На тлі масштабного падіння крипторинку дедалі важливішим стає питання токеноміки — зокрема того, яку частину доходів криптопроєкти спрямовують на викуп власних монет, їх спалювання або виплати власникам токенів. Аналітична платформа CryptoDiffer підрахувала , які криптопроєкти найактивніше викуповують власні токени

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними CryptoDiffer, найбільше коштів на викуп власного токена серед 13 проєктів із відповідними програмами спрямовує Hyperliquid.

За останні 30 днів протокол витратив на придбання HYPE $71,7 млн. Це більше, ніж сукупні витрати решти 12 проєктів, які становили $58,4 млн.

У перерахунку на річний темп викуп Hyperliquid дорівнює приблизно 5,3% ринкової капіталізації токена. Водночас найінтенсивнішу програму викупу відносно капіталізації має Pump — близько 19% на рік.

Які криптопроєкти найактивніше викуповують власні токени

За оцінкою CryptoDiffer, Lido та Curve забезпечують темп викупу на рівні близько 10% ринкової капіталізації на рік. Натомість у Chainlink і NEAR цей показник становить менш як 1%.

Деякі великі DeFi-протоколи поки не використовують цей механізм. Наприклад, Aave не здійснював викупів після призупинення програми 19 квітня. У Morpho механізм спрямування частини комісій на користь власників токена також залишається вимкненим.

Це показує, що навіть прибуткові криптопроєкти по-різному підходять до розподілу доходів: одні спрямовують частину коштів на підтримку власного токена, інші залишають їх у розпорядженні протоколу або використовують для розвитку екосистеми.

Скільки токенів спалюють великі блокчейни

Окремо CryptoDiffer порівняв механізми спалювання токенів у великих блокчейн-мережах. На відміну від викупу, коли проєкт купує власні монети на відкритому ринку, спалювання передбачає остаточне вилучення токенів з обігу.

Найбільший результат у наведеному порівнянні показав Tron: за 30 днів мережа спалила TRX на $23,9 млн. Це відповідає приблизно 1% її ринкової капіталізації в річному перерахунку.

Для порівняння, Solana за той самий період спалила токенів SOL лише на $1,35 млн. Для мережі з капіталізацією близько $43 млрд це становить приблизно 0,04% на рік.

Отже, великі блокчейни можуть мати суттєво різні моделі управління пропозицією власних токенів. Сам факт спалювання комісій ще не означає, що їхня кількість скорочується швидше, ніж зростає через емісію нових монет.

Чому скорочення кількості токенів важливе для крипторинку

Викуп і спалювання токенів — два механізми, за допомогою яких криптопроєкти можуть впливати на пропозицію своїх активів.

Під час викупу протокол або компанія використовує власні доходи чи резерви, щоб придбати токени на ринку. Якщо куплені монети згодом спалюють або надовго вилучають з обігу, доступна для торгівлі пропозиція зменшується.

Спалювання працює інакше: певна кількість монет безповоротно виводиться з обігу. Це може відбуватися автоматично — наприклад, через механізм спалювання частини транзакційних комісій.

Для власників токенів такі механізми важливі з кількох причин. По-перше, скорочення пропозиції за незмінного попиту може створювати дефіцитність активу. По-друге, викуп на відкритому ринку формує додатковий попит на токен. По-третє, спрямування доходів протоколу на викуп або виплати власникам може зробити економічну модель проєкту зрозумілішою для інвесторів.

Однак зменшення кількості монет саме по собі не гарантує зростання їхньої ціни. Якщо попит падає швидше, ніж скорочується пропозиція, токен може дешевшати. Крім того, необхідно враховувати майбутню емісію, розблокування токенів команди та інвесторів, а також те, чи справді викуплені монети вилучаються з обігу.

Читайте також: Біткоїн впав нижче $65 тисяч: аналітики оцінюють ризики подальшого обвалу

Крипторинок втрачає понад 13% за тиждень

Питання токеноміки набуває особливого значення на тлі поточного спаду цифрових активів. За останній тиждень широкий ринок, до якого входять 20 найбільших криптовалют, втратив понад 13%.

Bitcoin за цей період також подешевшав приблизно на 13% і торгується поблизу $64 500. За даними CoinMarketCap, 16 листопада BTC завершив торги на рівні близько $64 856, тоді як тижнем раніше коштував майже $73 720.

За таких умов інвестори звертають увагу не лише на технологічні можливості криптопроєктів, а й на те, як вони розподіляють доходи та управляють пропозицією власних токенів. Регулярні викупи й спалювання можуть бути одним із чинників підтримки активу під час спаду, але не здатні самостійно компенсувати масштабний відтік капіталу з ринку.

Як ми писали: Понад $1 млрд ліквідацій і перекази біткоїнів компанією Трампа: чому крипторинок пішов униз