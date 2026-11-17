Національний банк України встановив офіційний курс долара на середу, 18 листопада 2026 року, на рівні 45,3436 грн. Американська валюта подешевшала приблизно на 5 копійок. Євро втратив близько 13 копійок — його курс становитиме 49,8561 грн. Про це свідчать дані НБУ.
17 листопада 2026, 17:07
Долар і євро знову дешевшають: Офіційний курс валют на середу
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Таким чином, гривня зміцнилася щодо обох валют. Найбільше за день подешевшав євро.
Що відбувається з курсом
Офіційний курс долара продовжив зниження після того, як 17 листопада американська валюта подешевшала приблизно на 4 копійки.
Євро також зберігає тенденцію до здешевлення. За два дні, з 16 до 18 листопада, його офіційний курс знизився приблизно на 37 копійок — із 50,2220 до 49,8561 грн.
Водночас офіційні курси НБУ відрізняються від готівкових курсів купівлі та продажу валюти в банках і обмінниках, які встановлюють власні котирування.
Джерело: Мінфін
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