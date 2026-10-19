Оренда житла в Європі злетіла на 40% за рік: у яких країнах квартири дорожчають найшвидше

У деяких країнах Європи оренда житла за рік подорожчала на десятки відсотків, значно випередивши загальне зростання споживчих цін. Про це повідомляють Euronews. Найрізкіший стрибок серед країн ЄС зафіксували в Румунії та Хорватії: у другому кварталі 2026 року орендні платежі там зросли відповідно на 43,5% і 40,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Для порівняння, загальна інфляція за цей час становила 9,5% у Румунії та 4,8% у Хорватії. Після врахування інфляції реальне зростання вартості оренди в обох країнах перевищило 30%. Це означає, що житло дорожчало не лише через загальне підвищення цін на товари й послуги, а й через специфічні проблеми місцевих ринків нерухомості.

Водночас ситуація в Європі неоднорідна. У Словенії оренда зросла на 10%, а в низці великих економік ЄС темпи були набагато нижчими. У Фінляндії зафіксували нульове річне зростання орендних платежів за відповідним квартальним показником.

Румунія та Хорватія: чому оренда злетіла

У Румунії різке зростання частково пояснюють підвищенням регульованої орендної плати за житло, що належить державі або місцевим органам влади. Однак дослідниця Університету Глазго Адріана М. Соайта ставить під сумнів, що саме цей чинник міг спричинити настільки масштабну зміну.

За її оцінкою, частка державного орендного житла в країні надто мала, щоб істотно впливати на середній показник по всьому ринку. Навіть суттєве підвищення плати за такі помешкання навряд чи пояснило б стрибок загального індексу. Серед можливих причин дослідниця називає появу на ринку новобудов і повністю відремонтованих квартир, які здають за вищими цінами.

У Хорватії статистичне відомство пов'язало різке зростання з рішенням влади Загреба підвищити орендну плату для окремих категорій соціального житла. Проте зміни на ринку не обмежуються муніципальними квартирами.

Професор Загребського університету Гойко Безован звертає увагу на те, що житлова нерухомість у Хорватії дедалі частіше стає інвестиційним активом. Квартири купують як спосіб збереження капіталу, зокрема для туристичної оренди, а частина помешкань залишається порожньою замість того, щоб використовуватися для постійного проживання.

Додатковим чинником стали зміни податкової політики. У 2025 році в Хорватії запровадили податок на порожні квартири. Упродовж 2025−2026 років податкова адміністрація зареєструвала значне збільшення кількості договорів оренди житла. На ринок вийшло більше якісних квартир у великих містах, але їх здають за цінами, які істотно перевищують середній рівень.

Де оренда дорожчає швидше за інфляцію

За межами ЄС найвищу річну інфляцію оренди зафіксували в Туреччині — 49,6%. Однак її ситуація відрізняється від румунської та хорватської: там ціни зростали поступово, а загальна інфляція перевищувала 30%. Тому реальне подорожчання оренди після врахування інфляції було значно меншим.

Двозначне зростання вартості оренди також зафіксували в Сербії, де показник становив 12,5%. В інших європейських країнах підвищення було помірнішим, але в окремих випадках також випереджало загальну інфляцію.

У найбільших економіках ЄС зростання значно повільніше

Серед чотирьох найбільших економік Євросоюзу лише Італія перевищила середній показник ЄС, який становив 3% за рік. В Італії орендні платежі зросли на 3,5%, в Іспанії — на 2,5%, у Німеччині — на 2,1%, а у Франції — на 1,6%.

Водночас номінальне подорожчання не завжди означає реальне зростання витрат на оренду. Якщо орендні ставки підвищуються повільніше, ніж загальний рівень цін, їхня вартість з урахуванням інфляції фактично знижується. За даними Euronews, така ситуація спостерігалася, зокрема, у Бельгії, Естонії, Фінляндії та Люксембурзі.

В окремих країнах річні показники також можуть суттєво відрізнятися залежно від періоду порівняння. Наприклад, за даними Eurostat, у серпні 2026 року оренда в Хорватії була на 4,3% дорожчою, ніж роком раніше, хоча квартальний показник за другий квартал сягав 40,1%. На результат вплинув різкий стрибок індексу в липні-серпні 2025 року, який створив ефект високої бази порівняння.

Читайте також: Оренда квартир за літо подорожчала до 23%: де ціни зросли найбільше

Чому оренда дорожчає навіть за помірної інфляції

Однією з головних причин залишається дисбаланс між попитом і пропозицією. У великих європейських містах орендарі конкурують за обмежену кількість доступних квартир, що дає власникам можливість підвищувати ставки, особливо під час укладання нових договорів.

Директорка з досліджень житлового сектору регіону EMEA в компанії JLL Емма Россер зазначає, що загальні статистичні показники не завжди відображають швидкість подорожчання житла, яке щойно виходить на ринок. Вартість нових договорів оренди може зростати швидше, сигналізуючи про подальше посилення тиску на орендарів.

Дослідниця Будапештського інституту міських досліджень Нора Теллер також виділяє кілька взаємопов'язаних чинників:

Дорожче придбання власного житла. Після підвищення процентних ставок у 2022 році іпотечні кредити стали менш доступними, через що частина потенційних покупців залишилася на ринку оренди.

Інвестиційний попит. Інституційні інвестори, фонди приватного капіталу, інвестиційні фонди нерухомості та приватні власники дедалі частіше розглядають квартири як фінансовий актив, а не лише як житло.

Обмежена пропозиція. У містах, де нове будівництво не встигає за попитом, конкуренція за квартири посилює ціновий тиск.

Демографічні зміни. Переміщення населення та концентрація людей у великих містах збільшують потребу в орендованому житлі.

Ці чинники діють у багатьох європейських країнах, але найсильніше проявляються там, де доступного житла бракує, а попит залишається високим.

Як ми писали, Де після оренди залишається €9000, а де — лише €253: рейтинг європейських міст за доступністю житла