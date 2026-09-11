Anthropic виявила військове використання Claude у Ємені, Китаї та Росії

Компанія Anthropic, розробник ШІ-моделі Claude, повідомила про нові випадки її використання у військових цілях. Серед них — діяльність групи на півночі Ємену, яка застосовувала Claude Code під час розробки систем для ракетної програми.

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За даними Anthropic, група використовувала Claude як інструмент для інженерної роботи над програмним забезпеченням. Компанія не стверджує, що розроблені системи були успішно введені в експлуатацію, однак зафіксувала випробування одного з розроблених апаратів, яке, ймовірно, завершилося невдало.

Anthropic виявила й інші випадки

Єменський випадок став одним із шести епізодів, пов'язаних із розробкою звичайних озброєнь, які Anthropic виявила та припинила за останній рік. Компанія також повідомила про зловживання Claude з боку груп у Китаї та Росії.

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Окремо Anthropic зафіксувала використання Claude для військової розвідки, аналізу відкритих даних про військові системи та роботи з постачанням товарів подвійного призначення.

Компанія заявила, що заблокувала пов'язані з цими операціями акаунти, посилила системи виявлення зловживань і передала відповідну інформацію державним та приватним партнерам.