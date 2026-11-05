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5 листопада 2026, 12:12

Податкові перевірки від 1 млн грн і нові правила для ФОП: Рада готує зміни до Податкового кодексу

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт № 16037-д щодо спрощення адміністрування податку на додану вартість (ПДВ). Документ передбачає підвищення порогу для окремих податкових перевірок зі 100 тис. грн до 1 млн грн, можливість квартальної звітності для ФОП та автоматичне заповнення податкових документів. Про це повідомив Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт № 16037-д щодо спрощення адміністрування податку на додану вартість (ПДВ).
Законопроєкт зареєстровано 7 жовтня 2026 року, а 13 жовтня Верховна Рада підтримала його в першому читанні.
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Законопроєкт зареєстровано 7 жовтня 2026 року, а 13 жовтня Верховна Рада підтримала його в першому читанні.

Що зміниться для платників ПДВ

Законопроєкт передбачає низку змін, спрямованих на спрощення податкового адміністрування.

Зокрема, пропонується:

  • Підвищити поріг для перевірок у 10 разів. Сума задекларованого бюджетного відшкодування або від'ємного значення ПДВ, яка може бути підставою для документальної позапланової перевірки, зросте зі 100 тис. грн до 1 млн грн.

  • Дозволити квартальну звітність ФОП. Підприємці — платники ПДВ зможуть самостійно обирати місячний або квартальний звітний період.

  • Автоматизувати податкову звітність. Електронний кабінет платника податків зможе попередньо заповнювати декларації та податкові накладні на основі інформації, наявної в ДПС.

  • Спростити оформлення накладних. Платники ПДВ отримають можливість складати зведену податкову накладну не пізніше останнього дня місяця за операціями з постачання товарів і послуг неплатникам ПДВ.

  • Полегшити перенесення від'ємного ПДВ. У разі перетворення юридичної особи пропонується не проводити документальну перевірку за умови своєчасної перереєстрації відповідної суми.

Підвищення порогу до 1 млн грн не означає повного скасування податкових перевірок на менші суми: законопроєкт змінює конкретну підставу для їх проведення.

Нові вимоги до продажу автомобілів і телефонів

Під час підготовки документа до другого читання також врахували поправки щодо оформлення податкових накладних при продажу транспортних засобів і мобільних телефонів.

Зокрема, передбачається обов'язкове зазначення:

  • VIN-коду — для транспортних засобів;
  • IMEI — для мобільних телефонів.

Крім того, до законопроєкту додали положення щодо оподаткування доходів фізичних осіб від продажу автомобілів залежно від строку перебування транспортного засобу у власності.

Виняток передбачено для транспортних засобів, отриманих у спадщину.

Конкретні ставки та строки володіння у повідомленні комітету не наведені.

Які ще зміни пропонують

Документ також передбачає вдосконалення тимчасового механізму добровільної сплати податкових зобов'язань, нарахованих за результатами документальних перевірок під час воєнного стану.

Крім того, платникам акцизного податку хочуть тимчасово дозволити придбавати акцизні марки без урахування антифорстолінгових обмежень.

Окремі положення законопроєкту спрямовані на узгодження Податкового кодексу зі змінами законодавства щодо сек'юритизації та облігацій із покриттям.

Коли набудуть чинності зміни

Як раніше писав «Мінфін», 13 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 16037-д за основу. За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати.

Наразі документ ще не ухвалений остаточно. Після рекомендації профільного комітету його має розглянути парламент у другому читанні.

У разі підтримки Верховною Радою закон також має пройти передбачену процедуру підписання та офіційного оприлюднення.

До набрання законом чинності підприємці та інші платники ПДВ продовжують працювати за чинними правилами.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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