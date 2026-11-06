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6 листопада 2026, 9:25

Понад $1 млрд ліквідацій і перекази біткоїнів компанією Трампа: чому крипторинок пішов униз

Біткоїн продовжив падіння після короткочасного відновлення на тлі результатів проміжних виборів у США. За останні 24 години його вартість знизилася більш ніж на 6%, опустившись нижче $76 000. Весь приріст, отриманий після виборів, було втрачено. Загальна капіталізація криптовалютного ринку також скоротилася приблизно на 6%. Про це пише The Block.

Біткоїн продовжив падіння після короткочасного відновлення на тлі результатів проміжних виборів у США.
Біткоїн пішов нижче за $76 000
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Однією з головних причин розпродажу стало різке погіршення настроїв на американському фондовому ринку. Інвестори почали виходити з ризикових активів, зокрема технологічних акцій, що спричинило додатковий тиск на криптовалюти.

5 листопада біткоїн подешевшав приблизно на 6% — до $75 700. Внутрішньоденний мінімум становив $75 568. Ethereum за цей час втратив понад 7%.

Розпродаж акцій технологічних компаній потягнув за собою криптовалюти

Падіння криптовалют відбулося одночасно з масштабним розпродажем акцій американських технологічних компаній. Інвестори переглядали оцінки перспектив штучного інтелекту та майбутньої прибутковості масштабних інвестицій у дата-центри.

На момент підготовки матеріалу індекс Nasdaq знижувався приблизно на 4,7%, тоді як S&P 500 і Dow Jones втрачали близько 3%.

Особливо сильно постраждали компанії, пов'язані з майнінгом біткоїна та інфраструктурою штучного інтелекту. Акції Bitdeer і Keel Infrastructure втрачали близько 20%, а American Bitcoin — приблизно 17%. Котирування Coinbase і Strategy знижувалися приблизно на 10%.

Таким чином, криптовалютний ринок опинився під впливом загального погіршення апетиту інвесторів до ризику. Біткоїн, який раніше отримав підтримку від позитивних очікувань після виборів, не зміг утримати зростання.

Понад $1 млрд ліквідацій за добу

Падіння котирувань спровокувало масштабне примусове закриття позицій трейдерів, які торгували з кредитним плечем.

За даними CoinGlass, за останні 24 години обсяг ліквідацій на криптовалютному ринку досяг приблизно $1,09 млрд. Вони торкнулися близько 211 тис. трейдерів.

Лише за чотири години було примусово закрито позицій майже на $880 млн. Із цієї суми близько $819 млн припадало на довгі позиції (long), власники яких розраховували на подальше зростання криптовалют.

Масова ліквідація таких ставок посилила тиск продавців. Коли ціна активу падає, біржі автоматично закривають позиції трейдерів, яким не вистачає застави. Це створює додатковий продажний тиск і може прискорювати падіння ринку.

Компанія Трампа переказала понад 4 тис біткоїнів на криптобіржу

Додаткову увагу учасників ринку привернули операції Trump Media & Technology Group — компанії, пов'язаної з президентом США Дональдом Трампом.

За даними CoinDesk із посиланням на блокчейн-аналітику Arkham, пов'язані з Trump Media криптогаманці переказали на Crypto.com близько 4259 BTC. Йдеться про біткоїни, які раніше використовувалися як забезпечення конвертованих облігацій компанії.

Сам по собі переказ на біржу або до кастодіального сервісу не означає продажу криптовалюти. Раніше Trump Media вже здійснювала подібні транзакції, пояснюючи їх управлінням зберіганням активів або торговельною стратегією.

Водночас цього разу операція привернула особливу увагу через фінансові зобов'язання компанії. У документах, поданих до американського регулятора 2 листопада, Trump Media попередила, що власники її конвертованих облігацій можуть вимагати погашення 30 листопада. Якщо всі вони скористаються цим правом, компанії може знадобитися близько $1 млрд. У звітності також зазначено, що за недостатності інших джерел фінансування Trump Media може бути змушена продати біткоїни або інші цифрові активи.

Таким чином, потенційний продаж значного обсягу BTC компанією, пов'язаною з Трампом, міг посилити нервозність інвесторів. Проте наразі немає підтверджень, що переказані 4259 BTC були реалізовані на ринку або стали безпосередньою причиною падіння котирувань.

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Які перспективи біткоїна

У торговельній компанії Wintermute вважають, що оптимізм після американських виборів виявився короткочасним. На настрої інвесторів продовжують впливати макроекономічні ризики, інфляція, геополітична напруженість і невизначеність щодо майбутнього регулювання криптовалют у США.

Аналітики Wintermute назвали $73 000 і $68 000 наступними важливими ціновими рівнями, за якими варто стежити, якщо падіння продовжиться. Для поліпшення ринкових перспектив біткоїну необхідно впевнено повернутися вище $80 000 та закріпитися на цьому рівні.

Отже, криптовалютний ринок зіткнувся одночасно з кількома чинниками тиску: розпродажем технологічних акцій, ліквідацією мільярдних позицій із кредитним плечем і побоюваннями щодо можливого продажу великих запасів біткоїна.

Як ми писали: Біткоїн ризикує впасти нижче $76 000: здешевлення нафти не підтримало крипторинок

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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