Українцям у ЄС готують варіанти проживання після 2028 року: хто зможе залишитися

Тимчасовий захист для українців у ЄС продовжено до 4 березня 2028 року. Це рішення ухвалили країни Євросоюзу в липні 2026 року. Однак європейські держави вже готують механізми переходу до інших правових статусів. Відповідний висновок ухвалили 13 жовтня 2026 року.

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Станом на липень 2026 року тимчасовим захистом у ЄС користувалися близько 4,4 млн людей, які виїхали з України. Європейський комітет регіонів наголошує, що країнам потрібно використати час до березня 2028 року, щоб підготувати зрозумілі правила й не допустити ситуації, коли люди втратять правовий статус через відсутність інформації або невчасно оформлені документи.

За якими критеріями українці зможуть залишитися

Єдиного для всього ЄС набору критеріїв, який автоматично дозволить усім українцям залишитися, поки немає. Європейський комітет регіонів закликає усунути бар'єри для інтеграції, а конкретні вимоги до дозволів на проживання визначатимуть законодавство ЄС і правила кожної країни.

Ще у вересні 2025 року Рада ЄС рекомендувала державам підготувати перехід на інші правові підстави проживання для тих українців, які відповідають установленим умовам. Серед можливих підстав:

Працевлаштування або самозайнятість. Робота чи власна справа можуть стати підставою для оформлення відповідного дозволу, якщо людина виконує вимоги країни перебування.

Навчання та професійна підготовка. Навчання, професійне перенавчання або наукова діяльність можуть відкрити шлях до іншого статусу.

Сімейні обставини. Окремі дозволи передбачені для возз'єднання сім'ї та інших визначених законом підстав.

Інші типи дозволів. За певних умов можна претендувати на спеціальні національні дозволи або статуси, передбачені законодавством ЄС, наприклад для висококваліфікованих працівників.

Важливо: наявність роботи, диплома чи родини в країні ЄС сама по собі не гарантує нового дозволу. Кожна держава застосовуватиме власні критерії, а людина повинна буде відповідати умовам конкретного типу проживання.

Що ЄС вважатиме важливим для інтеграції

У висновку Європейського комітету регіонів окремо наголошується, що інтеграція не повинна зводитися лише до пошуку роботи. Міста й регіони закликають усунути перешкоди, які заважають українцям повноцінно брати участь у житті громад.

Серед пріоритетів — доступ до працевлаштування, освіти, медичної допомоги, належного житла та соціальних послуг. Окремо йдеться про визнання українських професійних кваліфікацій. Це важливо для фахівців, які мають освіту й досвід в Україні, але не можуть працювати за спеціальністю через вимоги до дипломів або ліцензій.

Європейський комітет регіонів також закликає інвестувати в освіту, професійні навички та розвиток компетенцій українців. Це має бути корисним як для країн, що приймають людей, так і для відновлення України в майбутньому. Особливу увагу пропонують приділяти дітям і молоді, жінкам, літнім людям, людям з інвалідністю та іншим вразливим категоріям.

Чи можуть українців зобов’язати повернутися додому

Європейський комітет регіонів виступає за те, щоб майбутнє повернення в Україну було добровільним, поінформованим, безпечним і сталим. Під час ухвалення рішень пропонують враховувати сімейні обставини, стан здоров’я, освіту дітей і зв’язки людини з місцевою громадою.

Для тих, хто плануватиме повернення, ЄС і Україна мають розвивати співпрацю між містами та регіонами, підтримувати відновлення житла, місцевих послуг і безперервність освіти, медицини та соціального захисту.

Міста й регіони ЄС, які фактично забезпечують українців житлом, школами, медичною допомогою та підтримкою в працевлаштуванні, також хочуть отримати передбачуване фінансування від Євросоюзу та національних урядів.

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Що це означає на практиці

Висновок Європейського комітету регіонів — це політична рекомендація, а не закон, який уже створює новий міграційний статус. Він не гарантує постійного проживання всім українцям і не встановлює обов’язкової вимоги повертатися додому після березня 2028 року.

Його головна мета — спонукати ЄС і країни-члени заздалегідь підготувати зрозумілий перехід від тимчасового захисту до інших законних підстав проживання або до добровільного повернення.

Для українців практичний висновок полягає в тому, що варто заздалегідь дізнаватися про правила країни перебування: які вимоги вона висуває до робочого дозволу, навчання, возз'єднання сім'ї чи інших статусів. Саме національні правила, а не новий висновок Комітету регіонів, визначатимуть, хто зможе залишитися після завершення тимчасового захисту.

Як ми писали, Німеччина продовжила захист українців до 2028 року: кого не стосуються нові правила