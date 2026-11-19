Топ-5 новин за четвер: недофінансування бюджету, дефіцитні професії та активність на мінімумі
Держбюджет недофінансували на 192 млрд грн: депутатка вимагає пояснень від Мінфіну
Касові видатки загального фонду державного бюджету України за січень-жовтень 2026 року становили 3,6 трлн грн. Із цієї суми 2,17 трлн грн, або 60,3%, спрямували на безпеку й оборону. Водночас виконання бюджетного плану за видатками за цей період становило 95%, що означає недофінансування запланованих витрат на 192 млрд грн. Депутатка Ніна Южаніна звернула увагу на необхідність пояснити, які саме бюджетні видатки залишилися невиконаними.
Зарплати до 61,5 тисячі гривень, а охочих працювати немає: які професії стали дефіцитними в Україні
В Україні зберігається гострий дефіцит працівників, зокрема у виробництві, медицині, автомобільній сфері та торгівлі. Навіть зарплати понад 60 тис. грн не завжди допомагають роботодавцям знайти потрібних фахівців. На окремі вакансії припадає в середньому менше одного відгуку. Про це свідчить дослідження OLX Робота за жовтень 2026 року.
Ділова активність в Україні впала до мінімуму за понад три роки: що відбувається з бізнесом
Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) в Україні у жовтні 2026 року знизився до -0,24 проти -0,21 у вересні. Це найнижчий показник із березня 2023 року. Водночас майже 88% підприємств не планують розширювати діяльність протягом наступних двох років. Про це свідчать результати 54-го щомісячного опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), проведеного серед 467 підприємств.
«НІБУЛОН» пропонує запустити річкові перевезення в Києві: 79 пасажирів і швидкість до 65 км/год
Судноплавна компанія «НІБУЛОН» запропонувала відновити пасажирські перевезення Дніпром у Києві, щоб створити альтернативний спосіб сполучення між правим і лівим берегами столиці в умовах воєнних загроз для мостової інфраструктури. Про це повідомляє Forbes Україна.
Чи можна успадкувати житловий сертифікат за зруйноване житло: роз'яснення Мін'юсту
Українці можуть успадкувати право на компенсацію за житло, знищене внаслідок російської агресії, навіть якщо померлий власник не встиг отримати або використати житловий сертифікат. Однак для цього необхідно офіційно оформити спадщину. Про це повідомляє Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.
Коментарі