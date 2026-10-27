НБУ меняет правила выездных проверок: кого коснутся новые требования и станет ли контроль строже

Национальный банк предлагает изменить правила планирования и проведения выездного мониторинга платежной инфраструктуры. Регулятор хочет уточнить, как будут утверждать годовой план проверок, кто будет согласовывать его и по каким основаниям можно будет вносить изменения.

Проект постановления был обнародован для общественного обсуждения 26 октября. Замечания и предложения к нему будут приниматься до 4 ноября 2026 включительно. Итак, пока речь идет о предложенных изменениях, а не о вступивших в силу новых правилах.

Кого будут касаться проверки НБУ

Речь идет о мониторинге объектов оверсайта платежной инфраструктуры. Это участники платежного рынка, от которых зависит работа платежных систем и проведение безналичных расчетов.

К ним относятся:

операторы платежных систем, устанавливающие правила работы таких систем;

участники платежных систем;

расчетные банки;

технологические операторы платежных услуг, обеспечивающие технологическую обработку платежных операций.

Именно эти субъекты должны соблюдать требования законодательства о работе платежной инфраструктуры. НБУ проверяет, в частности, обеспечивают ли они непрерывность и надежность работы, надлежащую защиту информации и выполнение платежных операций.

Как изменится порядок проверок

НБУ предлагает уточнить три основных процедуры.

Годовой план проверок будет утверждать Правлением НБУ. Перед этим его должен согласовать Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры.

Уточнят правила внесения изменений в годовой план. Регулятор предлагает определить процедуру и список оснований, по которым можно будет корректировать уже утвержденный план.

Уточняют порядок планирования выездного мониторинга. Цель — сделать планирование и проведение проверок более упорядоченными, чтобы повысить надежность работы платежной инфраструктуры.

Как часто НБУ проводит выездные проверки

За действующим порядком плановый выездной мониторинг одного объекта оверсайта не может проводиться чаще раза в 36 месяцев. Для нового объекта первую плановую проверку можно проводить не ранее чем через шесть месяцев после внесения сведений о нем в Реестр платежной инфраструктуры. В то же время, НБУ может осуществлять и внеплановый выездной мониторинг. Поэтому трехлетний интервал касается именно плановых проверок и не означает, что регулятор не может проверить объект раньше при соответствующих основаниях.

Кого НБУ проверяет в 2026 году

На текущий год регулятор запланировал выездной мониторинг четырех объектов платежной инфраструктуры — по одному в каждом квартале:

I квартал — АО «А-БАНК»;

II квартал — ООО «ФК «ЭВО», работающее под брендом RozetkaPay;

III квартал — ООО «ЭйСи ДиСи Процессинг»;

IV квартал — ЧАО «Украинский процессинговый центр».

Во время мониторинга НБУ проверяет соблюдение законодательства и оценивает, достаточно ли принимают эти компании для непрерывной, надежной и эффективной работы платежной инфраструктуры. План был обнародован в конце декабря 2025 года.

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Будут ли проверять чаще

Сам по себе проект не означает, что выездные проверки участятся или что НБУ будет автоматически проверять больше компаний. В то же время, уточнение оснований для изменения плана может повлиять на то, как регулятор будет реагировать на обстоятельства, возникающие в течение года. Однако делать вывод об увеличении количества проверок без окончательного текста постановления и данных о его практическом применении преждевременно.

Замечания по проекту можно подать в НБУ до 4 ноября 2026 года. После завершения обсуждения регулятор должен разработать предложения и определиться с окончательной редакцией документа.

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