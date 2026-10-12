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12 жовтня 2026, 12:17

400 млрд грн для бюджету-2027: Гетманцев пояснив, звідки взяти гроші

Залучити додаткові 400 млрд грн до бюджету України на 2027 рік пропонує народний депутат і голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. Зробити це, за його задумом, можна без збільшення дефіциту та нових запозичень. Основним джерелом він у блозі для NV називає детінізацію економіки. Решту коштів пропонується отримати завдяки збільшенню перерахувань частини прибутку Нацбанку до бюджету та перегляду окремих державних видатків.

Залучити додаткові 400 млрд грн до бюджету України на 2027 рік пропонує народний депутат і голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.
350 млрд грн від детінізації - стільки додаткових податкових надходжень розраховує отримати Данило Гетманцев для бюджету на 2027 рік.
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Відповідні пропозиції Гетманцев разом із колегами подав до проєкту Державного бюджету на 2027 рік. Додаткові кошти планують спрямувати на оборону, соціальний захист, освіту, медицину та підтримку економіки.

Водночас 400 млрд грн — це оцінка потенційного ресурсу, а не вже отримані бюджетом гроші. Щоб залучити їх, за словами депутата, потрібні конкретні рішення, ефективна робота податкової та митниці, а також перегляд частини державних витрат.

Звідки можуть взятися 400 млрд грн

Найбільше додаткових надходжень — 350 млрд грн — Гетманцев розраховує отримати завдяки детінізації економіки. Йдеться про збільшення надходжень від ПДВ, акцизів, податку на прибуток, а також податку та збору на доходи фізичних осіб.

Для цього, за його словами, недостатньо просто закласти відповідну суму в бюджет. Потрібна системна робота податкової, митниці та правоохоронних органів, зокрема для протидії ухиленню від сплати податків і торгівлі нелегальною продукцією.

Ще 37,1 млрд грн Гетманцев пропонує залучити завдяки збільшенню перерахувань частини прибутку Національного банку України до бюджету — з 48,7 млрд грн до 85,8 млрд грн. Реалізація цієї пропозиції залежатиме від фінансових результатів НБУ та визначення прибутку, який можна розподілити.

Близько 12,9 млрд грн автори пропозицій розраховують вивільнити завдяки скороченню частини управлінських витрат і фінансування окремих бюджетних програм. За словами Гетманцева, ці скорочення не стосуватимуться витрат на утримання Міноборони, Нацгвардії, Нацполіції та СБУ.

На оборону пропонують додати 175 млрд грн

Найбільший окремий напрям додаткового фінансування — оборона. На зміцнення обороноздатності країни Гетманцев пропонує спрямувати ще 175 млрд грн.

Із цієї суми 85 млрд грн передбачають на грошове й медичне забезпечення військовослужбовців, підготовку військ та інші поточні потреби Збройних сил України. Ще 43 млрд грн — на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки.

Окремо 7,3 млрд грн пропонують виділити на розвиток виробничих потужностей українського оборонно-промислового комплексу та нові оборонні технології. Ще 4,5 млрд грн мають піти на фінансову підтримку оборонних підприємств, зокрема пільгове кредитування.

Додаткове фінансування також передбачають для Національної гвардії, Головного управління розвідки, СБУ, зовнішньої та прикордонної розвідки, оборонних інновацій і космічних програм.

Читайте також: Чи є «діра» в Пенсійному фонді і чи вистачить на пенсії: Гетманцев про 251,3 млрд грн

Пенсії, зарплати, освіта й медицина: на що ще спрямують кошти

На соціальний захист і соціальні послуги Гетманцев пропонує додатково спрямувати 140 млрд грн. Із них 100 млрд грн передбачено для Пенсійного фонду, зокрема на підвищення мінімальної пенсії за віком.

Також кошти планують використати для підтримки малозабезпечених сімей і родин із дітьми, допомоги дітям з інвалідністю, надання послуг ветеранам, їхнім сім'ям і родинам загиблих. Ще 7,1 млрд грн пропонують виділити на компенсації за знищене житло та відновлення пошкодженого.

З 1 січня 2027 року автори пропозицій хочуть встановити такі соціальні показники:

  • мінімальна зарплата — 12 000 грн;
  • мінімальна пенсія за віком — 6500 грн;
  • прожитковий мінімум на одну особу — 7200 грн.

Ці показники поки є пропозиціями до бюджету, а не затвердженими розмірами виплат.

На освіту та науку пропонують додати 30 млрд грн. Найбільша частина — 25 млрд грн — має піти на освітню субвенцію для оплати праці педагогів, зокрема у прифронтових громадах. Решту коштів передбачають на укриття, енергонезалежність закладів освіти, майстерні та лабораторії.

Ще 25 млрд грн пропонують додати до фінансування Програми медичних гарантій. Їх планують спрямувати на медичні послуги, реабілітацію та відшкодування вартості ліків.

На підтримку економіки, зокрема виробництва, аграріїв, енергоефективності й гуманітарного розмінування, передбачають додаткові 20 млрд грн. Ще 10 млрд грн пропонують спрямувати до резервного фонду, щоб уряд мав більше можливостей реагувати на наслідки війни.

Що потрібно, щоб залучити ці кошти

Гетманцев наголошує, що 400 млрд грн не є готовою сумою, яку держава вже має у своєму розпорядженні. Щоб отримати цей ресурс, потрібно збільшити податкові надходження, забезпечити заплановані перерахування прибутку НБУ та переглянути частину бюджетних витрат.

Реалізація пропозицій залежатиме від того, чи вдасться перетворити розрахункові надходження на реальні гроші в бюджеті.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
zzzachary
zzzachary
12 жовтня 2026, 15:35
#
З 1 січня 2027 року автори пропозицій хочуть встановити такі соціальні показники:
мінімальна зарплата — 12 000 грн;
мінімальна пенсія за віком — 6500 грн;
прожитковий мінімум на одну особу — 7200 грн.

От і все)) і за ради таких розумних пропозицій Гетьманцев отримує державну винагороду та буде отримувати пенсію десятки тисяч гривень.

Але цікаво от що, він вже який рік піднімає податки, а економіка падає, а видатки зрозстають, то може щось не те робимо і це не працює? Та може його потрібно звільнити як роблять з поганими працівниками))) — це все звісно риторичні питання і зрозуміло що там всі такі самі «розумні і в Кабмінє та в ВР)
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0
Romanenkas17
Romanenkas17
12 жовтня 2026, 15:49
#
Чергові казочки, вже позажимав людей податками по самі гланди, скоро за повітря потрібно буде платити для підтримки війни!((
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