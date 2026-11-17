Японська єна в минулий період продовжила знижуватися, пробившись за ключовий бар'єр і наблизившись до позначки 160, після чого дещо скоригувалася. Підтримкою на боці долара виступили опубліковані в США дані JOLTS за вересень: кількість вакансій у США зросла на 333 тис. до 7,5 млн за прогнозу близько 7,1 млн. Водночас кількість звільнень скоротилася, що вказувало на збереження стійкості американського ринку праці. Такі сильні дані посилили очікування жорсткої політики ФРС, тому дохідності 10-річних облігацій піднялися майже до 4,96%, а єна опинилася серед найслабших валют.

Після цього настала незначна корекція в парі на тлі перемоги демократів на проміжних виборах у США. Долар подешевшав. Ринок вирішив, що новий Конгрес стримуватиме бюджетні витрати адміністрації, тиск на американські облігації послабшає, і дохідності знизилися.

Однак тиск незабаром повернувся на тлі опублікованої статистики зайнятості в США за жовтень: кількість нових робочих місць поза сільськогосподарським сектором збільшилася на 165 тис. за прогнозу близько 65 тис. Рівень безробіття знизився до 4,1%.

Водночас імпульсний рух у парі спричинили заяви представників ФРС. Керуючий ФРС Крістофер Воллер окреслив можливість розгляду підвищення ставки одразу на 0,50 процентного пункту в грудні, якщо базова інфляція буде на рівні 0,3% або вище, а президентка ФРБ Далласа Лорі Логан заявила, що за збереження інфляційного тиску потрібні ще щонайменше два підвищення по 0,25 до можливої паузи в посиленні політики.

Пізніше Бюро статистики праці США опублікувало індекс споживчих цін за жовтень: споживчі ціни зросли на 0,4% за очікуваних 0,3%, базовий показник — на 0,3% за очікуваних 0,2%. Це вказувало на стійкість цінового тиску та відсутність переконливих свідчень повернення інфляції до цільового рівня ФРС у 2%. Дохідність дворічних казначейських облігацій США зросла до 4,867%, а десятирічних паперів піднялася до 5,113%, що підвищило привабливість доларових активів і посилило тиск на єну, оскільки розрив між дохідностями США та Японії зріс приблизно до 2,2 процентного пункту. Ймовірність підвищення ставки на найближчому засіданні ФРС досягла приблизно 85%.

Відступ ціни від недавніх піків почався після того, як заступник міністра фінансів Мімура попередив ринок, що рухи в парі занадто швидкі, і нагадав про літню інтервенцію, а міністерка фінансів Катаяма назвала рухи однобічними й різкими та пообіцяла відповідь у контакті з казначейством США.

Це поки дає змогу зберігати орієнтир на висхідний вектор, який досі не втратив своєї актуальності. Для підтвердження цього ціні необхідно втриматися в поточному діапазоні та закріпитися вище рівня 158,85, де очікується межа ключової зони підтримки з високою активністю покупців. Ретест цього рівня з подальшим відскоком від нього стане підтвердженням відновлення висхідного руху, який націлиться в область між 160,49−161,80.

Сигнал на скасування поточного сценарію буде отримано в разі пробою підтримки та подальшого виходу ціни нижче розворотного рівня на 157,91.

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