За дев'ять місяців 2026 року українці здійснили 981,8 млн карткових оплат товарів і послуг в інтернеті на загальну суму 669,7 млрд грн. Середній онлайн-платіж становив 682 грн, що майже в 1,7 раза більше, ніж під час розрахунків через платіжні термінали. Водночас для інтернет-магазинів дедалі більшого значення набувають зручність оформлення замовлень, швидкість оплати та довіра покупців. Про це йдеться в аналітичному матеріалі платіжного сервісу WayForPay, підготовленому на основі статистики НБУ та досліджень споживчих звичок.

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Скільки українці витрачають онлайн

За даними Національного банку, протягом січня — вересня 2026 року картками українських емітентів здійснили 7,24 млрд безготівкових операцій на загальну суму 4,02 трлн грн.

Їхня частка серед усіх операцій із платіжними картками становила 96,1% за кількістю та 67,1% за сумою.

На оплату товарів і послуг в інтернеті припало 13,6% кількості та 16,7% загальної суми безготівкових карткових операцій.

Як зазначають аналітики WayForPay, більший середній онлайн-платіж не означає, що інтернет-магазини автоматично отримують вищі чеки. У фізичних та онлайн-магазинах покупці оплачують різні категорії товарів і послуг.

Водночас цифрові платежі продовжують зростати. За дев'ять місяців кількість оплат через термінали в Україні збільшилася приблизно на 10% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, а їхня загальна сума — на 25,6%.

Чому покупці відмовляються від замовлень

За результатами дослідження MasterIndex 2026, проведеного компанією InMind на замовлення Mastercard, 23% опитаних українців здійснюють онлайн-покупки щонайменше раз на тиждень.

Водночас частка тих, хто оплачує замовлення готівкою під час отримання, скоротилася з 43% у 2023 році до 29% у 2026-му.

Попри поширення безготівкових платежів, покупці не завжди завершують оформлення замовлень.

За даними дослідницької компанії Baymard Institute, серед причин відмови від онлайн-покупок опитані споживачі у США називали:

19% — недовіру до сайту щодо безпеки платіжних даних.

— недовіру до сайту щодо безпеки платіжних даних. 17% — надто довгий або складний процес оформлення замовлення.

— надто довгий або складний процес оформлення замовлення. 9% — недостатній вибір способів оплати.

У WayForPay наголошують, що ці показники не можна безпосередньо переносити на український ринок. Однак вони демонструють проблеми, які можуть призводити до втрати покупців.

Зокрема, клієнти можуть відмовитися від замовлення через необхідність обов'язкової реєстрації, складні форми, незрозумілі умови доставки або несподівані додаткові платежі.

Як інтернет-магазинам не втрачати клієнтів

Однією з можливостей спростити оплату є використання цифрових гаманців.

За статистикою НБУ, 64% оплат через торговельні термінали українці здійснювали за допомогою смартфонів та інших NFC-пристроїв. На них припало 66,2% загальної суми таких операцій.

На думку експертів WayForPay, звичка оплачувати покупки смартфоном формує аналогічні очікування й від онлайн-магазинів.

Зокрема, інтеграція Apple Pay та Google Pay дозволяє покупцям підтверджувати платежі без ручного введення номера картки, терміну її дії та CVV-коду.

Проте зручність залежить не лише від платіжної системи. Якщо перед оплатою покупець повинен пройти кілька складних етапів реєстрації або заповнити велику кількість полів, навіть швидкий спосіб розрахунку може не допомогти завершити покупку.

WayForPay рекомендує інтернет-магазинам перевіряти весь шлях клієнта — від вибору товару до підтвердження платежу.

Особливої уваги потребують прозорість кінцевої ціни, умови доставки та повернення, можливість обрати спосіб оплати й зрозумілий порядок дій у разі відхилення транзакції.

Ринок цифрових платежів зростає

Як раніше писав «Мінфін», за дев'ять місяців 2026 року кількість безготівкових операцій із платіжними картками збільшилася на 7,5% у річному вимірі, а їхня загальна сума — на 16,6%.

Найбільший обсяг безготівкових розрахунків припав на торговельні та сервісні мережі — 5,5 млрд операцій на 2,15 трлн грн. Водночас перекази між картками забезпечили майже чверть загальної суми безготівкових транзакцій.

Разом зі зростанням кількості платежів розширюється й інфраструктура їх приймання. За даними Нацбанку, на кінець вересня кількість активних POS-терміналів досягла 587,8 тис., збільшившись на 5,2% від початку року. Кількість торговельних та сервісних точок, які приймають платіжні картки, зросла на 18,4% — до 727,2 тис.

Для інтернет-магазинів подальше зростання цифрових платежів означає посилення конкуренції не лише за ціною та асортиментом, а й за якістю оформлення покупки.

Підприємцям дедалі доцільніше відстежувати частку завершених замовлень, успішність платежів і кількість повторних спроб оплати. Це дозволяє виявляти етапи, на яких магазин втрачає потенційних клієнтів, і оцінювати ефективність змін у платіжному процесі.