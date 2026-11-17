Національний банк України встановив офіційний курс долара на середу, 18 листопада 2026 року, на рівні 45,3436 грн. Американська валюта подешевшала приблизно на 5 копійок. Євро втратив близько 13 копійок — його курс становитиме 49,8561 грн. Про це свідчать дані НБУ.

Національний банк України встановив офіційний курс долара на середу, 18 листопада 2026 року, на рівні 45,3436 грн

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Таким чином, гривня зміцнилася щодо обох валют. Найбільше за день подешевшав євро.

Що відбувається з курсом

Офіційний курс долара продовжив зниження після того, як 17 листопада американська валюта подешевшала приблизно на 4 копійки.

Євро також зберігає тенденцію до здешевлення. За два дні, з 16 до 18 листопада, його офіційний курс знизився приблизно на 37 копійок — із 50,2220 до 49,8561 грн.

Водночас офіційні курси НБУ відрізняються від готівкових курсів купівлі та продажу валюти в банках і обмінниках, які встановлюють власні котирування.