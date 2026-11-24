У вівторок, 24 листопада, середній курс долара додав 9 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу. Курс євро втратив 4 копійки у купівлі та 2 копійки у продажу.
24 листопада 2026, 10:42
Долар пішов угору, євро дешевшає: як змінився курс валют 24 листопада
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,99−45,63 грн. Євро купують за 49,27 грн, а продають за 50,10 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,45−45,66 грн, євро — 49,85−50,20 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,23−45,26 грн. Торги з євро проходять на рівні 49,33−49,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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