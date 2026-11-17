Після закриття міжбанку у вівторок, 17 листопада, курс долара подешевшав на 12 копійок у купівлі і на 10 у продажу. Тоді як курс євро знизився на 15 копійок у купівлі та на 12 — у продажу.
17 листопада 2026, 17:54
Долар і євро другий день поспіль дешевшають на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 17 листопада
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Закриття 17 листопада
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Зміни
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45,29/45,32
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45,17/45,22
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12/10
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49,80/49,82
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49,65/49,70
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15/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,27−45,92 грн. Євро купують за 49,89 грн, а продають за 50,78 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,75−46,00, євро — 50,55−50,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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