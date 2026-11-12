Нові правила бронювання: які підприємства можуть втратити статус критичних

В Україні посилили вимоги до підприємств, які претендують на статус критично важливих для економіки та життєдіяльності країни. Тепер бізнес має не лише відповідати фінансовим і галузевим критеріям, а й довести, що припинення його роботи завдасть шкоди державі. Про це повідомляє Мінекономіки.

В Україні посилили вимоги до підприємств, які претендують на статус критично важливих для економіки та життєдіяльності країни.

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Зміни до порядку визначення критичності уряд ухвалив 23 жовтня 2026 року, а 12 листопада міністерство роз'яснило етапи переходу на оновлені правила.

Які підприємства зможуть отримати статус

Для отримання або продовження статусу критично важливого підприємства бізнес повинен виконати дві додаткові умови.

По-перше, роботодавець має обґрунтувати, що зупинка його діяльності негативно вплине хоча б на один із напрямів:

обороноздатність держави;

життєзабезпечення населення;

роботу об'єктів критичної інфраструктури;

макрофінансову стійкість України.

По-друге, підприємство повинно працювати в одній із 13 визначених сфер.

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До переліку увійшли оборонно-промисловий та паливно-енергетичний комплекси, аварійно-рятувальні служби, добувна й переробна промисловість, будівництво, агровиробництво та продовольча безпека, транспорт і логістика, ІТ, зв'язок, банківська діяльність, охорона здоров'я та роздрібна торгівля.

Перелік можуть розширювати за поданням профільного центрального органу виконавчої влади або обласної військової адміністрації. Для цього необхідне погодження Координаційного центру з організації бронювання.

Наразі 90% державних органів, зокрема всі міністерства та обласні військові адміністрації, вже переглянули галузеві критерії. Координаційний центр погодив їх на двох засіданнях у встановлений десятиденний строк.

Решті держорганів запропонували доопрацювати документи. Після цього відповідні акти мають пройти державну реєстрацію протягом п'яти робочих днів і набудуть чинності.

Хто ризикує втратити бронювання

Після набрання чинності оновленими критеріями державні органи скасовуватимуть статус критично важливих підприємств, які отримали його за підставами, що більше не діють.

Водночас такі компанії зможуть одразу повторно подати документи за іншими чинними критеріями.

Для підприємств, вимоги до яких не змінилися, процедура залишається стандартною. Вони повинні звертатися до профільного міністерства або ОВА за два-три місяці до завершення строку дії статусу.

Окремі вимоги встановлено для підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів.

До 10 листопада 2026 року вони мали привести обсяги бронювання у відповідність до квоти 95%. При цьому необхідно зберегти бронювання працівників, які безпосередньо забезпечують виробничі процеси та аварійно-відновлювальні роботи.

Якщо підприємство порушує встановлену квоту понад 10 робочих днів, це може стати підставою для скасування статусу критичності.

Щоб уникнути перерв у роботі бізнесу, уряд підготував проєкт акта про перехідний період.

Документ передбачає автоматичне продовження до 1 лютого 2027 року статусу критичності підприємств, строк дії якого завершується в листопаді або грудні 2026 року.

Однак наразі йдеться саме про проєкт, а не остаточно ухвалене рішення.

Як змінювалися вимоги

Як раніше писав «Мінфін», у 2026 році уряд уже переглядав правила бронювання. Зокрема, зарплатний критерій для більшості заброньованих працівників підвищили до трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн на місяць. Для підприємств на прифронтових територіях передбачили окремий поріг — 21 618 грн.

Також змінили порядок обліку працівників, які працюють за сумісництвом або мають право на відстрочку за іншими підставами. Такі працівники можуть враховуватися в межах квоти бронювання лише на одному підприємстві.

Чергове посилення правил означає, що для бізнесу відповідності формальним показникам уже недостатньо. Компаніям доведеться підтверджувати значення своєї діяльності для економіки, оборони чи забезпечення населення. Для підприємств, які не зможуть виконати оновлені вимоги, виникає ризик втрати статусу критичності та пов'язаного з ним права бронювати працівників.