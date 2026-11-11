Рада повернула контроль за державною допомогою бізнесу: що зміниться для підприємств

Верховна Рада 11 листопада ухвалила в цілому закон № 15437, який повертає контроль за державною допомогою бізнесу. Під час воєнного стану такий контроль не здійснювався. Тепер АМКУ знову оцінюватиме, чи не створює бюджетна допомога окремим підприємствам переваг над іншими учасниками ринку.

Про ухвалення документа 11 листопада повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram.

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«Йдеться про повернення державного контролю за підтримкою підприємств із державного та місцевих бюджетів, який було призупинено на час воєнного стану», — написала вона.

Контроль за державною допомогою здійснює Антимонопольний комітет України. Його завдання полягає не в тому, щоб заборонити бюджетну підтримку підприємств, а в тому, щоб перевірити її вплив на конкуренцію. Зокрема, чи не отримує одна компанія переваг перед іншими лише завдяки доступу до бюджетних ресурсів.

Це стосується допомоги як із державного, так і з місцевих бюджетів. Отже, правила поширюються не лише на рішення центральної влади. Підтримка підприємств на рівні громад також належить до сфери державної допомоги, за якою має здійснюватися контроль.

Для територій, де тривають активні бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією, закон передбачає спеціальні правила. Вони діятимуть і протягом року після завершення бойових дій або припинення окупації. Це важлива умова для регіонів, де підприємства працюють у принципово складніших умовах, ніж бізнес на решті території України.

Законопроєкт № 15437 зареєстрували у Верховній Раді 22 липня 2026 року. 1 вересня парламент підтримав його за основу 249 голосами. Після доопрацювання документ винесли на остаточне голосування 11 листопада.

Ухвалення закону пов'язане із зобов'язаннями України перед Європейським Союзом у межах програми Ukraine Facility. Українське законодавство про державну допомогу підприємствам має відповідати європейським правилам конкуренції.

Для бізнесу це повернення до системи, у якій бюджетна підтримка має оцінюватися не тільки з погляду її економічної мети, а й з огляду на наслідки для інших учасників ринку. Особливо важливим цей принцип буде для місцевих програм підтримки підприємств, де рішення про розподіл бюджетних коштів ухвалюють громади.

Закон не означає скасування державної чи місцевої допомоги бізнесу. Йдеться про повернення контролю за тим, як її надають і чи не спотворює вона конкуренцію. Саме цей баланс між підтримкою підприємств та рівними умовами роботи на ринку лежить в основі європейського підходу до державної допомоги.