BlackRock запустила новий біткоїн-ETF, аналітики очукують падіння BTC до $50 000: що нового

BlackRock запустила новий біткоїн-ETF із покритими кол-опціонами для генерації щомісячного доходу

Інвестиційна компанія BlackRock розширює лінійку своїх криптопродуктів. На американську біржу Nasdaq було виведено новий фонд — iShares Bitcoin Premium Income ETF (тикер: BITA). Особливість цього інструменту полягає в тому, що він поєднує пряму експозицію на спотову ціну першої криптовалюти з активною стратегією продажу покритих кол-опціонів (covered calls).

Згідно з описом продукту, BITA розроблений для інвесторів, які прагнуть отримувати регулярний щомісячний дохід, зберігаючи при цьому участь у висхідному тренді біткоїна, але з потенційно нижчим рівнем волатильності порівняно з чистим активом.

Для реалізації заявленої стратегії портфель BITA складається безпосередньо з фізичного біткоїна, а також акцій флагманського спотового фонду BlackRock — iShares Bitcoin Trust (IBIT).

Додаткова прибутковість генерується так:

Фонд здійснює активний продаж кол-опціонів, де базовим активом виступають переважно акції IBIT, а в окремих випадках — ширші індекси біткоїн-ETP.

Цільовий орієнтир для позицій із покритими колами встановлено на рівні 25−35% від загального обсягу активів під управлінням.

Ключові характеристики BITA:

Комісія за управління (Management Fee) становить 0,65% річних.

Бенчмарк ринку — CME CF Bitcoin Reference Rate.

Надійність та зберігання активів забезпечують Coinbase та BNY Mellon.

Станом на 15 червня 2026 року обсяг чистих активів фонду становив $10 649 844, чиста вартість активів (NAV) на одну акцію складала $53,25, а в обігу перебувало 200 000 акцій. Дані щодо історичної дохідності наразі відсутні, оскільки продукт є новим.

BlackRock розглядає чотири базові сценарії роботи BITA відносно IBIT. Опціонна стратегія фонду може пом’якшити збитки під час падіння біткоїна та забезпечити кращу дохідність за умов бокового чи помірно висхідного ринку. Однак у разі різкого ралі біткоїна потенціал зростання BITA може виявитися обмеженим.

У BlackRock окремо застерігають інвесторів: хоча продаж опціонів дає регулярний грошовий потік, фонд залишається вразливим до глибоких ринкових просідань. У періоди екстремальної волатильності біткоїна накопичених премій може виявитися недостатньо для повного покриття капітальних збитків.

Місяць після лістингу: обсяг торгів спотовими HYPE-ETF наблизився до $900 млн

Новий сектор спотових HYPE-ETF демонструє впевнений старт. Лише за перший місяць із моменту запуску сукупний обсяг торгів цими інструментами впритул наблизився до позначки у $900 мільйонів. При цьому чистий приплив капіталу у фонди від провідних емітентів — 21Shares, Bitwise та Grayscale — сукупно склав $153 мільйони. Про це повідомляє Forklog.

Близько 97% усіх торгових комісій Hyperliquid автоматично спрямовуються до спеціалізованого фонду підтримки. Таке рішення створює постійний механізм зворотного викупу (buyback) активу: що вищою є активність користувачів на біржі, то більшим стає прямий ринковий попит на токен HYPE.

Крім того, інвесторів приваблює можливість пасивного заробітку. Усі три діючі ETF-фонди підтримують функцію стейкінгу, пропонуючи базову дохідність на рівні 2,25% річних.

Наразі в смарт-контрактах для стейкінгу вже заблоковано 434 мільйони HYPE. Цей обсяг становить рекордні 45% від усієї доступної ринкової пропозиції токена, що суттєво знижує тиск продавців на відкритому ринку.

Непрямим драйвером для зростання криптоекосистеми став нещодавній вихід аерокосмічної компанії SpaceX на традиційний фондовий ринок.

У день проведення IPO компанії Ілона Маска на децентралізованій платформі Hyperliquid зафіксували аномальний сплеск ліквідності: добовий обсяг торгів безстроковим контрактом на акції SpaceX (тикер: SPCX) злетів до $1,4 млрд. Цей дериватив миттєво згенерував близько 30% від усієї активності всередині екосистемного сегмента HIP-3.

На тлі високої торговельної активності та стабільного припливу інституційного капіталу через ETF-структури, токен HYPE утримує міцні ринкові позиції та торгується в районі $73,12.

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Wintermute: Поточне ралі крипторинку — лише відскок, біткоїн може впасти до $50 000

Аналітики маркетмейкера Wintermute вважають поточне відновлення криптовалютного ринку тимчасовим технічним відскоком. За їхніми словами, індустрія перейшла у фазу консолідації після нещодавнього масштабного падіння, а повноцінний розворот тренду неможливий без повернення великого капіталу.

Зазначається, що інституційні інвестори не поспішають повертатися на ринок. Спотові біткоїн-ETF фіксують відтоки коштів, випуск стейблкоїнів сповільнюється, а обсяг активів у цифрових інвестиційних продуктах (DAT) обвалився з $220 млрд до $140 млрд.

Попередній спад ринку (коли біткоїн втратив 14% за тиждень) був викликаний не просто продажами великих гравців, а погіршенням макроекономічних настроїв через страх перед новою хвилею інфляції. Натомість поточне полегшення принесли стабільні дані щодо інфляції в США та деескалація на Близькому Сході.

Експерти заявили, що рівень трохи нижче $60 000 є привабливим для довгострокових інвесторів, проте дно корекції ще не сформоване. У Wintermute допускають повторне падіння біткоїна до $50 000 перед початком нового циклу зростання.

Головним короткостроковим драйвером для ринку стане засідання ФРС США. Якщо регулятор пом'якшить риторику на тлі падіння цін на нафту та сповільнення базової інфляції — крипторинок отримає підтримку. Якщо ж сигнали будуть жорсткими, відновлення швидко зупиниться.

На помент написання новини ціна біткоїна становить 65 460. За добу актив втратив 1,25%, але за тиждень зріс на 6%.

Coinbase та AWS запустили протокол x402 для монетизації ШІ-трафіку

Криптобіржа Coinbase у співпраці з Amazon Web Services (AWS) інтегрували відкритий платіжний протокол x402. Рішення, що працює через сервіси AWS CloudFront та AWS WAF, дозволяє вебвидавцям і постачальникам API приймати автоматичні платежі від ШІ-агентів. За оцінками компаній, це потенційно може охопити близько чверті всього інтернету.

На старті підтримується стейблкоїн USDC у мережі Base, проте архітектура протоколу дозволяє підключати інші блокчейни, криптоактиви та традиційні фіатні системи. Окрім оплати за окремий запит, доступні мікроплатежі, підписки та оплата за фактом використання.

Раніше власники сайтів зазвичай блокували ботів штучного інтелекту або давали їм безкоштовний доступ. Тепер ШІ-агенти стають повноцінними платниками. Сервіси AWS дозволяють ідентифікувати ШІ-агента та перевірити його платоспроможність ще до передачі контенту.

Після запуску Coinbase передала x402 під управління спеціального фонду у складі Linux Foundation. До засновників фонду також увійшли AWS та понад 20 інших компаній із технологічного та фінансового секторів.

Для розширення екосистеми Coinbase додатково представила два каталоги: x402 Bazaar (каталог сервісів із підтримкою протоколу) та Agentic Market (база перевірених сервісів для ШІ-застосунків). Інтеграція дозволяє власникам ресурсів монетизувати ШІ-трафік «з коробки», без зміни наявної інфраструктури.