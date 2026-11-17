Наглядова рада АТ «Сенс Банк» ухвалила рішення про звільнення Олексія Ступака з посади голови Правління. Виконувати його обов'язки буде заступниця голови Правління Олена Зубченко. До призначення нового керівника вона суміщатиме обидві посади.

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У банку пояснили, що таке рішення має забезпечити безперервність корпоративного управління та стабільну роботу установи на період конкурсного відбору нового голови Правління.

Що відомо про попередні зміни в Сенс Банку

У серпні 2026 року після оприлюднення матеріалів НАБУ у справі «Форест Гамп» у банку почалися кадрові зміни. Тоді антикорупційні органи згадали серед фігурантів провадження голову Правління Олексія Ступака та голову Наглядової ради Миколу Гладишенка.

На початку вересня обов'язки голови Правління передали Олені Зубченко. Тоді ж банк повідомив про відсторонення від роботи посадовців, згаданих у матеріалах слідства.

У листопаді змінився і склад керівництва Наглядової ради: її головою обрали колишнього керівника ПриватБанку Герхарда Бьоша. Він заявив про намір посилити управлінську команду, приділити увагу комплаєнсу та прозорості рішень.