Американська компанія Anthropic, розробник штучного інтелекту Claude, залучила $81,3 млрд під час первинного публічного розміщення акцій (IPO), встановивши новий рекорд фондового ринку. Ще $26 млрд компанія залучила через приватне розміщення. Загальна сума становила $107,3 млрд. Про це повідомляє Bloomberg .

Anthropic розмістила 980 млн акцій класу А за ціною $83 за папір.

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Найбільше IPO в історії

Anthropic розмістила 980 млн акцій класу, А за ціною $83 за папір. Це вище за початковий ціновий діапазон у $70−78.

Попит інвесторів на акції майже всемеро перевищив пропозицію.

Згідно з офіційним повідомленням Anthropic, із загальної кількості розміщених акцій:

956,4 млн продала сама компанія;

23,6 млн реалізували чинні акціонери, зокрема семеро співзасновників.

За результатами розміщення ринкова оцінка Anthropic становила близько $1,5 трлн.

Google, Microsoft та Nvidia інвестували мільярди

Паралельно з IPO Anthropic залучила ще $26 млрд у межах приватного розміщення акцій.

Серед інвесторів — Google, Microsoft, AMD та Nvidia.

За інформацією Bloomberg, Nvidia планує придбати акції Anthropic на $10 млрд.

Загальний обсяг залучених коштів від IPO та приватного розміщення досяг $107,3 млрд.

Anthropic перевершила рекорд SpaceX

За обсягом залучених коштів без урахування приватного розміщення Anthropic перевершила попередній рекорд SpaceX, яка у червні 2026 року залучила $75 млрд під час IPO без урахування додаткової емісії на $10 млрд.

За оцінкою Bloomberg, із капіталізацією близько $1,5 трлн Anthropic увійде до 15 найдорожчих публічних компаній світу.

Коли почнуться торги акціями

Акції Anthropic мають розпочати торгуватися на американській біржі Nasdaq у четвер, 19 листопада 2026 року, під тикером ANT.

Завершення розрахунків за IPO заплановане на 20 листопада.

Крім того, компанія надала андеррайтерам 30-денний опціон на придбання додаткових 147 млн акцій.

Anthropic стала першою серед провідних розробників передових моделей штучного інтелекту, яка вийшла на публічний фондовий ринок. Її розміщення стало одним із ключових індикаторів інтересу інвесторів до сектору ШІ.