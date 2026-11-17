Уряд Португалії готує програму підтримки малозабезпечених сімей і мікропідприємств для придбання електромобілів. Домогосподарствам планують компенсувати близько 80% вартості автомобіля, але не більше €15 тис. Також передбачена окрема програма для бізнесу, за якою держава може покрити до 100% вартості електрокара без урахування ПДВ. Про це пише Euronews.

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Про плани уряду повідомила міністерка довкілля Португалії Марія да Граса Карвалью під час обговорення державного бюджету на 2027 рік. Програма є частиною Соціального кліматичного плану ЄС і має допомогти сім'ям із низькими доходами перейти на екологічніший транспорт.

На першому етапі уряд розраховує підтримати придбання електромобілів приблизно для 5,5 тис. сімей. На це передбачено орієнтовно €104,5 млн. Ще близько 9 тис. мікропідприємств мають отримати підтримку для придбання 13,7 тис. електричних автомобілів.

Хто зможе отримати гроші на електромобіль

Програма для домогосподарств передусім орієнтована на одержувачів соціального тарифу на електроенергію. У Португалії таких сімей близько 750 тис., і вони матимуть пріоритет під час розгляду заявок.

Також допомогу планують поширити на домогосподарства, річний дохід яких не перевищує 80% національного медіанного доходу. Уряд називає орієнтир до €11 572 на рік. Загалом потенційно під критерії програми можуть потрапити близько 1,5 млн домогосподарств.

Розмір компенсації ще остаточно не затверджений. За попередніми оцінками, держава покриватиме від 70% до 90% вартості автомобіля, а Міністерство довкілля орієнтується на 80%. Максимальна сума підтримки становитиме €15 тис. Якщо покупець передасть старий автомобіль на утилізацію, компенсацію можуть збільшити ще на €1 тис.

Окремо уряд планує покрити ПДВ для вразливих сімей за рахунок іншого джерела фінансування. За словами міністерки, це має зменшити суму, яку домогосподарству доведеться доплатити самостійно.

Придбати можна буде новий або вживаний електромобіль віком до п'яти років. Його ціна не повинна перевищувати €37,5 тис., а купувати автомобіль потрібно буде в автосалоні — придбання у приватної особи не відповідатиме умовам програми.

Допомогу надаватимуть через ваучери, які можна буде використати під час купівлі машини. Тобто покупцеві не доведеться спочатку сплачувати повну вартість автомобіля, а потім чекати на компенсацію. Продати придбаний за програмою електрокар можна буде не раніше ніж через три роки.

Яку підтримку отримають мікропідприємства

Для малого бізнесу уряд передбачив €228 млн. Претендувати на допомогу зможуть мікропідприємства з річним оборотом до €2 млн і штатом менш як 10 працівників.

Компанії зможуть подати заявку на придбання одного або двох електромобілів. Держава планує покривати до 100% їхньої вартості без ПДВ.

Водночас для бізнесу встановлять додаткові умови: за кожен придбаний електромобіль потрібно буде здати на утилізацію один старий автомобіль. Крім того, компанія має підтвердити, що витрати на пальне становлять щонайменше 5% її загальних витрат.

Чи зможуть отримати допомогу іноземці з посвідкою на проживання

Оголошені критерії програми не передбачають окремої вимоги щодо португальського громадянства. Основний акцент зроблено на доходах домогосподарства та отриманні соціального тарифу на електроенергію.

Водночас остаточно відповісти, чи зможуть претендувати на компенсацію іноземці з тимчасовою або постійною посвідкою на проживання, поки неможливо. Станом на 17 листопада детальний регламент програми ще не оприлюднений. У ньому мають визначити, зокрема, вимоги до заявників і перелік документів.

Для отримання соціального тарифу на електроенергію важливі не паспорт, а умови домогосподарства: договір на постачання електроенергії для постійного житла, відповідний рівень доходу або отримання визначених соціальних виплат. Однак це лише один із критеріїв майбутньої програми, а не підтвердження автоматичного права на субсидію для кожного власника посвідки.

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Коли запрацює програма

Запуск підтримки очікується у 2027 році, але остаточні умови ще узгоджують. Оскільки фінансування для сімей передбачене в межах Соціального кліматичного плану ЄС, потрібне також остаточне погодження Європейської комісії.

Крім допомоги сім'ям і мікропідприємствам, Португалія планує спрямувати €125,5 млн на співфінансування придбання 700 електричних автобусів для регіонів із низькою щільністю населення. Кошти мають піти також на зарядну інфраструктуру та зупинки.

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