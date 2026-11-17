Державна регуляторна служба затвердила план комплексних заходів державного нагляду на 2027 рік. До нього внесли 17 722 заходи, які проводитимуть 62 органи контролю. Перші перевірки заплановані на січень, а найбільше їх припадає на лютий і березень.

ДРС затвердила план комплексних перевірок на 2027 рік: у ньому 17 722 заходи. Фото: Pexels

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Відповідний наказ від 12 листопада 2026 року за № 164 підписав голова ДРС Олексій Кучер. Документ ухвалено на виконання статті 5 Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та вимог до оформлення річних і комплексних планів.

План додається до наказу лише в електронному вигляді. Наказ розмістять в інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю).

План опублікують на сайті ДРС і на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. Контроль за виконанням наказу голова служби залишив за собою.

Показники плану також наведені у публікації «Ліга: Закон». Видання пише, що 82% заходів проведуть ДСНС, Держпродспоживслужба та Держекоінспекція. Основні теми перевірок: пожежна безпека, санітарні вимоги й довкілля.

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Найбільше перевірок, за даними видання, заплановано на лютий і березень. Лише на перший квартал припадає понад 6 тисяч заходів. Більшість перевірок триватиме п'ять або десять днів.

Найщільніше заплановані заходи охоплюють агросектор і комунальні підприємства. Окремі господарства фігурують у ньому до 11 разів. Видання також пише, що після затвердження плану відмовитися від комплексного заходу вже не можна.

На 2026 рік у плані було 31 876 суб'єктів. Слід зазначити, що на 2027-й документ майже вдвічі менший. Однак його характеризують як більш концентрований, оскільки основний обсяг роботи припадає на три відомства.

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Рада повернула контроль за державною допомогою бізнесу: що зміниться для підприємств. 11 листопада було ухвалено в цілому закон № 15437, який повертає контроль за державною допомогою бізнесу. Тепер АМКУ знову оцінюватиме, чи не створює бюджетна допомога окремим підприємствам переваг над іншими учасниками ринку.

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