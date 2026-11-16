Біткоїн впав нижче $65 тисяч: аналітики оцінюють ризики подальшого обвалу

Біткоїн після масштабного розпродажу опустився нижче $65 тисяч, а під час торгів 15 листопада його вартість падала приблизно до $62 тисяч — найнижчого рівня за останні чотири місяці. Згодом криптовалюта частково відіграла втрати, однак ризики нового падіння залишаються високими. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланням на ринкові дані.

Біткоїн впав нижче $65 тисяч

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У понеділок, 16 листопада, біткоїн торгувався поблизу $65 тисяч. За даними The Wall Street Journal, його вартість становила близько $64 825.

За останній тиждень найбільша криптовалюта втратила приблизно 14% вартості. Розпродаж також зачепив Ethereum та інші цифрові активи.

Чому падає біткоїн

Основною причиною зниження стало погіршення настроїв на світових фінансових ринках. Інвестори скорочують вкладення в ризикові активи на тлі зміцнення долара, зростання дохідності американських державних облігацій та очікувань жорсткішої монетарної політики Федеральної резервної системи США.

Після сильніших, ніж очікувалося, показників інфляції у США учасники ринку почали закладати у ціни нове підвищення процентних ставок ФРС.

Високі ставки підвищують привабливість доларових інструментів і знижують інтерес до активів із високим рівнем ризику, зокрема криптовалют.

Додатковий тиск створив відплив коштів зі спотових біткоїн-ETF у США.

За даними The Block, протягом семи торгових сесій до 13 листопада інвестори вивели з таких фондів близько $1,91 млрд.

Падіння посилили масові ліквідації позицій трейдерів, які використовували кредитне плече. За даними CoinGlass, протягом однієї доби вихідних обсяг ліквідацій на крипторинку перевищив $2 млрд, із яких близько $1,68 млрд припало на довгі позиції.

Як злам Binance вплинув на ринок

Ще одним чинником нестабільності став масштабний злам Binance наприкінці жовтня.

Внаслідок хакерської атаки з гарячого гаманця біржі викрали криптоактиви приблизно на $6,3 млрд. Binance повідомила, що покриє втрати за рахунок власних коштів, і почала відновлювати резерви.

Інцидент посилив занепокоєння інвесторів щодо безпеки централізованих криптовалютних платформ.

Крім того, викрадені активи потенційно можуть створювати додатковий тиск на ринок у разі їх продажу зловмисниками. Водночас значну частину викрадених коштів вдалося заморозити, а підтверджених даних про масовий продаж саме цих активів під час останнього обвалу немає.

Співзасновник Binance Чанпен Чжао 15 листопада також заперечив повідомлення про те, що сама біржа продавала криптовалюту на тлі падіння цін.

Чи можливе відновлення біткоїна

Після падіння приблизно до $62 тисяч біткоїн продемонстрував спробу відновлення та повернувся до району $65 тисяч.

Із погляду технічного аналізу така динаміка може свідчити про формування локальної підтримки, однак поки не підтверджує завершення спадного тренду.

Серед потенційних сигналів послаблення тиску продавців — формування дивергенції індикатора MACD, коли ціна оновлює мінімуми, а показники імпульсу перестають їх підтверджувати. Проте цей сигнал потребує підтвердження подальшими торгами.

Окрему увагу аналітики приділяють собівартості придбання біткоїнів різними групами інвесторів.

За оцінками на 15 листопада, середня ціна придбання монет короткостроковими власниками становила близько $74,7 тисячі, а середня реалізована ціна всіх біткоїнів — приблизно $53,7 тисячі.

Таким чином, біткоїн уже торгується нижче середньої ціни придбання короткострокових інвесторів, але залишається вище загальної реалізованої собівартості ринку.

Історично перебування нижче окремих показників собівартості іноді передувало відновленню, проте ці рівні не гарантують швидкого зростання.

Чи може ціна впасти до $35−40 тисяч

Найближчим важливим рівнем підтримки аналітики називають $60 тисяч.

За оцінкою представників крипторинку, яку наводить Bloomberg, ця позначка вже неодноразово стримувала падіння біткоїна. Однак упевнений прорив нижче може спричинити нову хвилю продажів.

У такому випадку наступним орієнтиром стане район $57−58 тисяч — поблизу мінімумів літа 2026 року.

За особливо негативного сценарію, якщо прискоряться ліквідації позицій і відплив капіталу, окремі технічні оцінки допускають падіння до $35−40 тисяч.

Від поточного рівня близько $65 тисяч це означало б додаткове зниження приблизно на 38−46%.

Проте такий сценарій залишається ризиковим припущенням, а не підтвердженим прогнозом. Для його реалізації знадобилося б подальше суттєве погіршення ринкових умов.

Нове масштабне падіння біткоїна могло б ще сильніше вдарити по альткоїнах, які зазвичай відзначаються вищою волатильністю. Додатковий тиск на ліквідність ринку також може збільшити ризики тимчасового відхилення окремих стейблкоїнів від їхньої цільової вартості, хоча такий розвиток подій не є неминучим.

Що відбувається на крипторинку

Як раніше писав «Мінфін», ще 14 листопада біткоїн опустився нижче 200-тижневої ковзної середньої, яка перебувала поблизу $68 тисяч. У попередніх ринкових циклах цей індикатор часто виступав довгостроковою підтримкою. Аналітик Material Indicators Кіт Алан тоді попереджав про ризик руху до $57,7 тисячі в разі подальшого погіршення технічної картини.

Окремим чинником невизначеності залишається ситуація навколо Binance. На початку листопада «Мінфін» аналізував наслідки зламу біржі, після якого клієнти за короткий проміжок часу вивели з платформи мільярди доларів.

За оцінкою Coinbase Institutional, для стабілізації ринку біткоїна важливо відновитися вище зони $66−68 тисяч, де зосереджена значна кількість раніше придбаних монет. Подальший рух залежатиме від потоків капіталу в ETF, очікувань щодо ставок ФРС і здатності покупців утримати район $60−62 тисяч. Поки що короткострокове відновлення не означає завершення загального падіння.