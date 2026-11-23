Як повідомляє Reuters, публічний дебют Anthropic на фондовому ринку знову привернув увагу до банкрутства криптобіржі FTX та рішення її ліквідаторів продати частку в розробнику штучного інтелекту ще у 2024 році. Тоді продаж приніс конкурсній масі приблизно $1,34 млрд, однак за ціною закриття акцій Anthropic у перший день торгів цей пакет оцінювався б приблизно у $43,3 млрд. Таким чином, потенційна вартість активу виявилася приблизно у 32 рази вищою за фактичну виручку від його реалізації.

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Ця історія знову поставила питання про те, чи не надто рано конкурсна команда FTX позбулася перспективних активів, а також про те, наскільки справедливим є механізм повернення грошей постраждалим клієнтам біржі, які втратили доступ до криптовалют під час її краху.

Як FTX втратила потенційно десятки мільярдів доларів

FTX та пов'язана з нею Alameda Research інвестували близько $500 млн в Anthropic у 2021−2022 роках. На початковому етапі ця інвестиція забезпечила приблизно 13,56% акцій компанії, але після наступних раундів фінансування частка розмилася. На момент підготовки до продажу у 2024 році FTX володіла приблизно 7,8% Anthropic.

Після банкрутства криптобіржі у листопаді 2022 року цей пакет став одним із активів, які конкурсна команда мала реалізувати для повернення коштів кредиторам. У лютому 2024 року суд дозволив продаж акцій.

У березні FTX реалізувала приблизно 29,5 млн акцій за $884 млн. У травні-червні було продано решту близько 15 млн акцій, що принесло ще понад $450 млн. Загальна сума продажу становила близько $1,34 млрд.

Серед покупців були інвестиційні фонди, зокрема структури, пов'язані з Абу-Дабі, Jane Street та G Squared.

На той момент продаж розглядався як успішна операція конкурсної маси: початкові $500 млн інвестиції перетворилися приблизно на $1,34 млрд, що дозволило отримати прибуток і направити гроші на погашення вимог кредиторів.

Однак після IPO Anthropic 19 листопада 2026 року ця операція виглядає зовсім інакше.

За розрахунками Decrypt, на основі ціни закриття акцій Anthropic у перший день торгів — $97,17 — пакет, який раніше належав FTX, міг би коштувати приблизно $43,28 млрд. За ціною першої угоди на біржі — $111,50 — його теоретична вартість могла досягти $49,66 млрд.

Це не означає, що конкурсна маса могла гарантовано отримати саме такі гроші. Розрахунок не враховує подальше розмивання частки внаслідок нових раундів фінансування, обмеження на продаж акцій, можливі податки та вплив реалізації такого великого пакета на котирування. Але IPO зробило різницю між фактичним продажем та потенційною вартістю активу дуже наочною.

Скільки грошей FTX повернула кредиторам

Банкрутство FTX стало одним із найбільших у криптоіндустрії. Після краху біржі у 2022 році її клієнти та інші кредитори заявляли вимоги на мільярди доларів.

У жовтні 2024 року суд затвердив план реструктуризації, який передбачав повернення кредиторам від $14,7 млрд до $16,5 млрд. За оцінкою FTX, цього вистачало, щоб виплатити більшості клієнтів щонайменше 118% від суми їхніх дозволених вимог, розрахованих у доларовому еквіваленті на момент банкрутства у листопаді 2022 року.

Це принципова деталь: компенсації прив'язали до вартості активів на момент краху біржі, а не до їхньої нинішньої ринкової ціни. Тому клієнти, які зберігали на FTX Bitcoin, Ethereum чи інші криптовалюти, не отримують назад еквівалент кількості монет, яку вони мали до банкрутства. Вони отримують грошову компенсацію, розраховану за історичною оцінкою вимог, з відповідними виплатами за затвердженим планом.

Для багатьох кредиторів це означає формальне повернення понад 100% доларового балансу на момент краху, але не відновлення реальної вартості їхнього криптовалютного портфеля за нинішніми цінами.

Чому ліквідатори також опинилися під критикою

Рішення продати Anthropic було ухвалене в умовах банкрутства, коли конкурсна маса мала відновити ліквідність та забезпечити виплати кредиторам. Ліквідатори аргументували продаж необхідністю конвертувати активи в гроші та зменшити ризики, пов'язані з волатильними інвестиціями.

Проте сама процедура банкрутства FTX також стала предметом критики через масштаб витрат на юридичні послуги, консультантів та управління процесом. За даними Bloomberg Law, на початку 2025 року затверджені судом гонорари та витрати у справі наближалися до $1 млрд. Значна частина коштів припадала на юридичні фірми, консультантів та інші структури, залучені до реструктуризації.

Серед претензій кредиторів та спостерігачів — високі ставки консультантів, тривалість процедури та питання конфлікту інтересів щодо юридичних фірм, які працювали з FTX до банкрутства і після нього.

Критика також стосується контрасту між масштабом фінансових втрат клієнтів, витратами на процедуру банкрутства та розкішним способом життя керівників криптобіржі до її краху. Водночас витрати конкурсної маси на юридичні послуги та особисті витрати колишнього керівництва — це різні категорії, які не слід змішувати.

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Сэм Бэнкман-Фрід відбуває 25-річний термін і шукає помилування

Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід, який був засуджений за фінансове шахрайство та привласнення коштів клієнтів, відбуває 25-річний тюремний термін. У червні 2026 року апеляційний суд США залишив вирок у силі, відхиливши його спробу оскаржити засудження.

Бенкман-Фрід продовжує шукати можливості помилування від президента США Дональда Трампа. Водночас у січні 2026 року Трамп заявляв The New York Times, що не планує помилувати колишнього керівника FTX.

IPO Anthropic стало ще одним нагадуванням про те, наскільки значними можуть бути втрати від примусового продажу активів у межах банкрутства. Але оцінювати рішення ліквідаторів виключно за нинішньою ціною акцій також некоректно: у 2024 році вони діяли в умовах юридичних обмежень, необхідності забезпечити виплати та невизначеності щодо майбутньої оцінки Anthropic.

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