Касові видатки загального фонду державного бюджету України за січень-жовтень 2026 року становили 3,6 трлн грн. Із цієї суми 2,17 трлн грн, або 60,3%, спрямували на безпеку й оборону. Водночас виконання бюджетного плану за видатками за цей період становило 95%, що означає недофінансування запланованих витрат на 192 млрд грн. Депутатка Ніна Южаніна звернула увагу на необхідність пояснити, які саме бюджетні видатки залишилися невиконаними.

В Україні зберігається гострий дефіцит працівників, зокрема у виробництві, медицині, автомобільній сфері та торгівлі. Навіть зарплати понад 60 тис. грн не завжди допомагають роботодавцям знайти потрібних фахівців. На окремі вакансії припадає в середньому менше одного відгуку. Про це свідчить дослідження OLX Робота за жовтень 2026 року.