виправлення, зокрема для проблем із Bluetooth. Водночас Onchain Lens не встановила зв'язку між цією вразливістю та викраденням криптовалюти.

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