Судноплавна компанія «НІБУЛОН» запропонувала відновити пасажирські перевезення Дніпром у Києві, щоб створити альтернативний спосіб сполучення між правим і лівим берегами столиці в умовах воєнних загроз для мостової інфраструктури. Про це повідомляє Forbes Україна.

Скільки суден «НІБУЛОН» може надати Києву

У компанії заявляють про готовність використати власний флот для організації річкового сполучення в Києві. Однак у публічному повідомленні не уточнюється, скільки саме суден «НІБУЛОН» може виділити для столичних маршрутів, чи всі вони перебувають у технічно готовому стані та де зараз базуються.

Відомі характеристики суден «НІБУЛОН Експрес», які компанія використовувала для пасажирських перевезень:

79 пасажирів — максимальна місткість одного судна;

65 км/год — максимальна швидкість;

до 500 км — дальність плавання без дозаправлення.

Таким чином, одне судно за максимального завантаження могло перевозити до 79 людей за рейс. Але фактична пропускна здатність майбутнього маршруту в Києві залежатиме від кількості залучених суден, частоти рейсів, розташування причалів та інших умов.

Де «НІБУЛОН» уже запускав пасажирські перевезення

У 2017 році компанія відновила пасажирське судноплавство Дніпром і Південним Бугом. Зокрема, працювали маршрути:

Нова Каховка — Херсон — Гола Пристань;

Миколаїв — Вознесенськ;

Миколаїв — Очаків — Кінбурнська коса.

Під час повномасштабної війни компанія також організувала перевезення Дністровським лиманом між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.

За даними «НІБУЛОНу», за перші місяці відновлених перевезень послугами річкового транспорту скористалися понад 20 тис. пасажирів.

Рейси на півдні України працювали до 2025 року. Їх припинили через наближення маршрутів до лінії фронту та безпекові ризики.

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Чому для запуску річкового транспорту недостатньо лише суден

У «НІБУЛОНі» наголошують, що організація пасажирських перевезень потребує комплексної інфраструктури. Під час реалізації попередніх проєктів компанія не лише залучала судна, а й забезпечувала необхідні судноплавні глибини, розвивала причали, формувала маршрути та співпрацювала з місцевими громадами.

Для Києва також необхідно визначити місця посадки й висадки пасажирів, маршрути, графік руху, умови безпеки та погодити роботу річкового транспорту з міською владою й відповідними службами.

Крім того, на тлі повномасштабної війни цивільне судноплавство Дніпром має враховувати безпекові обмеження. Тому пропозиція компанії наразі є ініціативою щодо можливого відновлення сполучення, а не оголошенням про запуск регулярних рейсів.

У «НІБУЛОНі» вважають, що досвід відновлення пасажирського транспорту на півдні України може бути використаний і в столиці, де річкові маршрути стали б додатковою транспортною альтернативою мостам через Дніпро.

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